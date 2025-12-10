Песков заявил о созвучности заявлений Трампа позиции России на Украине

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России заявил, что президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico затронул первопричины конфликта на Украине, передает ТАСС.

По словам Пескова, Трамп много говорил о факторах и условиях, приведших к эскалации ситуации. Он подчеркнул, что американский лидер подробно описал первопричины противостояния.

Песков отметил, что заявления Трампа по поводу возможного членства Украины в НАТО, вопросу территорий и потери Киевом земель во многом совпадают с позицией России.

Ранее Трамп заявил, что подходит время для проведения президентских выборов на Украине.

Экс-президент США Барак Обама, по словам Трампа, принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России.

Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон пока не вели обсуждений по поводу заявления Владимира Зеленского о выборах.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о договоренности России и США продолжать переговоры по Украине.