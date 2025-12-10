Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.
Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.
Песков заявил о созвучности заявлений Трампа позиции России
Tекст: Вера Басилая
В недавнем интервью The Politico президент США Дональд Трамп затронул причины конфликта на Украине и высказался о потерях земель Киевом, что совпадает с позицией России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России заявил, что президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico затронул первопричины конфликта на Украине, передает ТАСС.
По словам Пескова, Трамп много говорил о факторах и условиях, приведших к эскалации ситуации. Он подчеркнул, что американский лидер подробно описал первопричины противостояния.
Песков отметил, что заявления Трампа по поводу возможного членства Украины в НАТО, вопросу территорий и потери Киевом земель во многом совпадают с позицией России.
Ранее Трамп заявил, что подходит время для проведения президентских выборов на Украине.
Экс-президент США Барак Обама, по словам Трампа, принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России.
Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон пока не вели обсуждений по поводу заявления Владимира Зеленского о выборах.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о договоренности России и США продолжать переговоры по Украине.
Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней
Tекст: Вера Басилая
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.
Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине, передает ТАСС.
«Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров и от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения», – сказал он.
«Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», – добавил Зеленский.
«Я всегда готов», – подчеркнул Зеленский, ранее отвечая журналистам итальянских изданий на вопрос по поводу слов президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявлял, что Киев якобы использует боевые действия как предлог, чтобы не проводить выборы.
Президентские полномочия Зеленского официально завершились 20 мая 2024 года, однако киевские власти объяснили отказ от проведения выборов военным положением. Они утверждают, что проведение голосования невозможно до окончания боевых действий.
Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Украина умалчивает о решении своего Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому президентский срок не может быть продлен. По словам Путина, срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.
Сообщалось, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после утверждения этого плана.
Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.
Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
Tекст: Ольга Иванова
На заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник ответил отказом на территориальные уступки, процитировав фильм «Место встречи изменить нельзя» и сказав фразу на русском языке.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности впервые произнес речь на русском языке, передает РИА «Новости». Он решительно отверг какие-либо территориальные уступки с стороны Киева.
Мельник заявил: «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – произнес дипломат по-русски, процитировав известную фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».
Затем представитель Украины перевел свою реплику на английский язык и пояснил, что бублик – это бейгл.
Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.
В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?
Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.
По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».
Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.
Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.
Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.
Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению
Tекст: Дарья Григоренко
Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, ожидается, что официальный Киев даст свой ответ по предложенному Вашингтоном плану в течение нескольких дней, передает ТАСС.
Отмечается, что Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем президента США, настаивают на скорейшем решении. Разговор с представителями США состоялся 6 сентября, и Вашингтон, по словам чиновников, ждет согласия по предложенному плану уже к католическому Рождеству – 25 декабря.
Зеленский в свою очередь уточнил, что ему необходимо проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем он сможет огласить решение по мирной инициативе. Один из западных чиновников сообщил, что Украина оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, Киев не может согласиться на уступки по территориям, с другой – не может проигнорировать позицию Вашингтона.
Накануне Трамп напомнил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление Трампа прекратить боевые действия.
«Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
Tекст: Евгений Поздняков
Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.
Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.
Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.
Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.
Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.
США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.
Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.
На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.
Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.
Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.
Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов
Tекст: Тимур Шайдуллин
Украинские энергетики столкнулись с критическим дефицитом средств для ремонта поврежденной инфраструктуры, внутри страны резервы фактически исчерпаны, заявил СМИ директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».
Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.
Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.
Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.
Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.
Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
Tекст: Дарья Григоренко
Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.
Лавров акцентировал, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с Европой: «Как подчеркивал президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет». При этом министр отметил, что любые шаги, которые власти России сочтут враждебными, не останутся без реакции, передает РИА «Новости».
Министр также прокомментировал позицию Евросоюза, заявив, что его руководство «в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию». Лавров подчеркнул, что весь политический капитал Европы вложен в «войну с Россией руками и телами украинских граждан», однако, по мнению Москвы, такие действия не приведут к победе над Россией.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.
Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
Tекст: Дарья Григоренко
Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.
Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».
Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.
Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.
Украинский актер из «Слуги народа» погиб в зоне СВО
Tекст: Валерия Городецкая
Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило Государственное агентство по вопросам кино Украины.
Кононенко также снимался в эпизодических ролях в нескольких других небольших украинских сериалах, передает ТАСС.
Сериал «Слуга народа» был создан студией «Квартал 95» при поддержке бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень экстремистов и террористов в России). В этом проекте Владимир Зеленский исполнил роль школьного учителя истории, ставшего по сюжету президентом Украины. Считается, что популярность сериала сыграла значительную роль в победе Зеленского на президентских выборах 2019 года.
По сюжету герой Зеленского, Василий Голобородько, обещает бороться с коррупцией и кумовством, а на пост главы государства его выдвигают ученики. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сериал намеренно использовался в рамках избирательной кампании Зеленского, так как он продавал людям надежду.
В феврале украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте в возрасте 28 лет.
По мнению президента США Дональда Трампа, которое он выразил в интервью газете Politico, отсутствие выборов на Украине свидетельствует о том, что в стране нет демократии.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает невозможным называть Украину демократической страной, передает ТАСС. В интервью изданию Politico он отметил, что на Украине давно не проводились выборы.
По словам главы Белого дома, призывы Украины к поддержке демократии больше не соответствуют реальности, если в стране долго отсутствует возможность выбрать власть на выборах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине, и обвинил власти страны в затягивании голосования из-за конфликта.
Он также отметил, что правительства европейских стран слабо реагируют на продолжающуюся ситуацию на Украине. Американский лидер также утверждает, что бывший президент США Барак Обама заставил власти на Украине отказаться от Крыма в пользу России.
В ДНР ликвидирован чернокожий наемник ВСУ с татуировкой в виде свастики
Tекст: Ольга Иванова
В ходе боевого столкновения в ДНР российские военные уничтожили чернокожего наемника, у которого на экипировке и теле были выявлены свастика и другие экстремистские символы.
Российские военные ликвидировали чернокожего наемника с нацистской символикой в ДНР, передает РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным «Волк» рассказал, что на месте боя были обнаружены тела, предположительно, граждан других государств.
«Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной «Дантес». М16 американского производства. При себе имели гранаты – тоже американского происхождения», – сообщил «Волк». Он отметил, что все найденные предметы вооружения были произведены в США.
По словам бойца, на экипировке и теле одного из погибших были обнаружены экстремистские символы, в том числе нацистская свастика и соответствующая татуировка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.
Каллас заявила о нежелании Евросоюза подталкивать Украину к уступкам
Tекст: Тимур Шайдуллин
Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».
По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.
Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирован в России).
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.
А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.
Хакеры раскрыли поставки антидроновых комплексов Piranha для ВСУ
Tекст: Ольга Иванова
Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к информации о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями.
Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к полной информации о военных частях и подразделениях ВСУ, которые закупают современные антидроновые комплексы Piranha, передает РИА «Новости». Анонимный представитель одной из хакерских групп рассказал, что больше всего заказывают модель Piranha DF-M, обладающую радиусом подавления до 150 метров и ценой около одного миллиона гривен, что составляет примерно 1,8 млн рублей.
Система, по его данным, способна блокировать частоты в трех каналах и рассчитана на круглосуточную работу, делая перерыв на 15 минут каждый час. В числе заказчиков названы обычные части, штурмовые бригады и даже украинские фонды.
Упомянуты конкретные части, куда поступали поставки: войсковая часть 3027 нацгвардии Украины, части 3074 и А4718, ВЧ 3057 «Рубеж», 54 бригада Украины «Хартия», а также другие подразделения. По словам собеседника агентства, хакеры получили подробности о сроках завершения сделок, конкретных моделях закупленных комплексов и их количестве на каждое подразделение.
Также в базе отмечены случаи возврата новых систем обратно поставщику со стороны некоторых военных. Хакеры подчеркнули, что эти сведения отражают реальную картину закупок и могут использоваться для дальнейшего отслеживания военных поставок на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.
В Москве вынесли приговор банде организаторов мошеннических кол-центров
Tекст: Тимур Шайдуллин
Пресненский райсуд Москвы вынес приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей у социально незащищенных граждан с помощью мошеннических кол-центров, связанных с Украиной.
Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении девяти организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством, сообщает Генпрокуратура РФ.
По данным суда, 22-летний Максим Семеняченко создал преступное сообщество, в которое затем втянул других лиц из разных регионов страны: 41-летнего Артема Бурчака, 27-летнего Максима Соболева, 25-летнего Дениса Пимонова, 26-летнего Кирилла Волкова, 22-летнего Алексея Бородина, 22-летнего Максима Мирошниченко, 23-летнего Михаила Солодовникова и 23-летнего Дениса Хуторянского.
Злоумышленники действовали через кол-центр за границей, используя IP-телефонию и интернет. Они выдавали себя за представителей банков и органов власти, убеждая граждан снять со счетов деньги, оформить кредиты или даже продать недвижимость и перевести средства на «безопасные счета». В основном жертвами становились социально незащищенные люди.
С апреля по ноябрь 2024 года участники сообщества работали из офисов на Пресненской набережной и Новинском бульваре. Они принимали у курьеров наличные, пересчитывали их и переводили в криптовалюту. Общий ущерб превысил 39 млн рублей.
Руководителями структурных подразделений были Бурчак, Волков и Солодовников, остальные выступали курьерами. Суд определил сроки наказания: Семеняченко получил 17 лет колонии строгого режима, Волков – 16 лет, Солодовников – 14 лет, Бурчак – 16 лет колонии особого режима. Бородину назначено 12 лет общего режима, Соболеву – 10 лет, Мирошниченко, Пимонову и Хуторянскому – по девять лет.
Все осужденные также обязаны выплатить штрафы в размере от 1,3 до 4 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, которые занимались технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.
В Подмосковье пятью днями ранее задержали подозреваемых, организовавших офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.
А летом ФСБ провела задержания соучастников украинских кол-центров в четырех регионах, установив их причастность к 33 эпизодам мошенничества и вымогательства у граждан России на сумму более 200 млн рублей.
