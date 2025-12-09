Зеленский отложил на сутки передачу «нового мирного плана» США

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский заявил, что новый вариант мирного плана, выработанный совместно с европейскими партнерами, будет передан Вашингтону в среду, а не во вторник, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

По его словам, работа над документом сейчас продолжается на уровне советников.

Он также сообщил, что в работе находятся три документа: рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно изменяется, документ о гарантиях безопасности и документ по послевоенному восстановлению Украины. Зеленский подчеркнул, что Киев не готов к территориальным уступкам.

Зеленский отметил, что США пока не готовы видеть Украину в НАТО, и заявил о критической необходимости так называемого «репарационного кредита». По его словам, Еврокомиссия планирует изъять для Украины 210 млрд евро замороженных активов Центробанка России.

Ранее газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп надеется добиться мирного соглашения по Украине к Рождеству.

Владимир Зеленский пообещал предоставить США обновленный мирный план из 20 пунктов.

Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней.