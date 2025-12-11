  • Новость часаПутин об освобождении Северска: Сказал и сделал. Мужчина
    11 декабря 2025, 17:01 • Справки

    Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора

    Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Голосовой помощник «Алиса» является одним из самых популярных устройств данного класса на российском рынке. Как установить и подключить данную систему искусственного интеллекта на разных устройствах, с какими проблемами можно столкнуться во время ее использования и что нужно сделать для их разрешения?

    Голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс» доступен для установки на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Процедура активации различается в зависимости от типа устройства и операционной системы.

    Подключение Алисы на смартфоне Android

    Для установки голосового помощника на устройствах с операционной системой Android требуется выполнить следующие действия:

    1.     Открыть магазин приложений Google Play.

    2.     Ввести в поисковой строке «Яндекс с Алисой» или «Яндекс».

    3.     Нажать кнопку «Установить».

    4.     Дождаться завершения загрузки и установки приложения.

    5.     Запустить приложение «Яндекс».

    6.     Предоставить необходимые разрешения: доступ к микрофону, местоположению, контактам.

    После установки приложения активация голосового помощника происходит следующими тремя способами:

    • Нажатие на фиолетовый значок микрофона в поисковой строке «Яндекса».

    • Произнесение команды «Слушай, Алиса».

    • Удержание кнопки «Домой» на устройствах с Android 6.0 и выше (неверно: на новых версиях Android кнопка «Домой» заменена на жесты).

    Для настройки голосовой активации необходимо открыть меню приложения, выбрать раздел «Голосовой помощник», затем «Голосовая активация» и включить функцию распознавания команды.

    Установка Алисы на iPhone и iPad

    На устройствах с операционной системой iOS процедура установки включает следующие этапы:

    1.     Открыть App Store.

    2.     Найти приложение «Яндекс с Алисой».

    3.     Нажать «Загрузить».

    4.     Подтвердить установку с помощью Face ID, Touch ID или пароля Apple ID.

    5.     Открыть установленное приложение.

    6.     Разрешить доступ к микрофону и другим необходимым функциям.

    Вызов «Алисы» на iOS осуществляется нажатием на значок микрофона в приложении «Яндекс» или произнесением голосовой команды при активированной соответствующей функции. Для интеграции с Siri необходимо создать быструю команду в приложении «Ярлыки» iOS (правильное название приложения – «Ярлыки», не «Команды»).

    Подключение Алисы на компьютере с Windows

    Для использования голосового помощника на персональном компьютере с операционной системой Windows необходимо использовать браузер и выполнить следующие действия:

    1.     Открыть браузер.

    2.     Перейти на главную страницу yandex.ru.

    3.     Нажать на значок микрофона в поисковой строке.

    4.     Разрешить доступ к микрофону при первом запросе.

    5.     Начать диалог с «Алисой».

    Настройка Алисы на компьютере с macOS

    Пользователи компьютеров Apple Mac могут использовать «Алису» такими способами:

    1.     Через веб-версию на сайте yandex.ru.

    2.     Через Яндекс. Браузер для macOS.

    Установка браузера:

    1.     Перейти на страницу browser.yandex.ru.

    2.     Нажать «Скачать».

    3.     Открыть загруженный файл формата DMG.

    4.     Запустить Яндекс. Браузер.

    5.     Нажать на значок микрофона для активации «Алисы».

    Минимальные требования: macOS 11.0 и выше.

    Подключение Алисы на телевизоре: телевизоры с Android TV

    Для Smart TV на базе Android TV процедура установки:

    1.     Открыть Google Play на телевизоре.

    2.     Найти приложение «Яндекс с Алисой».

    3.     Установить приложение с помощью пульта.

    4.     Запустить приложение.

    5.     Авторизоваться в аккаунте «Яндекс».

    6.     Использовать голосовые команды через пульт с микрофоном.

    Поддержка доступна на телевизорах Sony, Philips, TCL, Xiaomi и других производителей с Android TV версии 8.0 и выше.

    Приставки и медиаплееры

    Алиса доступна на следующих устройствах:

    • Яндекс. Модуль.

    • Яндекс. Станция с HDMI-выходом.

    • Android TV-приставки сторонних производителей.

    Подключение Яндекс. Модуля:

    1.     Соединить устройство с телевизором через HDMI.

    2.     Включить телевизор и выбрать соответствующий вход HDMI.

    3.     Подключить модуль к Wi-Fi сети.

    4.     Войти в аккаунт «Яндекс» через экран телевизора.

    5.     Начать использование голосовых команд.

    Настройка умного дома через Алису

    После установки «Алисы» на любом устройстве можно подключить управление умным домом:

    1.     Открыть приложение Яндекс.

    2.     Перейти в раздел «Управление» (правильное название – «Управление», не «Устройства»).

    3.     Нажать «Добавить устройство».

    4.     Выбрать производителя умных устройств.

    5.     Следовать инструкциям по привязке устройств.

    6.     Присвоить названия устройствам для голосового управления.

    «Алиса» совместима с устройствами производителей: Philips Hue, Xiaomi, Redmond, Rubetek, Aqara и другими.

    Решение типичных проблем при подключении

    Алиса не распознаёт голос

    • Проверить разрешения доступа к микрофону в настройках устройства.

    • Убедиться, что микрофон не заблокирован другим приложением.

    • Проверить физическую исправность микрофона.

    • Уменьшить уровень фонового шума.

    Приложение не устанавливается

    • Проверить наличие свободного места в памяти устройства (требуется минимум 200 МБ, не 100 МБ).

    • Убедиться в соответствии версии операционной системы минимальным требованиям.

    • Очистить кэш магазина приложений.

    • Перезагрузить устройство.

    Отсутствует голосовая активация

    • Включить функцию в настройках приложения «Яндекс».

    • Предоставить все необходимые разрешения.

    • Обучить «Алису» распознавать голос в разделе настроек.

    • Проверить наличие активного интернет-соединения.

    Обновление приложения

    Для корректной работы рекомендуется использовать актуальную версию приложения:

    • На Android: автоматическое обновление через Google Play или ручное в разделе «Управление приложениями» (правильное название раздела).

    • На iOS: автоматическое обновление через App Store или ручное в разделе «Обновления».

    • На компьютере: автоматическое обновление Яндекс. Браузера или ручная загрузка с официального сайта.

    Голосовой помощник «Алиса» доступен для установки на большинстве современных устройств без дополнительной оплаты. Расширение функционала и улучшение качества распознавания речи продолжается разработчиками, что обеспечивает пользователям доступ к актуальным возможностям искусственного интеллекта.

