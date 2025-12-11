Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.2 комментария
Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора
Голосовой помощник «Алиса» является одним из самых популярных устройств данного класса на российском рынке. Как установить и подключить данную систему искусственного интеллекта на разных устройствах, с какими проблемами можно столкнуться во время ее использования и что нужно сделать для их разрешения?
Голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс» доступен для установки на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Процедура активации различается в зависимости от типа устройства и операционной системы.
Подключение Алисы на смартфоне Android
Для установки голосового помощника на устройствах с операционной системой Android требуется выполнить следующие действия:
1. Открыть магазин приложений Google Play.
2. Ввести в поисковой строке «Яндекс с Алисой» или «Яндекс».
3. Нажать кнопку «Установить».
4. Дождаться завершения загрузки и установки приложения.
5. Запустить приложение «Яндекс».
6. Предоставить необходимые разрешения: доступ к микрофону, местоположению, контактам.
После установки приложения активация голосового помощника происходит следующими тремя способами:
- Нажатие на фиолетовый значок микрофона в поисковой строке «Яндекса».
- Произнесение команды «Слушай, Алиса».
- Удержание кнопки «Домой» на устройствах с Android 6.0 и выше (неверно: на новых версиях Android кнопка «Домой» заменена на жесты).
Для настройки голосовой активации необходимо открыть меню приложения, выбрать раздел «Голосовой помощник», затем «Голосовая активация» и включить функцию распознавания команды.
Установка Алисы на iPhone и iPad
На устройствах с операционной системой iOS процедура установки включает следующие этапы:
1. Открыть App Store.
2. Найти приложение «Яндекс с Алисой».
3. Нажать «Загрузить».
4. Подтвердить установку с помощью Face ID, Touch ID или пароля Apple ID.
5. Открыть установленное приложение.
6. Разрешить доступ к микрофону и другим необходимым функциям.
Вызов «Алисы» на iOS осуществляется нажатием на значок микрофона в приложении «Яндекс» или произнесением голосовой команды при активированной соответствующей функции. Для интеграции с Siri необходимо создать быструю команду в приложении «Ярлыки» iOS (правильное название приложения – «Ярлыки», не «Команды»).
Подключение Алисы на компьютере с Windows
Для использования голосового помощника на персональном компьютере с операционной системой Windows необходимо использовать браузер и выполнить следующие действия:
1. Открыть браузер.
2. Перейти на главную страницу yandex.ru.
3. Нажать на значок микрофона в поисковой строке.
4. Разрешить доступ к микрофону при первом запросе.
5. Начать диалог с «Алисой».
Настройка Алисы на компьютере с macOS
Пользователи компьютеров Apple Mac могут использовать «Алису» такими способами:
1. Через веб-версию на сайте yandex.ru.
2. Через Яндекс. Браузер для macOS.
Установка браузера:
1. Перейти на страницу browser.yandex.ru.
2. Нажать «Скачать».
3. Открыть загруженный файл формата DMG.
4. Запустить Яндекс. Браузер.
5. Нажать на значок микрофона для активации «Алисы».
Минимальные требования: macOS 11.0 и выше.
Подключение Алисы на телевизоре: телевизоры с Android TV
Для Smart TV на базе Android TV процедура установки:
1. Открыть Google Play на телевизоре.
2. Найти приложение «Яндекс с Алисой».
3. Установить приложение с помощью пульта.
4. Запустить приложение.
5. Авторизоваться в аккаунте «Яндекс».
6. Использовать голосовые команды через пульт с микрофоном.
Поддержка доступна на телевизорах Sony, Philips, TCL, Xiaomi и других производителей с Android TV версии 8.0 и выше.
Приставки и медиаплееры
Алиса доступна на следующих устройствах:
- Яндекс. Модуль.
- Яндекс. Станция с HDMI-выходом.
- Android TV-приставки сторонних производителей.
Подключение Яндекс. Модуля:
1. Соединить устройство с телевизором через HDMI.
2. Включить телевизор и выбрать соответствующий вход HDMI.
3. Подключить модуль к Wi-Fi сети.
4. Войти в аккаунт «Яндекс» через экран телевизора.
5. Начать использование голосовых команд.
Настройка умного дома через Алису
После установки «Алисы» на любом устройстве можно подключить управление умным домом:
1. Открыть приложение Яндекс.
2. Перейти в раздел «Управление» (правильное название – «Управление», не «Устройства»).
3. Нажать «Добавить устройство».
4. Выбрать производителя умных устройств.
5. Следовать инструкциям по привязке устройств.
6. Присвоить названия устройствам для голосового управления.
«Алиса» совместима с устройствами производителей: Philips Hue, Xiaomi, Redmond, Rubetek, Aqara и другими.
Решение типичных проблем при подключении
Алиса не распознаёт голос
- Проверить разрешения доступа к микрофону в настройках устройства.
- Убедиться, что микрофон не заблокирован другим приложением.
- Проверить физическую исправность микрофона.
- Уменьшить уровень фонового шума.
Приложение не устанавливается
- Проверить наличие свободного места в памяти устройства (требуется минимум 200 МБ, не 100 МБ).
- Убедиться в соответствии версии операционной системы минимальным требованиям.
- Очистить кэш магазина приложений.
- Перезагрузить устройство.
Отсутствует голосовая активация
- Включить функцию в настройках приложения «Яндекс».
- Предоставить все необходимые разрешения.
- Обучить «Алису» распознавать голос в разделе настроек.
- Проверить наличие активного интернет-соединения.
Обновление приложения
Для корректной работы рекомендуется использовать актуальную версию приложения:
- На Android: автоматическое обновление через Google Play или ручное в разделе «Управление приложениями» (правильное название раздела).
- На iOS: автоматическое обновление через App Store или ручное в разделе «Обновления».
- На компьютере: автоматическое обновление Яндекс. Браузера или ручная загрузка с официального сайта.
Голосовой помощник «Алиса» доступен для установки на большинстве современных устройств без дополнительной оплаты. Расширение функционала и улучшение качества распознавания речи продолжается разработчиками, что обеспечивает пользователям доступ к актуальным возможностям искусственного интеллекта.