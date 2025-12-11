Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора

Голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс» доступен для установки на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Процедура активации различается в зависимости от типа устройства и операционной системы.

Подключение Алисы на смартфоне Android

Для установки голосового помощника на устройствах с операционной системой Android требуется выполнить следующие действия:

1. Открыть магазин приложений Google Play.

2. Ввести в поисковой строке «Яндекс с Алисой» или «Яндекс».

3. Нажать кнопку «Установить».

4. Дождаться завершения загрузки и установки приложения.

5. Запустить приложение «Яндекс».

6. Предоставить необходимые разрешения: доступ к микрофону, местоположению, контактам.

После установки приложения активация голосового помощника происходит следующими тремя способами:

Нажатие на фиолетовый значок микрофона в поисковой строке «Яндекса».

Произнесение команды «Слушай, Алиса».

Удержание кнопки «Домой» на устройствах с Android 6.0 и выше (неверно: на новых версиях Android кнопка «Домой» заменена на жесты).

Для настройки голосовой активации необходимо открыть меню приложения, выбрать раздел «Голосовой помощник», затем «Голосовая активация» и включить функцию распознавания команды.

Установка Алисы на iPhone и iPad

На устройствах с операционной системой iOS процедура установки включает следующие этапы:

1. Открыть App Store.

2. Найти приложение «Яндекс с Алисой».

3. Нажать «Загрузить».

4. Подтвердить установку с помощью Face ID, Touch ID или пароля Apple ID.

5. Открыть установленное приложение.

6. Разрешить доступ к микрофону и другим необходимым функциям.

Вызов «Алисы» на iOS осуществляется нажатием на значок микрофона в приложении «Яндекс» или произнесением голосовой команды при активированной соответствующей функции. Для интеграции с Siri необходимо создать быструю команду в приложении «Ярлыки» iOS (правильное название приложения – «Ярлыки», не «Команды»).

Подключение Алисы на компьютере с Windows

Для использования голосового помощника на персональном компьютере с операционной системой Windows необходимо использовать браузер и выполнить следующие действия:

1. Открыть браузер.

2. Перейти на главную страницу yandex.ru.

3. Нажать на значок микрофона в поисковой строке.

4. Разрешить доступ к микрофону при первом запросе.

5. Начать диалог с «Алисой».

Настройка Алисы на компьютере с macOS

Пользователи компьютеров Apple Mac могут использовать «Алису» такими способами:

1. Через веб-версию на сайте yandex.ru.

2. Через Яндекс. Браузер для macOS.

Установка браузера:

1. Перейти на страницу browser.yandex.ru.

2. Нажать «Скачать».

3. Открыть загруженный файл формата DMG.

4. Запустить Яндекс. Браузер.

5. Нажать на значок микрофона для активации «Алисы».

Минимальные требования: macOS 11.0 и выше.

Подключение Алисы на телевизоре: телевизоры с Android TV

Для Smart TV на базе Android TV процедура установки:

1. Открыть Google Play на телевизоре.

2. Найти приложение «Яндекс с Алисой».

3. Установить приложение с помощью пульта.

4. Запустить приложение.

5. Авторизоваться в аккаунте «Яндекс».

6. Использовать голосовые команды через пульт с микрофоном.

Поддержка доступна на телевизорах Sony, Philips, TCL, Xiaomi и других производителей с Android TV версии 8.0 и выше.

Приставки и медиаплееры

Алиса доступна на следующих устройствах:

Яндекс. Модуль.

Яндекс. Станция с HDMI-выходом.

Android TV-приставки сторонних производителей.

Подключение Яндекс. Модуля:

1. Соединить устройство с телевизором через HDMI.

2. Включить телевизор и выбрать соответствующий вход HDMI.

3. Подключить модуль к Wi-Fi сети.

4. Войти в аккаунт «Яндекс» через экран телевизора.

5. Начать использование голосовых команд.

Настройка умного дома через Алису

После установки «Алисы» на любом устройстве можно подключить управление умным домом:

1. Открыть приложение Яндекс.

2. Перейти в раздел «Управление» (правильное название – «Управление», не «Устройства»).

3. Нажать «Добавить устройство».

4. Выбрать производителя умных устройств.

5. Следовать инструкциям по привязке устройств.

6. Присвоить названия устройствам для голосового управления.

«Алиса» совместима с устройствами производителей: Philips Hue, Xiaomi, Redmond, Rubetek, Aqara и другими.

Решение типичных проблем при подключении

Алиса не распознаёт голос

Проверить разрешения доступа к микрофону в настройках устройства.

Убедиться, что микрофон не заблокирован другим приложением.

Проверить физическую исправность микрофона.

Уменьшить уровень фонового шума.

Приложение не устанавливается

Проверить наличие свободного места в памяти устройства (требуется минимум 200 МБ, не 100 МБ).

Убедиться в соответствии версии операционной системы минимальным требованиям.

Очистить кэш магазина приложений.

Перезагрузить устройство.

Отсутствует голосовая активация

Включить функцию в настройках приложения «Яндекс».

Предоставить все необходимые разрешения.

Обучить «Алису» распознавать голос в разделе настроек.

Проверить наличие активного интернет-соединения.

Обновление приложения

Для корректной работы рекомендуется использовать актуальную версию приложения:

На Android: автоматическое обновление через Google Play или ручное в разделе «Управление приложениями» (правильное название раздела).

На iOS: автоматическое обновление через App Store или ручное в разделе «Обновления».

На компьютере: автоматическое обновление Яндекс. Браузера или ручная загрузка с официального сайта.

Голосовой помощник «Алиса» доступен для установки на большинстве современных устройств без дополнительной оплаты. Расширение функционала и улучшение качества распознавания речи продолжается разработчиками, что обеспечивает пользователям доступ к актуальным возможностям искусственного интеллекта.