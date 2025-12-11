  • Новость часаМерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США
    Польша задержала российского археолога по запросу Украины
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    Оценен ущерб СССР от разрушений в Великую Отечественную войну
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    Москва назвала европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера Венесуэлы военными США
    Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 14:04

    Лавров выразил надежду на объяснения США по захвату танкера у Венесуэлы

    Лавров выразил надежду на объяснения США по задержанию танкера у Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы, направлявшегося на Кубу.

    Сергей Лавров заявил во время круглого стола по урегулированию на Украине, что надеется на объяснения от США по поводу их действий в отношении танкера у побережья Венесуэлы, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что, по его мнению, американская сторона должна разъяснить, на каких основаниях были предприняты подобные меры, поскольку такие действия влияют на все мировое сообщество.

    По словам Лаврова, информации по ситуации недостаточно, особенно учитывая различные подходы американской администрации к Венесуэле и то, что компания Chevron продолжает работать в этой стране и приобретать нефть.

    «Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», – отметил Лавров.

    Министр добавил, что Россия выступает за коллективный подход в вопросах борьбы с наркотрафиком и обеспечения морской безопасности, а не за односторонние меры.

    Министерство юстиции США заявило, что судно перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкций, а также могло поддерживать зарубежные террористические организации. В ответ Министерство иностранных дел Венесуэлы охарактеризовало действия США как акт международного пиратства.

    Bloomberg сообщило о захвате военными США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера американскими военными и отметил наличие весомых причин у Вашингтона для такого шага.

    Американист Малек Дудаков рассказал о целях захвата танкера у берегов Венесуэлы военными США.

    11 декабря 2025, 02:45
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (4)
    10 декабря 2025, 20:56
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    Комментарии (13)
    10 декабря 2025, 11:56
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 01:55
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    @ Evelyn Hockstein/File Photo/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, добавив, что для подобного решения у Вашингтона были весомые причины.

    «Он был захвачен по очень веской причине. Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый большой за всю историю, на самом деле», – приводит слова Трампа Reuters.

    Когда Трампа спросили, что он намерен делать с нефтью в этом очень большом танкере, он ответил, что, скорее всего, оставит себе.

    Представители администрации Трампа не назвали судно. Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что капитан танкера, предположительно, был захвачен у берегов Венесуэлы рано утром в среду. США ввели санкции в отношении танкера за то, что, по данным Вашингтона, оно было связано с торговлей иранской нефтью, когда назывался Adisa.

    Судно покинуло главный нефтяной порт Венесуэлы Хосе в период с 4 по 5 декабря, загрузив около 1,1 млн баррелей венесуэльской тяжелой нефти марки Merey, согласно спутниковой информации, проанализированной TankerTrackers.com и внутренние данные о поставках от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

    Фьючерсы на нефть подскочили после новостей об изъятии танкера. Мадуро в среду выступил на марше в память о военном сражении, не затронув сообщения о захвате танкера, уточнило Reuters.

    Напомним, ранее Bloomberg объявило о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    Комментарии (8)
    11 декабря 2025, 13:20
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

    Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    @ U.S. Attorney General/Handout/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хотя Дональд Трамп и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: достичь этого непросто. Отсюда и отчаянные меры, как, например, захват нефтетанкера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал операцию США в Карибском море.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

    Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

    Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

    Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

    «Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

    Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

    Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 06:20
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 22:10
    ФРС США снизила ставку федрезерва до 3,5-3,75% годовых

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз объявила о снижении ставки, указав диапазон в 25 базисных пунктов, сказано в заявлении регулятора.

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки федеральных фондов на 1/4 процентного пункта до 3,5–3,75%», – сказано в заявлении ФРС.

    Комитет ведомства отметил, что данные говорят «об умеренном росте экономической активности» в стране, хотя рост числа рабочих мест в этом году замедлился, а уровень безработицы за период до сентября немного вырос.

    «Инфляция выросла по сравнению с началом года и остается несколько повышенной», – отметили в ФРС.

    По словам аналитиков, комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Кроме того, неопределенность экономических перспектив все еще остается высокой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФРС США в сентябре объявила о снижении ставки федрезерва. В конце октябре ФРС снизила ставку до 3,75–4% годовых. В ноябре ФРС спрогнозировала сохранение высокой инфляции в США в 2026 году.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 07:12
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимиру Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отметив, что на Украине давно не было выборов президента.

    «Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он констатировал, что на Украине давно не проходили выборы.

    Кроме того, американский лидер сослался на некий опрос, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования кризиса.

    Ранее сообщалось, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией.

    Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль указывал на готовность Украины провести выборы президента, но отмечал важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 00:10
    Telegraph узнала об условиях, при которых Киев пойдет на уступки

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией, сообщили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ходе двухчасового телефонного разговора.

    «В отдельном интервью Трамп заявил, что Украина в конечном итоге подчинится требованиям России, если соглашение не будет подписано. В других местах он назвал европейских лидеров «слабыми» за неспособность положить конец войне и обвинил их в управлении «угасающим» континентом, ослабленным нелегальной миграцией и политической корректностью», – пишет британская Telegraph.

    Украинские чиновники сообщили газете, что Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить его уступить территории в обмен на неопределенные гарантии безопасности.

    Во вторник вечером в социальных сетях Зеленский заявил, что «очень активно» работает с европейскими союзниками над формулированием предложения о прекращении войны.

    Он сообщил журналистам, что попросил чиновников разработать планы проведения выборов в течение 60-90 дней в условиях военного положения. Это произошло после того, как Трамп предположил, что Киев подрывает демократию.

    Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если США и Европа предоставят гарантии безопасности. Украинский президент надеется переманить на свою сторону Трампа с помощью контрплана после того, как президент США заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте, пишет издание.

    На вопрос Politico о том, что произойдет, если  Зеленский отклонит последние предложения США, президент ответил: «Ну, ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Знаете, когда вы проигрываете, потому что он проигрывает».

    «Украинская и европейская составляющие уже проработаны более подробно, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и быстрыми», – написал Зеленский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 01:23
    Bloomberg объявило о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США перехватили и конфисковали подпавший под санкции нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, что ознаменовало серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами, сообщило Bloomberg.

    «Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы – большой танкер, очень большой, самый крупный из когда-либо захваченных, на самом деле», – заявил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме.

    Высокопоставленный представитель администрации Трампа назвал танкер «судном без гражданства», которое в последний раз заходило в Венесуэлу, передает агентство Bloomberg.

    Действия США могут значительно затруднить Венесуэле экспорт нефти, поскольку другие грузоотправители теперь, вероятно, будут неохотно загружать грузы этой страны. Большая часть венесуэльской нефти поступает в Китай, как правило, через посредников, с большими скидками из-за риска санкций.

    Администрация Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвинила в руководстве операцией по борьбе с наркотрафиком. Пентагон нанес более 20 ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, в водах вблизи Венесуэлы и Колумбии, убив более 80 подозреваемых.

    Трамп неоднократно заявлял, что США могут нанести удар по суше и что «дни Мадуро сочтены».

    Задержанный танкер представляет собой массивное судно класса VLCC, которое является одним из крупнейших в отрасли и способно перевозить около двух млн баррелей нефти, по словам источников.

    Информаторы добавили, что США пришли к выводу, будто судно направлялось на Кубу, хотя было бы необычно, если бы судно такого размера направлялось из Венесуэлы на Кубу, основываясь на исторических схемах судоходства.

    Правительство Мадуро охарактеризовало действия США как захват нефтяных запасов Венесуэлы, которые являются одними из крупнейших в мире.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, обратившись к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети. Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 09:47
    Президент Кубы обвинил США в пиратстве при захвате танкера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват нефтяного танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Соединенных Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством, передает РИА «Новости».

    Он выразил полную поддержку позиции правительства Венесуэлы и осудил нападение, совершенное военнослужащими США на судно в Карибском море.

    По словам Диас-Канеля, это происшествие является актом пиратства, нарушением международного права и проявлением эскалации агрессии в отношении Венесуэлы. Президент Кубы подчеркнул, что действия Вашингтона направлены против братской страны и заслуживают самого решительного осуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскрыл судьбу нефтяного танкера, который был задержан у берегов Венесуэлы. Bloomberg заявило о захвате этого судна Соединёнными Штатами Америки.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 12:38
    FT: США пообещали Украине создать самую передовую буферную зону

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предлагал Киеву создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, США предлагали предоставить Киеву гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную буферную зону» в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что об этом якобы заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время переговоров в Киеве, где присутствовали европейские дипломаты и украинские чиновники. По данным СМИ, этот визит был организован по поручению президента США Дональда Трампа.

    Дрисколл сообщил, что администрация Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, вместе с «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной в мире». Он также подчеркнул, что США обеспечат «самую сильную линию в мире». По информации газеты, собеседники из числа европейских послов были ошеломлены инициативой Вашингтона, а украинские представители выразили обеспокоенность ситуацией.

    Американская сторона, отмечает издание, настаивает на создании зоны, подобной демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

    Ранее Washington Post указывала, что такой вариант, включающий «корейскую модель», также обсуждается как один из возможных сценариев урегулирования конфликта на Украине.

    Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 11:19
    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы
    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показывают, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров, сообщает Politico.

    Дональд Трамп оказывает значительное влияние на политику в Европе, часто превосходя по значимости местных национальных лидеров, свидетельствуют результаты большого международного опроса, проведённого лондонской компанией Public First, сообщает Politico.

    Исследование основывается на данных более 10 тыс. респондентов из США, Канады, Германии, Франции и Британии.

    По данным опроса, большинство избирателей Германии и Британии считают, что возвращение Трампа на пост президента США важнее для их стран, чем победа собственных национальных лидеров. В Германии так считают 53% опрошенных против 25% в пользу национального выбора, в Британии – 54% против 28%. Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция отмечена во Франции, где Трампа считают более значимой фигурой 43% респондентов, а Макрона – только 25%.

    Опрос также показал, что большинство европейских граждан воспринимают своих лидеров как менее сильных и решительных по сравнению с Трампом. Например, в Германии только 26% посчитали Мерца «сильным и решительным» в сравнении с 74% в пользу Трампа, во Франции – 27% против 73%. В самой Европе сильные и решительные качества не считаются ведущими для политика – респонденты больше ценят честность и прозрачность.

    При этом большинство опрошенных хотели бы, чтобы их национальные лидеры умели противостоять Трампу, но в индивидуальных оценках респонденты подчеркивали необходимость сотрудничества с США.

    «Единственная возможность, которую Трамп предлагает национальным лидерам, – это шанс выступить против него, и это способствует улучшению их репутации», – отметил глава исследований Public First Себ Райде.

    Оценки работы лидеров Европы по взаимодействию с Трампом преимущественно негативные: в Германии 34% считают, что Мерц не справился, одобрили его действия только 24%. Во Франции деятельность Макрона одобрили 16%, а 39% считают, что он неудачно взаимодействует с Белым домом. Премьер-министр Британии Кир Стармер получил смешанную оценку: 29% одобряют его шаги, столько же – нет.

    Опрос проводился онлайн с 5 по 9 декабря среди 10 510 совершеннолетних жителей пяти стран. Статистическая погрешность не превышает 2 процентных пункта для каждой национальной выборки.

    Политика канцлера Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии и получает одобрение только у 23%.

    Исследования социологов во Франции показали исторически низкий рейтинг доверия к Макрону, который составляет лишь 11%.

    Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на конфликт на Украине.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 08:25
    Нефть подешевела на ожидании выхода прогнозов МЭА и ОПЕК

    Мировые цены на нефть снизились в ожидании выхода прогнозов МЭА и ОПЕК

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг умеренно снизились, в то время как игроки рынка не предпринимают активных действий в ожидании выхода докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК).

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.05 снижается на 0,1%, до 62,15 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,07%, до 58,42 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    В четверг рынки ожидают публикации ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА с обновленными прогнозами ситуации на рынке.

    «Ежемесячные отчёты … могут дать больше информации о балансе спроса и предложения», пишет Bloomberg.

    На динамику цен на нефть также могла повлиять вышедшая накануне статистика из США. Согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах (кроме стратрезерва) за неделю, завершившуюся 5 декабря, снизились, однако слабее ожиданий – на 1,8 млн баррелей, до 425,7 миллиона.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:12
    Лавров сообщил об устранении недопониманий после встречи Путина и Уиткоффа

    Лавров: После встречи Путина и Уиткоффа устранены разногласия между США и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров в Кремле президент США Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф устранили разногласия, возникшие после паузы в отношениях между Россией и США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

    Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время недавней встречи в Кремле смогли устранить все недопонимания между Москвой и Вашингтоном, возникшие после саммита на Аляске. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время круглого стола по вопросам урегулирования на Украине, передает

    ТАСС.

    По словам Лаврова, после переговоров обе стороны подтвердили взаимные понимания, достигнутые ранее на Аляске. Министр отметил, что ранее между странами была значительная пауза, которая тормозила процесс обсуждения украинского кризиса, однако теперь этот барьер снят. «Недоразумения, недопонимания были устранены», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    Лавров также отметил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими методами. Министр напомнил, что одним из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США было скорейшее завершение украинского конфликта, и подчеркнул, что после возвращения в Белый дом Трамп действительно начал активно работать над этим вопросом.

    Вместе с тем, глава МИД России добавил, что для реального урегулирования ситуации необходимы не только добрые намерения, но и конкретные действия по устранению причин конфликта, на чем российская сторона неоднократно настаивала.

    Ранее Лавров заявил, что Россия фиксирует большое количество спекуляций и информационных вбросов по теме конфликта на Украине, организуемых странами Запада.  Лавров также сообщил о договоренности России и США продолжать переговоры по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о созвучности заявлений Дональда Трампа позиции России по Украине.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:31
    Лавров заявил о готовности России юридически закрепить гарантии ненападения на ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва выразила готовность юридически закрепить на взаимной основе гарантии ненападения на страны ЕС и членов НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

    По словам Лаврова, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и Евросоюза и готова юридически оформить гарантии ненападения, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может письменно закрепить такие обязательства на коллективной и взаимной основе. По его словам, подобная позиция открыто выражена и президентом страны.

    Кроме того, Лавров выразил мнение, что Украина должна придерживаться не только норм Евросоюза, но и более широких международных обязательств. Он подчеркнул, что выполнение Устава ООН и универсальных конвенций по правам человека и национальных меньшинств должно оставаться приоритетом для Киева. Министр считает, что ограничение украинских обязательств исключительно рамками правил Евросоюза является неприемлемым.

    Лавров также обратил внимание на изменение американского плана по урегулированию на Украине: после переговоров с европейскими странами из документа был исключен пункт о запрете нацистской идеологии. По мнению главы МИД, этот пункт исчез из текста по настоянию европейских партнеров и власти Украины.

    Он добавил, что вопросы прав национальных меньшинств и религиозных свобод не регулируются Евросоюзом в международном масштабе. Лавров отметил, что ЕС может применять свои порядки внутри союза, но не должен навязывать их другим странам, особенно учитывая, какие вопросы о правах меньшинств и религии ставятся сегодня в Европе.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    Комментарии (0)
    В московском авиаузле отменили или задержали свыше 650 рейсов
    Лавров назвал Джонсона «непричесанным политическим деятелем»
    Казахстан сообщил о серьезных повреждениях устройства КТК украинским дроном
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины
    Портал «Грамота.ру» назвал слово года
    В Госдуме предложили создать единый механизм записи школьника на продленку

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации