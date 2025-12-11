Лавров выразил надежду на объяснения США по захвату танкера у Венесуэлы

Лавров выразил надежду на объяснения США по задержанию танкера у Венесуэлы

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров заявил во время круглого стола по урегулированию на Украине, что надеется на объяснения от США по поводу их действий в отношении танкера у побережья Венесуэлы, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что, по его мнению, американская сторона должна разъяснить, на каких основаниях были предприняты подобные меры, поскольку такие действия влияют на все мировое сообщество.

По словам Лаврова, информации по ситуации недостаточно, особенно учитывая различные подходы американской администрации к Венесуэле и то, что компания Chevron продолжает работать в этой стране и приобретать нефть.

«Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», – отметил Лавров.

Министр добавил, что Россия выступает за коллективный подход в вопросах борьбы с наркотрафиком и обеспечения морской безопасности, а не за односторонние меры.

Министерство юстиции США заявило, что судно перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкций, а также могло поддерживать зарубежные террористические организации. В ответ Министерство иностранных дел Венесуэлы охарактеризовало действия США как акт международного пиратства.

Bloomberg сообщило о захвате военными США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

Президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера американскими военными и отметил наличие весомых причин у Вашингтона для такого шага.

Американист Малек Дудаков рассказал о целях захвата танкера у берегов Венесуэлы военными США.