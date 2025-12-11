Азаров заявил о сокрытии СБУ планов Запада по госперевороту

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Азарова, если бы он располагал этой информацией еще в 2013 году, он бы занял более жесткую позицию, передает ТАСС.

«Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию. Я думаю, что смог бы убедить [экс-президента Украины Виктора] Януковича действовать так, как надо было действовать – силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы», – заявил Азаров.

Также он напомнил, что сразу после госпереворота Европейский совет ввел санкции против 18 граждан Украины, среди которых оказались он сам, Янукович, его сыновья и несколько приближенных лиц.

Ранее Азаров заявил о хищении Киевом более 100 млрд долларов помощи Запада.