Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»

Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

«В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.