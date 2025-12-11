  • Новость часаПутин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 19:25 • Новости дня

    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС опубликовал протокольную запись, в которой президент Сербии Александр Вучич сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о получении «послания из Москвы».

    «Я получил послание из Москвы, которое…», – сказал Вучич во время выхода к журналистам, находясь рядом с фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС. В этот момент фон дер Ляйен перебила Вучича. «Да, да, давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг», – сказала она.

    Разъяснения по поводу содержания послания, а также комментарии Еврокомиссии и Белграда по итогам визита не были предоставлены.

    Ранее Вучич выразил в Брюсселе приверженность Сербии к вступлению в ЕС.

    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    Комментарии (9)
    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    Комментарии (13)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    @ Gen Studio/ kinopoisk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной остались в финальной версии новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», несмотря на скандал с квартирой.

    Ранее в СМИ обсуждалась информация о возможном исключении эпизода с певицей из-за громкого скандала вокруг ее московской квартиры стоимостью 112 млн рублей, однако эти слухи не подтвердились. Несмотря на волну «отмен» в интернете, создатели картины не стали пересматривать участие певицы, передает Ura.Ru со ссылкой на «КП-Петербург».

    Героиня Долиной– строгий главный бухгалтер банка и двоюродная тетя антагониста фильма товарища Саахова. В фильме героиня Долиной показана как влиятельная женщина, которая ценит деньги, порядок и власть, уточняется в материале. В одном из ключевых моментов она исполняет композицию Инстасамки «За деньги – да!» в необычной джазово-корпоративной стилистике.

    Помимо Долиной, в проекте снялись Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян и другие популярные участники ТНТ. Российская премьера фильма состоится 11 декабря, а телеканал ТНТ покажет специальную версию ленты в ночь на 31 декабря.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    64 комментария

    Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист, а также заявил о необходимости полного бойкота концертов артистки.

    Напомним, Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».

    Комментарии (16)
    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    Комментарии (15)
    10 декабря 2025, 23:57 • Новости дня
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Опасения о судьбах ЕС у официального представителя МИД России Марии Захаровой были вызваны репликами на предновогодней встрече с членами Комитета Европарламента по международным делам главы евродипломатии Каи Каллас, которая принялась рассуждать о природе свобод.

    Калас заявила, что Европейский союз – это сама суть свободы, поэтому любая критика свобод в этом саду, как называл Европу предшественник Каллас Жозеп Боррель, должна быть направлена в другую сторону, возможно, в Россию, «где инакомыслие запрещено, где свободные СМИ запрещены, где политическая оппозиция запрещена, где «Икс» фактически тоже запрещен», привела Захарова в Telegram-канале слова Каллас.

    Российский дипломат привычно провела ликбез по теме, с которой Каллас снова попала впросак – на этот раз о концепции идеи свободы в Европе и США, кто на нее влиял и как корректировал.

    «Получается, что, по Каллас, ЕС – это некий пятый элемент свободы? Неплохо бы вспомнить «жившей – а на деле живущей сейчас – при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода – явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой – значит совершенно не понимать ее сути », – отметила Захарова.

    Дипломат указала на то, что Каллас, видимо, совсем забыла, о чем ее учили в хорошей советской школе, когда говорили, что «Свобода – это осознанная необходимость».

    «Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС», – резюмировала Захарова.

    Напомним, рассуждения Каллас последовали за тем, как американская соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела. Американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой упразднения Еврокомиссии и введения прямых выборов главы Евросоюза.

    Комментарии (6)
    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (3)
    10 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого

    Минздрав зарегистрировал препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого

    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который позволит существенно сократить расходы на лечение пациентов, сообщают информагентства.

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого, передает РИА «Новости». Речь идет об ингибиторе PD-1 под названием «Арейма», который, по данным компании «Петровакс Фарм», будет производиться в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи по полному циклу, включая синтез собственного вещества.

    В пресс-службе производителя отметили, что использование нового лекарства позволит снизить расходы системы здравоохранения до 7,5 млрд рублей в сравнении с аналогичными препаратами других производителей. Компания надеется, что это будет способствовать более широкому внедрению современных иммунотерапевтических подходов в практику.

    «Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность её широкого применения», – заявил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью.

    А в апреле Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.

    Современные вакцины и генетические тесты позволяют формировать персонализированные схемы терапии рака, что, по прогнозам, увеличит выживаемость пациентов в четыре раза к середине XXI века, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 05:50 • Новости дня
    Умер физик и создатель ядерного щита России Радий Илькаев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    О смерти почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радия Илькаева сообщил 10 декабря глава города Саров Алексей Сафонов.

    «Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», – написал Сафонов в Telegram-канале.

    Он отметил, что Илькаев – автор фундаментальных работ, лауреат высших государственных наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

    «Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан», – добавил глава города.

    Радий Илькаев родился 9 октября 1938 в Тутуре Иркутской области. В 1956 году поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. Окончив второй курс в 1958 году перевелся в Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, где в 1961 году окончил физический факультет. По завершении высшего образования поступил работать во ВНИИЭФ.

    Под руководством Илькаева была разработана концепция сверхмощной  лазерной установки «Искра-6» и ряд других работ в сфере теоретической, экспериментальной ядерной физики, физики высоких энергий и других.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 05:07 • Новости дня
    Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Результаты рейтингового голосования экспертов показали, что термин «зумер» набрал наибольшее количество голосов среди номинантов «Слова года», сообщили в пресс-службе портала.

    «Слово «зумер» стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников экспертного голосования. В плотной четверке лидеров также оказались слова «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» – 36%», – приводит ТАСС сообщение «Грамоты.ру».

    В шорт-лист акции были включены 12 кандидатов, а число экспертов, принимавших участие в голосовании, составило 469 человек из 23 организаций крупных городов России, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Иркутск и другие.

    В акции участвовал репрезентативный пул экспертов трех возрастных групп: от 20 до 27 лет, от 28 до 45, а также старше 46 лет. Более трети голосовавших имели ученую степень кандидата или доктора филологических наук.

    «С моей точки зрения, акция «Слово года» – это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество. Само слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения», – отметила замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

    По ее мнению, «зумер» обозначает новые социальные явления и вызывает рефлексию общества, поскольку связано с осмыслением особенностей нового поколения, тогда как другие слова из шорт-листа не несут глубокой социальной нагрузки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина заявили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа». Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года, связанное с контентом и эмоциями, которые он призван вызвать. «Пупупу» стало претендентом на слово года в России.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде

    Глава МИД Ирана посетит Москву на следующей неделе

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Москву, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Кроме того, по его словам, готовится встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает РИА «Новости». Она должна пройти в Ашхабаде, столице Туркмении, сообщил дипломат.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина с главой МИД Ирана.

    В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили иранскую ядерную программу.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram-канале об уничтожении дронов на подлете к столице. С полуночи их число достигло 30 БПЛА, один, 31-й дрон, был уничтожен за несколько минут до полуночи.

    «Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.

    Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 3.10 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (3)
    10 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать российский аналог Roblox

    Депутат Немкин поддержал идею полного контроля контента в аналоге Roblox

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти обсуждают запуск собственной альтернативы Roblox с усиленной модерацией и государственным контролем для защиты детей от опасного контента.

    В России нужно создать свой аналог популярной детской платформы Roblox под полным контролем госорганов, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью «Газета.Ru». Он поддержал инициативу Общественной палаты разработать российскую версию сервиса и отметил, что решение заблокировать Roblox было преждевременным, однако актуальным стало создание отечественного аналога с настоящей, а не формальной модерацией.

    По словам Немкина, такого рода площадка сможет гарантировать безопасность детей и исключить попытки вовлечения подростков в противоправные действия. Депутат подчеркнул: «Мы должны предложить детям пространство для творчества и обучения, где контент проходит реальную, а не формальную модерацию, где исключены попытки вовлечения подростков в противоправные действия, где родители и государственные органы имеют инструменты контроля и оперативного реагирования».

    Депутат считает, что в России достаточно компаний, способных реализовать проект на мировом уровне: это как крупные игровые студии, так и создатели образовательных платформ, команды, работающие с метаверсами и 3D-технологиями. Немкин уверен, что координация между государством, отраслевыми ассоциациями и IT-компаниями делает задачу реализации российского аналога Roblox вполне достижимой.

    В заключении он отметил, что Россия не собирается терпеть «игнорирование своих законов иностранными платформами» и готова создавать собственные решения, которые ориентированы на безопасность граждан и развитие, а не на риски. Инициативу по созданию отечественного Roblox депутат призвал поддержать максимально широко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox в России 3 декабря из-за распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности и педофилии.

    После блокировки Roblox значительное число несовершеннолетних выразили намерение покинуть Россию. В Кремле подтвердили, что большинство обращений от детей касается самой игры, а не планов уехать из страны. Помимо России, ограничения или блокировки Roblox также ввели Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают такие меры; Нидерланды начали публичную экспертизу рисков Roblox для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор принял решение заблокировать платформу Roblox в России из-за распространения противоправных материалов.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что многие несовершеннолетние после этого решения заявили о намерении покинуть Россию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что дети массово обращаются с вопросами о самой игре, а не о переезде из страны.

    Также ограничения или полные блокировки Roblox уже ввели в Ираке, Китае, Турции, Алжире, Катаре и частично в ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают такие меры, а Нидерланды инициировали публичную экспертизу рисков Roblox для детей.

    Комментарии (6)
    11 декабря 2025, 11:01 • Новости дня
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли

    Россия заняла третье место в G20 по профициту внешней торговли

    @ Kristin Palitza/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заняла третью позицию среди стран G20 по величине профицита внешней торговли, уступив только Китаю и Германии, следует из открытых данных.

    Согласно анализу на основе открытых данных, за первые девять месяцев Россия заняла третье место по профициту внешней торговли.РИА «Новости».

    С января по сентябрь наибольших успехов добился Китай, сумев накопить профицит в 874,76 млрд долларов. Германия стала второй с показателем 169,4 млрд долларов, а Россия замыкает тройку с профицитом 101,7 млрд долларов.

    Южная Корея за этот период экспортировала товаров больше, чем импортировала, на сумму 50,82 млрд долларов, Саудовская Аравия – на 43 млрд, а Италия показала баланс в 40 млрд. В лидерах по положительному сальдо также Индонезия, Австралия, Южная Африка и Аргентина, чьи показатели существенно ниже первой тройки.

    Восьми странам G20 не удалось сохранить профицит: самое большое отрицательное сальдо у США – минус 713,7 млрд долларов. Значительный дефицит также отмечен у Индии, Турции, Франции, Мексики, Британии, Канады и Японии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что структура экспорта и импорта России требует технологического обновления.

    Комментарии (7)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации