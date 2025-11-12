Наемники из четырех стран пополнили ряды батальона БПЛА ВСУ «Флэш»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как выяснило РИА «Новости», иностранные наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США вступили в ряды украинского подразделения беспилотных систем «Флэш».

В начале октября агентство сообщало, что в рядах ВСУ появилось подразделение беспилотных систем, полностью состоящее из наемников и входящее в состав батальона «Флэш». Структура, занимающаяся вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, разместила в своих социальных сетях информацию о том, что будущие операторы дронов из Мадагаскара, Франции и Британии уже проходят подготовку в батальоне «Флэш».

К сообщению прилагается видеозапись с этими наемниками. Один из них рассказал, что служил в британской армии в качестве пехотинца, а другой заявил, что работал пожарным. Вербовщик на видео подчеркнул, что основным критерием отбора является знание английского языка, а опыт не обязателен. Также размещено интервью американского наемника, который заявил, что с конца 2024 года воевал в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, после чего перешел в подразделение «Флэш» 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцари зимней кампании» ВСУ.

