Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе в городе Каменце-Подольском Хмельницкой области толпа в 100 человек заблокировала микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), куда военкомы силой затащили мужчину для отправки на фронт. Происходящее тут же вызвало возмущение прохожих.

По данным местных СМИ, 29 мая люди окружили «бусик» и потребовали отпустить мужчину, но это ни к чему не привело. Тогда горожане повредили микроавтобусу колеса. В итоге на место прибыли наряды сотрудников полиции, которые взяли автомобиль ТЦК в оцепление для защиты.

Об этом инциденте активно сообщалось в соцсетях, поэтому местные жители весь день продолжали выходить на улицу и требовать от военкомов отпустить мужчину, судьба которого на данный момент неизвестна.

В Хмельницком областном ТЦК по этому поводу заявили, что «действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ». Теперь тем, кто помогал мужчине избежать насильственной мобилизации, грозит лишение свободы. Их поступок может быть квалифицирован как «госизмена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины».

Ранее на этой неделе толпа жителей города Черкассы набросилась на сотрудников ТЦК в ходе их попытки силой забрать мужчин на фронт. В результате военкомам пришлось удалиться. По данным украинского издания «Страна», местная полиция позже задержала нескольких участников этой драки. Трем мужчинам и женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция утверждает, что именно гражданские «спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК». В этом же городе на прошлой неделе действия сотрудников ТЦК по проверке документов у двух мужчин тоже закончилось избиением одного из военкомов.

Кроме того, на днях в Кременчуге (Полтавская область) военкомы повалили на землю велосипедиста, но к нему на помощь бросились другие мужчины, причем у некоторых в руках были металлические прутья. Как пишут в местных пабликах, в итоге военкомам пришлось отступить. Позже депутат Рады Юрий Камельчук рассказал, что один сотрудник ТЦК в день должен «собрать» 12 мобилизованных, и ради выполнения плана сотрудники идут на любые ухищрения. Например, заказывают доставку и затем ловят прибывших курьеров.

«Общество осознало, что мобилизация – это фактически билет на тот свет. Чем дальше, тем больше вступает в силу такой фактор, как инстинкт самосохранения. Люди ведь не просто бьют сотрудников ТЦК, а все чаще сражаются за свою жизнь и жизнь своих близких», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

По ее словам, украинская власть замалчивает огромный уровень потерь, только недавно стало известно о без вести пропавших 400 тыс. военнослужащих ВСУ: «Одновременно возросла жестокость ТЦК. На заседаниях Верховной рады Украины уже были озвучены случаи убийств – люди погибают от побоев, издевательств, сердечных приступов».

На все это, пояснила Шеслер, накладывается нарастающее отчаяние населения, которое понимает, что «украинская власть, милитаризуя и обостряя конфликт с Россией, ведет страну в пропасть».

«В обществе накапливается усталость, люди не видят необходимости в войне. Опросы, говорящие якобы о высокой поддержке военных действий, – дутые. На самом деле люди хотят, чтобы война прекратилась, они не видят смысла идти на фронт и умирать ради того, чтобы Зеленский оставался у власти», – добавляет Олег Царев, бывший депутат Верховной рады Украины.

По мнению экспертов, бунты против военкомов будут носить стихийный и спонтанный характер. «Чтобы эти бунты носили организованный характер, нужен субъект политического протеста. А этот субъект отсутствует на Украине. Любая протестная акция требует тех, кто ее организовывает и направляет. Но в стране нет такой политической силы – вся реальная оппозиция либо уничтожена, либо кинута в тюрьмы», – пояснила Шеслер.

В свою очередь, Царев считает, что число бунтов против военкомов будет увеличиваться, однако крупное восстание, когда подымаются целые города и даже области, вряд ли произойдет: «Но обратите внимание на то, сколько людей приходит на помощь, когда они видят, как тэцэкашники кого-то хватают. Это показывает настроения людей лучше любых соцопросов».

Ежемесячно на фронт, добавляет политик, отправляется около одной новой бригады (численность бригады ВСУ составляет от 1 тыс. до 8 тыс. солдат), и здесь для Зеленского появляется развилка: темпы мобилизации падают, а случаи самовольного оставления частей (по-украински – СЗЧ) растут.

«Рано или поздно дефицит военнослужащих может привести к тому, что где-то начнет сыпаться фронт. Чтобы этого не произошло, в ВСУ происходит резкое увеличение количества беспилотников, идут попытки улучшения взаимодействия войск, происходит поиск новых способов ведения боевых действий», – говорит Царев.

За счет этого, подчеркивает спикер, несколько человек, не выходя из укрытия, могут удерживать большой отрезок фронта. «Но рано или поздно осыпание фронта все равно может произойти», – полагает эксперт.

Тем не менее даже спорадические, но массовые выступления людей, как в Каменце-Подольском, представляют угрозу для нынешних украинских властей, и в какой-то момент «терпение людей может просто взорваться», добавляет Шеслер.

«В конце концов, и стихийный бунт может снести украинскую элиту и привести к плачевным последствиям, потому что большая часть населения Украины обладает военными навыками, в том числе по управлению дронами. Также на руках у населения остается много оружия, гранат. Все это представляет большую опасность для власти», – заключила она.