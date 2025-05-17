Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В Раде потребовали изменить форму для работников военкоматов
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, выступил с инициативой о разработке новой формы для сотрудников военкоматов.
Он обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием создать отличительную форму для работников территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы их можно было отличать от военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что военные ВСУ стали стесняться носить стандартную военную форму из-за негативной реакции окружающих.
По словам Гончаренко, граждане Украины стремятся избегать работников военкоматов, а иногда встречи приводят к конфликтам и даже дракам.
Он подчеркнул, что армейская форма должна вызывать гордость, а для сотрудников ТЦК нужна отдельная униформа.
Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат. Жители Харькова объединились для мести сотрудникам военкоматов. В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль сотрудников военкомата.