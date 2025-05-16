Полиция на Украине начала задерживать ограниченно годных призывников

Полиция доставила в ТЦК военнообязанных, игнорировавших повестки, сообщили власти

Tекст: Денис Тельманов

Полиция Украины будет осуществлять задержания граждан, ограниченно годных к военной службе, и доставлять их в территориальные центры комплектования, передает ТАСС. Это касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от двадцати пяти до шестидесяти лет, которые ранее были признаны ограниченно годными и не явились по повестке.



«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», – говорится в сообщении Минобороны Украины. Нарушителям грозит штраф от четырехсот девяти до шестисот пятнадцати долларов. Они также обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование.

Как отмечает ведомство, задержанные военнообязанные помимо штрафа будут привлечены к административной ответственности. Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась; власти усиливают контроль за уклоняющимися от службы.

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