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    Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    @ REUTERS

    21 мая 2025, 08:50 Мнение

    Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Принудительный набор в армию, ассоциируемый на Украине с аббревиатурой ТЦК (территориальные центры комплектования), становится стержневым элементом разложения украинского государства и общества. Романтизация образа украинского защитника, усиленно продвигаемая украинскими медиа, давно не дает результата. Поскольку другая сторона этого образа целиком и полностью ассоциируется с одетыми в хаки людьми, пакующими мужчин в минивэны и автобусы (отсюда расхожий на Украине термин «бусификация») на улицах украинских городов.

    На днях украинские парламентарии инициировали запрет сотрудникам ТЦК носить военную форму. Причины понятны и очевидны: отлов и принудительная отправка на фронт неподготовленных гражданских дискредитируют украинскую армию. Какое-то время военные даже специально маркировали свои автомобили на гражданке надписями «Не ТЦК», чтоб не провоцировать местное население. А командиры на фронте уже открыто жалуются, что «бусифицированное» пополнение не умеет и не горит желанием воевать. А значительная часть солдат, призванных подобным образом и брошенных на убой, быстро уходит в самоволку или сдается в плен.

    Сцены насилия работников ТЦК над сопротивляющимися гражданскими быстро разлетаются по Сети. Участились случаи смерти задержанных. Как участились и случаи нападения на отделы ТЦК в отдаленной местности и даже убийства армейских «комплектаторов». В отдельных случаях люди пытаются создавать отряды самообороны для отпора сборщикам живой дани, но эти попытки пока оперативно подавлялись СБУ. Тенденция, впрочем, налицо.

    Ненависть кратно множится, когда в инфополе просачивается информация о небывалом обогащении работников центров комплектации. По некоторым данным, годовой оборот взяток в центрах комплектации может достигать 2 млрд евро. Случаи поборов командованием на фронте дополняются поборами на гражданке, увеличивая поток ищущих свободы украинцев в лесах Карпат и дельцов, помогающих бегущим преодолеть границу.

    Адвокаты, пытавшиеся заработать на помощи задержанным ТЦК гражданам, быстро смекнули, что так недолго и самим угодить на фронт. Место адвокатов в пиджаках заняли братки, предлагающие услугу «срочной помощи при задержании ТЦК». По улицам стали разъезжать минивэны с надписями «Военные адвокаты». Суть услуг «адвокатов» стоимостью в несколько тысяч евро заключалась в высадке десанта крепких парней, которые физически отбивали мобилизуемого у работников ТЦК.

    Рынок рабов и производных услуг быстро стал ключевым в военной экономике современной Украины. И это одна из главнейших причин недоговороспособности Киева на мирных переговорах – представить себе жизнь вне этой системы координат нынешняя украинская элита уже не в состоянии.

    Если ты не входишь в число избранных, получивших бронь от мобилизации, ты платишь врачам для получения липовых справок о непригодности. Но врачей задерживают полиция и СБУ, и премии за риск растут. Если справки не помогли, и ты угодил в автобус ТЦК – плати на месте, чтоб из него выйти. Или плати бандитам, которые за меньший прайс приедут тебя вызволять.

    Рискнул покинуть страну – плати организаторам перевозок, которые вывезут тебя в мусорном баке, багажнике с двойным дном или иным образом и проинструктируют, как и где лучше перейти границу. Плати пограничникам, если тебя поймали при попытке к бегству, но тут суммы могут превысить любые возможности заплатить.

    Медленно, но верно работники ТЦК перестают быть вещью в себе и начинают ассоциироваться с украинской властью. Это власть устанавливает план по отлову людей для затыкания дыр на фронте. Это власть закрывает глаза на произвол «комплектаторов», которые не стесняются бить и убивать гражданских на улицах. Это власть имеет долю в многомиллиардном рынке взяток от тех, кто еще в состоянии откупиться.

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России. Как и ненависть к тем, кто их послал и вручил индульгенцию на любые способы принуждения к отправке украинцев на фронт. Где ты с большой вероятностью погибнешь в первые же дни. А если и выживешь, то срока у твоей службы нет. Так как на замену на улицах Одессы и Харькова пытаются выловить новых жертв для отправки в мясорубку войны. И, конечно же, рабов всегда не хватает.

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