Политолог Скачко: Люди на Украине видят, как окружение Зеленского наживается на войне

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В России растет чисто добровольцев, а на Украине провалились даже такие явления как «земобилизация» и «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации, материальное обеспечение и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

«За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

«Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли абсолютная недееспособность, жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

«Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что стоимость получения освобождения от мобилизации в Киеве оценивается в 5 тыс. долларов по установленной для всех ТЦК таксе. Сами же украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

При этом, в украинском Генштабе заявили, что сотрудники ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Они пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.