Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины

Tекст: Игорь Иножарский

Бюджет объемом в 150 страниц получил название «передышка для настоящего, новая надежда на будущее», что фактически признает его промежуточным шагом перед более масштабными реформами, пишет Politico. «Это был бюджет в духе «курс неизменен», которого от нас и ждали», – заявил депутат-лейборист Даррен Джонс.

Хили объявил о временном повышении налога на банки сроком лишь на 15 месяцев, которое принесет менее 1 млрд фунтов в пиковый год, а также продлил до 2027 года снижение топливного акциза, налоговую скидку на энергию для домохозяйств и ограничение стоимости автобусных билетов двумя фунтами. Общая налоговая нагрузка в стране вырастет до рекордных 38,6% ВВП.

Канцлер подтвердил план довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году, а разрыв в 1,8 млрд фунтов в год в инвестиционной программе обороны планируется закрыть за счет сокращения капитальных бюджетов всех ведомств на 1%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер «сделал его день», объявив о пакете экономической и военной поддержки Киеву на 10 млрд фунтов.

Независимый Office for Budget Responsibility снизил прогноз роста экономики Британии на 2027 год с 1,6% до 1%, а институт IFS назвал меры бюджета «мешаниной» мелких изменений, которые мало повлияют на рост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе The Times сообщила о планах министра финансов Британии Джона Хили объявить об увеличении расходов на оборону. В июле Politico писало о масштабной перестановке в кабинете министров, устроенной премьером Энди Бернемом после его прихода к власти. В конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон части финансовых полномочий, перенаправив бюджетные потоки в регионы.