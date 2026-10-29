Politico: Экс-министр Кристоф Бешу стал главным стратегом Эдуара Филиппа

Tекст: Игорь Иножарский

Кристоф Бешу выполняет роль главного стратега в команде Эдуара Филиппа, пишет Politico. Отмечается, что он разделяет руководство кампанией с Жилем Буайе и Мари Гевену.

По данным издания, Бешу выступает одним из немногих соратников, способных открыто говорить с кандидатом. Сам экс-министр подчеркнул, что его главная ценность заключается в присутствии там, где Филиппа нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году назначил Бешу министром, рассчитывая отдалить его от бывшего премьера, однако эти попытки не увенчались успехом. В ходе кампании соратники советуют команде Филиппа проявлять больше страсти, чтобы не выглядеть технократами, которые пытаются поучать французов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер левых Жан-Люк Меланшон обошел Эдуара Филиппа в опросе избирателей. На прошлой неделе издание Politico отметило влияние массовых беспорядков на расстановку сил в президентской гонке во Франции. В середине месяца сенатор Алексей Пушков допустил попытку отстранить Марин Ле Пен от участия в выборах через суд.