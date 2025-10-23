Шторм нарушил движение поездов на побережье Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение междугородных и скоростных поездов оказалось нарушено из-за шторма на атлантическом побережье Франции, сообщает ТАСС.

На некоторых маршрутах поезда были отменены, на других ожидаются значительные задержки и перебои. Проблемы с транспортом зафиксированы также в Овернь – Рона-Альпы и О-де-Франс.

В департаменте Приморская Шаранта юго-запада страны ураганный ветер повалил деревья на дороги, повредил кровли домов и витрины магазинов. Местами скорость ветра достигала 90 км/ч.

Из-за урагана «Бенжамен» Meteo-France объявила оранжевый уровень опасности в 19 департаментах, в основном на юго-западе. В Атлантическом океане и Ла-Манше ожидаются сильные волны. Национальная метеослужба предупредила жителей о необходимости соблюдать осторожность и следить за изменениями погодной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти французской Майотты допустили, что ураган мог привести к гибели тысяч человек. Национальное собрание Франции в Париже оказалось затоплено из-за сильных ливней.

Эммануэль Макрон ранее ввел режим природной катастрофы на Гваделупе из-за разрушительного урагана.