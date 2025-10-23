Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Шторм нарушил движение поездов на побережье Франции
Сильный шторм с порывами ветра до 90 км/ч вызвал перебои и отмены поездов на атлантическом побережье Франции, а также в других регионах страны, сообщает канал BFMTV.
Движение междугородных и скоростных поездов оказалось нарушено из-за шторма на атлантическом побережье Франции, сообщает ТАСС.
На некоторых маршрутах поезда были отменены, на других ожидаются значительные задержки и перебои. Проблемы с транспортом зафиксированы также в Овернь – Рона-Альпы и О-де-Франс.
В департаменте Приморская Шаранта юго-запада страны ураганный ветер повалил деревья на дороги, повредил кровли домов и витрины магазинов. Местами скорость ветра достигала 90 км/ч.
Из-за урагана «Бенжамен» Meteo-France объявила оранжевый уровень опасности в 19 департаментах, в основном на юго-западе. В Атлантическом океане и Ла-Манше ожидаются сильные волны. Национальная метеослужба предупредила жителей о необходимости соблюдать осторожность и следить за изменениями погодной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти французской Майотты допустили, что ураган мог привести к гибели тысяч человек. Национальное собрание Франции в Париже оказалось затоплено из-за сильных ливней.
Эммануэль Макрон ранее ввел режим природной катастрофы на Гваделупе из-за разрушительного урагана.