Национальное собрание Франции затопило в Париже

Здание Национального собрания Франции затопило из-за циклона «Кирк»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Телеканал BFM TV сообщил о затоплении здания Национального собрания, расположенного в VII округе Парижа, где находятся приемные депутатов. Сильный дождь, обрушившийся на столицу Франции, вызвал необходимость срочной эвакуации парламентариев и их помощников. Это происшествие осложнило работу парламента, где в ближайшее время планировалось обсуждение проекта госбюджета на 2025 год, передает ТАСС.

В связи с циклоном «Кирк» в Париже объявлен экстренный (оранжевый) уровень погодной опасности. Мэрия предупредила жителей о вероятности наводнений, перебоях в электроснабжении и возможных транспортных проблемах. Власти не исключают введение максимального («красного») уровня опасности, который позволяет вводить ограничения для обеспечения безопасности населения.

Красный уровень опасности сохраняется в департаменте Сена и Марна, где стихия оставила без света 67 тыс. человек. Этот регион одним из первых принял на себя удары циклона. Префекты могут ввести дополнительные меры для защиты людей и предотвращения дальнейших аварий.

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