Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
США допустили до 600 жертв от урагана «Хелен»
Власти США оценили возможное число жертв урагана «Хелен» в 600 человек
Администрация США заявила о возможности того, что число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке страны может достигнуть 600, однако точные данные пока отсутствуют, так как многие люди числятся пропавшими без вести.
Администрация Соединенных Штатов допускает, что число жертв урагана «Хелен», который обрушился на юго-восток страны, может достичь 600 человек, передает ТАСС. Об этом сообщила советник Министерства внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рэндалл на брифинге для журналистов в Белом доме.
Она подчеркнула, что пока не может подтвердить эту информацию, так как значительное число людей числится пропавшими без вести.
По данным властей, число подтвержденных погибших от урагана уже достигло 116 человек.
Вместе с тем, более 2 млн жителей штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния продолжают оставаться без электричества. Эти данные подтвердил мониторинговый ресурс PowerOutage.us.
Ураган «Хелен» обрушился на малонаселенный район Биг-Бенд во Флориде в пятницу утром (по местному времени) и сперва достиг четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, но вскоре ослаб сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.
Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек.