Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек

На юго-востоке США ураган «Хелен» привел к гибели 90 человек и массовым отключениям

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает CNN, число погибших в результате урагана «Хелен» достигло 90 человек. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Северной Каролине, где стихия унесла 36 жизней. В Южной Каролине погибли 24 человека, 17 – в Джорджии, 11 – во Флориде и 2 – в Вирджинии.



По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 2,3 млн жителей штатов, пострадавших от урагана, остаются без электричества. Наибольшие перебои с энергоснабжением наблюдаются во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

Ураган «Хелен», достигший четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, обрушился на малонаселенную местность Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу. После этого его сила ослабла сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

«Мы были предупреждены о возможных разрушениях, но масштабы ущерба превышают все ожидания», – сообщил представитель местных властей.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 64 человек