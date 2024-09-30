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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    30 сентября 2024, 00:58 • Новости дня

    Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек

    На юго-востоке США ураган «Хелен» привел к гибели 90 человек и массовым отключениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураган «Хелен» обрушился на юго-восточные штаты США, вызвав гибель 90 человек и оставив миллионы без электроэнергии.

    Как сообщает CNN, число погибших в результате урагана «Хелен» достигло 90 человек. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Северной Каролине, где стихия унесла 36 жизней. В Южной Каролине погибли 24 человека, 17 – в Джорджии, 11 – во Флориде и 2 – в Вирджинии.

    По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 2,3 млн жителей штатов, пострадавших от урагана, остаются без электричества. Наибольшие перебои с энергоснабжением наблюдаются во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

    Ураган «Хелен», достигший четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, обрушился на малонаселенную местность Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу. После этого его сила ослабла сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

    «Мы были предупреждены о возможных разрушениях, но масштабы ущерба превышают все ожидания», – сообщил представитель местных властей.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 64 человек

    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН

    Лавров назвал призывы Стубба исключить Россию из Совбеза ООН словами «горячего финского парня»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Финляндии Александера Стубба о необходимости лишить России права голоса в СБ ООН словами «горячего финского парня».

    По словам Лаврова, подобные заявления не являются удивительными, поскольку представители Финляндии, как отметил министр, обладают своим особым менталитетом.

    «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», – сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о позиции Стубба, передает ТАСС.

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины есть основания ставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

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    27 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ

    Рябков: Россия отказалась от диалога с США по ДСНВ из-за враждебной политики Вашингтона

    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Он подчеркнул, что США могут быть открыты к обсуждению, однако Россия не считает возможным начать диалог в текущих условиях. Рябков отметил, что изменения во враждебной политике Вашингтона являются необходимым условием для обсуждения вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    29 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине

    Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

    На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

    Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

    Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

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    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

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    27 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США

    Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН

    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

    Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.

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    27 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Маск заявил о превосходстве Китая над США по производственным мощностям

    Бизнесмен Илон Маск признал, что Китай превзошел США по производственным мощностям

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнесмен Илон Маск на странице в соцсети X (ранее Twitter, запрещено в России) выразил мнение о том, что Китай значительно превзошел США в области производственных мощностей.

    Основатель SpaceX и Tesla выразил свое мнение о текущем состоянии промышленной сферы в мире, отметив, что Китай значительно превзошел США по производственным мощностям, передает РИА «Новости».

    Ранее Илон Маск обвинил американские СМИ в том, что они действуют как пропагандистская машина Демократической партии.

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    27 сентября 2024, 03:37 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

    По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.

    Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

    Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

    По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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    29 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН

    Лавров раскритиковал США за блокировку в Совбезе ООН резолюций по палестино-израильскому конфликту

    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, что препятствует выполнению СБ его функций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам министра, США не выполнили VII главу Устава ООН, которая касается мер в случае агрессии и нарушений мира. Он подчеркнул, что «все резолюции Совета Безопасности должны выполняться», передает ТАСС.

    «Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр пояснил, что седьмая глава является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

    Он выразил мнение, что страны, применяющие право вето, иногда наносят ущерб своей репутации. По словам Лаврова, «вода камень точит», хотя он признал сложность ситуации.

    Министр указал, что резолюции могут содержать требования о прекращении поставок вооружений в зону конфликта. «Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», – сказал глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно было бы урегулировать быстро и эффективно.

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    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Харрис вслед за Байденом поддержала убийство Насруллы

    Вице-президент США Харрис вслед за Байденом поддержала убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

    Вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, назвав его террористом.

    Вице-президент США Камала Харрис поддержала действия израильских сил, которые привели к гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, передает ТАСС. Харрис, как и президент США Джо Байден, считает Насруллу террористом, на руках которого кровь американцев. Она заявила, что на протяжении десятилетий его руководство «Хезболла» дестабилизировало Ближний Восток, что привело к гибели множества людей в различных странах региона.

    Харрис подчеркнула свою приверженность безопасности Израиля и заявила, что поддерживает право этой страны на защиту от Ирана и поддерживаемых им группировок, включая «Хезболла», ХАМАС и хуситов. Вице-президент отметила, что, несмотря на поддержку Израиля, она и президент Байден не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Они предпочитают дипломатическое урегулирование на границе Израиля и Ливана для обеспечения стабильности в регионе.

    Убийство Насруллы было подтверждено Армией обороны Израиля, которая провела атаку в Бейруте, получившую кодовое название «Новый порядок». Шиитское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего лидера после атаки.

    В субботу президент США Джо Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это «справедливой мерой за многолетний террор». В ответ на это Сергей Лавров подчеркнул, что данное заявление демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в подобных ситуациях.

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    27 сентября 2024, 04:20 • Новости дня
    Харрис обсудила с Зеленским помощь Украине

    Камала Харрис обсудила с Зеленским военную и энергетическую помощь Украине

    Харрис обсудила с Зеленским помощь Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис провела встречу с Владимиром Зеленским, на которой обсуждались военная и энергетическая поддержка Украины, а также текущие события на поле боя.

    Камала Харрис, вице-президент США, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила вопросы военной и энергетической поддержки страны, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы Белого дома подчеркиваtncz, что вице-президент выразила «непоколебимую приверженность поддержке Украины».

    Харрис и Зеленский говорили о важности дальнейшей решительной поддержки Украины Соединенными Штатами и об усилиях по обеспечению долгосрочного мира на основе воли народа Украины и Устава ООН.

    Во время встречи обсуждались последние события на поле боя и текущая военная помощь США.

    «Они также обсудили дальнейшую поддержку США укреплению гражданской энергетической инфраструктуры на Украине после возобновления ударов со стороны России», – говорится в заявлении.

    Харрис отметила прогресс Украины в усилиях по обеспечению верховенства закона и борьбе с коррупцией.

    Президент США Джо Байден принял решение выделить все предназначенные Украине средства до завершения своего срока. Общая сумма военной помощи, предоставленной Украине, составит почти 8 млрд долларов. Это решение подчеркивает приверженность США поддержке Украины в условиях текущей напряженности.

    Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября в Trump Tower

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    27 сентября 2024, 10:20 • Новости дня
    NYT: Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно снизилась

    The New York Times: Популярность Зеленского в Вашингтоне оставляет желать лучшего

    Tекст: Александра Юдина

    Влияние украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне снизилось, это может сказаться на поддержке со стороны Соединенных Штатов, особенно касательно военной помощи Украине, пишет газета The New York Times.

    Издание подчеркивает, что популярность Зеленского в США заметно снизилась, что может, в свою очередь, негативно сказаться на дальнейшей поддержке США Украины, передает ТАСС.

    Так, The New York Times указывает, что Зеленского приняли в американской столице гораздо сдержаннее, чем во время его предыдущих визитов.

    Кроме того, на встречу с украинским президентом пришло мало американских законодателей, а лидеры Конгресса США не предприняли никаких усилий для повышения значимости визита украинского президента.

    Газета также добавляет, что Зеленский утратил часть своей «звездной силы», которой он обладал ранее, что может иметь пагубные последствия для будущего украинско-американских отношений.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, каким образом власти США вернули Зеленского к актерской профессии.

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    27 сентября 2024, 10:47 • Новости дня
    Здание посольства США в Москве украсил логотип RT с надписью «Мы не уйдем»
    Здание посольства США в Москве украсил логотип RT с надписью «Мы не уйдем»
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Александра Юдина

    На фасаде американского посольства в Москве разместили логотип RT с посланием «Мы не уйдем» в ответ на недавние санкции Вашингтона против телеканала.

    По информации RT, на фасаде посольства США в Москве появился логотип СМИ с надписью «Мы не уйдем», что стало символическим шагом в ответ на недавние санкции, введенные американским правительством против медиагруппы.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что RT успешно обходит санкции, расширяя аудиторию в соцсетях и укрепляя позиции в регионах, таких как Латинская Америка и Африка.

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    27 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Лукашенко назвал санкции против Белоруссии проявлением фашизма

    Лукашенко назвал западные санкции фашизмом против белорусского народа

    Tекст: Александра Юдина

    Западные санкции против Белоруссии являются формой фашизма, они направлены не только против политического руководства страны, но и против всех жителей, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    В ходе встречи со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники он подчеркнул, что западные санкции против его страны являются формой фашизма, передает БелТА.

    Лукашенко заметил, что санкции направлены не лично против него, как утверждают на Западе, а против всех белорусов. В частности, под санкции попадают студенты, их родители и близкие. Президент считает, что такие действия носят агрессивный характер и непосредственно затрагивают обычных граждан страны.

    Ранее в Евросоюзе выразили сомнения, что страны сообщества смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии.

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    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек – и многие из них продолжают делать это в обход блокировок. Подробности

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    Беглый украинский диссидент показал будущее украинской политики

    Лондон становится прибежищем не только российских, но и украинских беглецов – и на этот раз там обнаружился депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Этот человек интересен не только тем, что защищал каноническую Украинскую православную церковь. Почему он вступил в конфликт с киевским режимом и какое значение такие люди, как он, будут иметь после завершения спецоперации? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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