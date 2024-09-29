«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.13 комментариев
Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 64 человек
Число погибших от урагана «Хелен» в юго-восточной части США достигло 64 человек
Ураган «Хелен» привел к гибели 64 человек на юго-востоке США, значительная часть жертв погибла от падающих деревьев, и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям направило 3,2 тысячи сотрудников для ликвидации последствий, передает NBC News.
Число жертв урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточную часть США, достигло 64 человек, передает РИА «Новости». Согласно данным телеканала, значительная часть жертв погибла от падающих деревьев. Сообщается, что более трети погибших стали жертвами именно этого фактора.
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США направило более 3,2 тыс. сотрудников для оказания помощи в ликвидации последствий урагана. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и восстановление нормальной жизни в пострадавших районах.
Службы спасения продолжают свою работу, и власти предупреждают о возможности дальнейших опасных ситуаций из-за последствий урагана. Введены меры по предупреждению новых инцидентов, связанных с погодными условиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Хелен» достиг четвертой категории и оставил более 875 тыс. домохозяйств во Флориде без электроэнергии.