Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.3 комментария
Во Франции задержали готовивших атаку на еврейскую общину террористов
Троих готовивших атаку на евреев во Франции задержали спецслужбы
Трое мужчин, подозреваемых в подготовке нападения на еврейскую общину и намерении отправиться в Африку для присоединения к террористической группировке «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России), были задержаны во Франции и отправлены под предварительное заключение, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) страны.
Подозреваемых задержали первого сентября в департаментах Эсон, а также Эндр и Луара, передает РИА «Новости». В субботу злоумышленникам предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе. Мужчины планировали отправиться в Африку для присоединения к запрещенной в России группировке «Исламское государство*».
Возраст фигурантов дела составляет от 18 до 26 лет. Их личности установили в ходе расследования, которое французская контрразведка начала в июле 2026 года. Экстремисты состояли в закрытом чате мессенджера под названием «Солдаты Аллаха».
Один из арестованных в возрасте 20 лет поддерживал связь с американкой Джессикой Боуи. В конце августа ФБР задержало женщину за подготовку теракта против здания Капитолия в Олбани. Американка также присягнула на верность террористам и детально изучала местность вокруг правительственного объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы предотвратили подготовку теракта в здании Капитолия штата Нью-Йорк. В июле французская полиция эвакуировала жителей пригорода Парижа из-за угрозы нападения на еврейскую общину. Весной правоохранители задержали подростка с самодельным взрывным устройством возле столичного отделения банка.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ