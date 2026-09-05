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    5 сентября 2026, 16:53 • Новости дня

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России 3 сентября

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный певец Михаил Шуфутинский удостоился звания народного артиста, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября, передает ТАСС.

    Согласно документу, высокая награда присуждена музыканту за значительный вклад в искусство.

    Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года. Исполнитель окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. Там он получил специальности дирижера, хормейстера, а также преподавателя музыки и пения.

    В прошлом году Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником.

    В июне 2026 года президент России присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

    В марте глава государства удостоил аналогичного звания Владимира Вдовиченкова.

    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    5 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин по предложению ЕР присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам за героизм их жителей в годы Великой Отечественной войны.

    Президент подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости».

    «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Березники, городу Бийску, городу Вятские Поляны, городу Йошкар-Оле, городу Копейску, городу Королеву, городу Первоуральску, городу Саранску, городу Серову, городу Уссурийску, городу Ухте, городу Черемхово», – говорится в тексте указа.

    Ранее «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрывал заслуги этих населенных пунктов.

    Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей государственной политики.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
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    4 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей

    Путин: Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей

    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил о необходимости передачи будущим поколениям россиян характера победителей, унаследованного от героических предков.

    Глава государства подчеркнул, что сохранение исторической правды остается важнейшим направлением государственной политики, передает РИА «Новости». По его словам, эта работа ведется постоянно и опирается на достижения предшествующих поколений.

    «Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», – заявил Путин. Он добавил, что подвиги предков имеют огромное значение для укрепления единства общества.

    Президент также отметил значимую роль исторических примеров в воспитании молодежи. В качестве одного из них он привел трудовой подвиг подростков 14-15 лет, которые ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны.

    На параде Победы президент России Владимир Путин подчеркнул мотивирующее значение подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Глава государства отметил силу единства и преданности родине советского народа.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал память о Великой Отечественной войне главным ориентиром для формирования образа будущего страны.

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    4 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 млн поездок в год, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 млн в год», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что туристические поездки должны быть не только удобными, безопасными и интересными. По его словам, главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, а также чувство сопричастности судьбе Отечества.

    Ранее правительство России анонсировало рост доли сферы гостеприимства в экономике страны до 5% к 2030 году.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал о превышении отметки в 90 млн внутренних турпоездок по итогам 2024 года.

    Президент Владимир Путин призвал повысить разнообразие и доступность туристических услуг для россиян.

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    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

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    4 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Путин предложил создать единый сервис для патриотического туризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать единую информационную платформу для всех программ в области патриотического туризма.

    Идея прозвучала в пятницу на заседании всероссийского организационного комитета «Победа», передает РИА «Новости». «Будет правильно объединить все государственные и региональные общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов, состава групп», – заявил глава государства.

    Российский лидер пояснил, что новый сервис поможет путешественникам найти всю необходимую информацию. На портале планируется разместить сведения о транспортной доступности, вариантах проживания и точках питания для детей. Также пользователи смогут выбрать квалифицированных гидов для своих поездок.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вступительное слово главы государства на заседании оргкомитета «Победа».

    Месяцем ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать специальный поисковик для патриотического туризма.

    В прошлом году Владимир Путин поручил расширить программу «Дороги Победы» маршрутами по местам боевой славы.

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    4 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин поручил создать экспозиции о подвигах подростков во времена ВОВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам создать музейные экспозиции, посвященные подвигам подростков в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

    Глава государства также призвал расширить экспозиции, рассказывающие о фронтовиках, тружениках тыла, ветеранах локальных конфликтов и участниках специальной военной операции, передает ТАСС.

    На заседании Российского организационного комитета «Победа» Путин подчеркнул важность исторических примеров для воспитания молодежи. Он особо отметил подвиги подростков 14-15 лет, которые ковали победу в тылу и сражались на фронтах.

    «Их истории должны найти свое место в региональных краеведческих музеях, которые должны быть насыщены информацией о земляках – тружениках тыла и о фронтовиках, ветеранах локальных конфликтов, о бойцах специальной военной операции», – заявил президент.

    Путин поручил Министерству просвещения, Минобрнауки и Минкульту совместно с Национальным центром исторической памяти усилить просветительскую работу. Ведомствам предстоит создавать новые музейно-выставочные экспозиции и готовить рекомендации для их использования в образовательном процессе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости передачи будущим поколениям россиян характера победителей.

    В конце прошлого года в школьных музеях 20 регионов России открылись экспозиции о специальной военной операции.

    Ранее глава государства поручил создать постоянную выставку об СВО на базе Музея Победы в Москве.

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    4 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    «Речь идет о важнейшем направлении государственной политики – о сбережении исторической правды и исторической памяти. Такую работу ведем в постоянном режиме», – приводит РИА «Новости» слова главы государства. Он добавил, что в основе этой деятельности лежат подвиги предшествующих поколений, которые имеют огромное значение для укрепления единства общества и воспитания молодежи.

    Ключевой задачей также является сохранение воинских мемориалов и зданий, где происходили знаковые события военной истории, отметил Путин. Президент обратил внимание на то, что в таких местах человек эмоционально прикасается к прошлому и осознает свою принадлежность к истории страны. Именно через личное восприятие формируется национальная идентичность и ответственность за отечество.

    «Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал выступление главы государства на заседании оргкомитета «Победа».

    До этого Владимир Путин предложил создать профильный фонд для сохранения исторической правды о героях специальной военной операции.

    Несколькими днями ранее помощник президента Алексей Дюмин рассказал о подготовке заседания Госсовета по вопросам сбережения культурного наследия.

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    4 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Эксперты: Путин делает Дальний Восток площадкой для развития экономики будущего

    Эксперты отметили вклад Путина в развитие Дальнего Востока

    Эксперты: Путин делает Дальний Восток площадкой для развития экономики будущего
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Дальний Восток становится площадкой для формирования новой модели российской экономики, где одновременно развиваются промышленность, энергетика, логистика и передовые технологии. Представленные Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) инициативы превращают регион в территорию, где начнут отрабатываться перспективные решения для последующего внедрения по всей стране, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    «Выступление Владимира Путина на ВЭФ показывает главное: развитие Дальнего Востока давно вышло за рамки региональной политики и стало частью стратегии развития всей страны. Здесь формируется новый промышленный и инфраструктурный каркас – от переработки сырья до энергетики, науки, логистики и высокотехнологичной фармацевтики», – считает председатель комитета РАСО по социальной архитектуре, политконсультант Дмитрий Еловский.

    По его словам, Дальний Восток становится площадкой, где Россия сегодня отрабатывает модель экономики будущего – «технологичной, инфраструктурно связанной и в критически важных сферах максимально опирающейся на собственные возможности».

    Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что при непосредственном участии президента России на протяжении более десяти лет Дальний Восток активно развивается и демонстрирует положительную динамику. «В конце 1990-х – начале 2000-х годов многие скептически относились к перспективам развития региона, а некоторые и вовсе полагали, что после провальных 90-х годов на Дальнем Востоке был поставлен крест. Однако благодаря действиям Владимира Путина ситуация изменилась, и сейчас Дальний Восток показывает существенные темпы роста», – говорит он.

    Эксперт также отметил призыв президента к снижению бюрократических барьеров для бизнеса в регионе: «Важно отметить и обращение главы государства к будущим депутатам Государственной Думы с призывом сосредоточиться на активной работе и не создавать излишних препятствий для бизнеса в виде ненужных проверок и бюрократических барьеров. Порой возникает ощущение, что только благодаря президенту удается преодолевать бюрократические преграды».

    Григорьев подчеркнул, что представленные Владимиром Путиным на ВЭФ планы по развитию Дальнего Востока приведут к еще лучшим результатам. «Уже сейчас готовятся два стратегических документа – Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года и Стратегия развития Арктической зоны, которые выведут ДФО на новый уровень развития», – пояснил член ОП.

    Одним из ключевых условий реализации крупных проектов в регионе остается энергетика. Заместитель директора НОЦ высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики ИГЭУ им. В. И. Ленина, кандидат технических наук Мария Вольман выделила перспективы применения малых атомных электростанций.

    «Владимир Путин сообщил о программе развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года, включая строительство малых атомных станций для удаленных территорий. Считаю одним из наиболее перспективных решений для ДФО: ядерное топливо обладает огромной энергоемкостью, а компактные станции обеспечивают стабильную и экологичную генерацию там, где доставка традиционного топлива сложна и дорога», – заявила она.

    Вольман отметила, что практический результат уже есть с 2020 года на Чукотке работает плавучая АЭС «Академик Ломоносов», первый коммерческий объект такого типа. «Это подтверждает технологическое лидерство России», – подчеркнула она.

    Руководитель студии грантового продюсирования предпринимателей WriteGrant Александр Юрлов отметил значимость еще одной инициативы Путина. «Как предприниматель, считаю особенно важным предложение президента шире применять цифровые решения, риск-ориентированный подход и ИИ в контроле. Они должны сокращать отчетность, сохраняя за государством возможность видеть ситуацию в режиме реального времени. Чем меньше МСП тратят на бюрократию, тем больше ресурсов остаётся на развитие и использование льгот», – заявил он.

    Напомним, в ходе рабочей поездки в Приморский край 2–3 сентября Путину представили результаты развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции президент дал старт работе ряда промышленных, инфраструктурных и научно-технологических объектов. Среди них – производство катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинский завод минеральных удобрений, контейнерный терминал в порту «Первомайский», морской угольный терминал «Порт Эльга», завод по производству фармпродукции группы компаний «Фармасинтез», подстанция 500 кВ «Варяг» и 500-километровая линия электропередачи «Приморская ГРЭС-Варяг», а также инновационный научно-технологический центр на острове Русский и транспортно-логистический центр «Артем».

    В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин обозначил дальнейшие этапы развития Дальнего Востока и Арктики согласно обновленной Стратегии развития ДФО до 2036 года. Президент поставил задачи по трем основным направлениям: реализация экономических проектов, ориентированных на внутренний спрос, поддержка инновационных компаний и цифровых технологий, а также дополнительные инвестиции в социальную инфраструктуру и благоустройство. Глава государства также анонсировал новые меры поддержки бизнеса – с 1 января 2027 года начинает действовать единый режим преференций на всей территории ДФО и российской Арктики.

    Отдельный акцент сделан на создании условий для испытания перспективных разработок. На Дальнем Востоке планируется запустить специальный правовой режим, позволяющий ускоренно тестировать новые технологии, в том числе беспилотные системы для сельского хозяйства и логистики, промышленных роботов и решения в сфере телемедицины. Успешные разработки предполагается впоследствии масштабировать на другие регионы России.

    Одновременно на Дальнем Востоке планируется развивать промышленность, судо- и авиастроение с учетом современных экологических требований. Отдельное внимание уделят энергетике: малые атомные электростанции и другие экологически чистые источники генерации должны обеспечить регион необходимыми объемами электроэнергии.

    С 1 января на Дальнем Востоке также заработает особый правовой режим, который позволит быстрее тестировать и внедрять новые технологии. Речь идет, в частности, о беспилотниках для сельского хозяйства и логистики, промышленных роботах и телемедицине. Технологии, которые успешно пройдут испытания в регионе, впоследствии смогут применять по всей России.

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    4 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин открыл по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу открыл заседание организационного комитета «Победа» в формате видеосвязи для обсуждения новых городов трудовой доблести.

    Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». В рамках встречи запланировано выступление главы Российской академии наук Геннадия Красникова. Он представит результаты экспертизы заявок городов, претендующих на почетное звание «Город трудовой доблести».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев доложит о народном голосовании за присвоение статуса. Губернатор Приморья Олег Кожемяко расскажет о развитии экскурсионно-туристической деятельности и создании национального маршрута «Дальневосточная победа». Также ожидается доклад ответственного секретаря Поискового движения России Елены Цунаевой.

    На предыдущем заседании оргкомитета в январе прошлого года Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам, включая Верхнюю Пышму и Салехард. Этот статус учрежден в 2020 году. В удостоенных его городах устанавливают памятные стелы с гербом и национальной символикой.

    Накануне Кремль анонсировал проведение этого мероприятия в дистанционном формате.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства выступить со вступительным словом.

    В прошлом году российский лидер подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» семи населенным пунктам.

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    4 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел трудовой доблести

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность 50 муниципалитетам за установку стел «Город трудовой доблести» и благоустройство прилегающих территорий совместно с Российским военно-историческим обществом.

    «И здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стелы «Город трудовой доблести» установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории, где такая работа была проведена достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта», – приводит сайт Кремля слова Путина.

    Российский лидер подчеркнул, что среди тружеников тыла часто встречались подростки. Он отметил важность сохранения их историй в региональных краеведческих музеях. По его словам, экспозиции должны содержать информацию о земляках, ветеранах локальных конфликтов и участниках специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» по вопросам присвоения почетных званий городам трудовой доблести.

    В конце августа глава государства направил благодарность коллективу Российского военно-исторического общества за реализацию важных общественных проектов. До этого президент сообщил о присвоении статуса «Город трудовой доблести» еще восьми российским населенным пунктам.

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    4 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин заявил о важности единой госполитики по сохранению памяти о защитниках Отечества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал объединить усилия государства и общества для сохранения исторической памяти о защитниках Отечества.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа», передает РИА «Новости». Путин подчеркнул значимость объединения усилий всех слоев общества для достижения этой цели.

    «Важно, чтобы работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, важнейших событиях истории страны выстраивалась в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан и власти, бизнеса и общественных структур», – сказал глава государства.

    В конце августа глава государства выдвинул инициативу по созданию фонда сохранения памяти о героях спецоперации.

    В июне российский лидер заявил о планах властей по увековечиванию имен героев России.

    В прошлом году президент поручил подготовить единые рекомендации по сохранению памяти погибших защитников Отечества.

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    4 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось после возвращения главы государства в Москву из Владивостока.

    На Дальнем Востоке российский лидер принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее сообщил о планах проведения данного заседания. В апреле текущего года глава государства затрагивал с членами Совбеза тему усиления мер по борьбе с преступностью. В прошлом году российский лидер обсуждал с участниками органа противодействие вовлечению молодежи в противоправную деятельность.

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    4 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Путин назвал музеи лучшим инструментом передачи исторической памяти новым поколениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал музеи важнейшим инструментом передачи исторической памяти новым поколениям, отметив значимую роль граждан в их создании.

    Президент России высоко оценил роль музеев в сохранении исторического наследия, передает РИА «Новости». «Музеи – один из самых эффективных инструментов передачи исторической памяти новым поколениям. У нас инициаторами их создания нередко становятся общественные организации и сами граждане», – заявил глава государства на заседании Российского организационного комитета «Победа».

    В качестве примера Путин привел «Музей памяти жертв геноцида советского народа», который открылся в Москве 22 июня, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

    Создание музея стало продолжением и развитием общественного проекта «Без срока давности». Российский лидер подчеркнул, что в рамках этой инициативы ведется масштабная системная работа по исследованию фактов истребления нацистами и их пособниками мирных граждан.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил значимость проекта «Без срока давности» для патриотического воспитания молодежи.

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