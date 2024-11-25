Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.0 комментариев
Путин подчеркнул важность проекта «Без срока давности»
Путин подчеркнул важность проекта «Без срока давности» для сохранения исторической памяти
Президент Владимир Путин приветствовал участников форума «Без срока давности», подчеркнув значимость проекта для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.
Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября.
Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил важность этого проекта в сбережении исторической памяти в России, подчеркнув, что форум объединяет людей разных поколений и профессий.
«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи – и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий: представителей органов власти и общественных деятелей, экспертных кругов и средств массовой информации, ученых и архивистов, волонтеров и поисковиков», – говорится в телеграмме президента.
Путин отметил, что нынешний пятый форум – особенный, так как на нем впервые будут представлены ранее неизвестные архивные документы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, материалы судебных процессов, другие важные свидетельства жестоких преступлений нацистов и их пособников.
Путин выразил уверенность в успешном проведении форума, отметив, что участники смогут наметить дальнейший вектор деятельности и предложить новые идеи. По его словам, форум является важной площадкой для обсуждения вопросов исторической справедливости и памяти.