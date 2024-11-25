Путин подчеркнул важность проекта «Без срока давности» для сохранения исторической памяти

Tекст: Елизавета Шишкова

Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября.

Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил важность этого проекта в сбережении исторической памяти в России, подчеркнув, что форум объединяет людей разных поколений и профессий.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи – и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий: представителей органов власти и общественных деятелей, экспертных кругов и средств массовой информации, ученых и архивистов, волонтеров и поисковиков», – говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что нынешний пятый форум – особенный, так как на нем впервые будут представлены ранее неизвестные архивные документы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, материалы судебных процессов, другие важные свидетельства жестоких преступлений нацистов и их пособников.

Путин выразил уверенность в успешном проведении форума, отметив, что участники смогут наметить дальнейший вектор деятельности и предложить новые идеи. По его словам, форум является важной площадкой для обсуждения вопросов исторической справедливости и памяти.