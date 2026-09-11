Путин лично пригласил президента Египта на саммит Россия-Африка в Москве

Путин лично пригласил президента Египта ас-Сиси на саммит Россия-Африка в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин обратился к египетскому лидеру ас-Сиси с предложением посетить предстоящий саммит Россия-Африка, передает ТАСС. Он запланирован на октябрь 2026 года в Москве.

«Я помню, как под вашим руководством мы создали – это было в Сочи – новый формат Россия-Африка. И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью этого года, в октябре в Москве в рамках этих мероприятий», – заявил Путин.

Ранее в пятницу сообщалось, что лидеры двух государств обсудили двустороннее партнерство на международном форуме в Индии. Ранее глава МИД Египта подтвердил участие своей страны в предстоящем саммите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения новых энергоблоков на атомной электростанции.