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Путин лично пригласил президента Египта на саммит Россия-Африка в Москве
Путин лично пригласил президента Египта ас-Сиси на саммит Россия-Африка в Москве
Президент России Владимир Путин пригласил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится осенью в Москве.
Путин обратился к египетскому лидеру ас-Сиси с предложением посетить предстоящий саммит Россия-Африка, передает ТАСС. Он запланирован на октябрь 2026 года в Москве.
«Я помню, как под вашим руководством мы создали – это было в Сочи – новый формат Россия-Африка. И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью этого года, в октябре в Москве в рамках этих мероприятий», – заявил Путин.
Ранее в пятницу сообщалось, что лидеры двух государств обсудили двустороннее партнерство на международном форуме в Индии. Ранее глава МИД Египта подтвердил участие своей страны в предстоящем саммите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения новых энергоблоков на атомной электростанции.