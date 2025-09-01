Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
Путин и Моди обсудили развитие экономических отношений России и Индии
На полях саммита ШОС президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди уделили особое внимание расширению партнерства в экономике, финансах и энергетике между Россией и Индией.
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.
В сообщении индийского МИД отмечается, что предметом переговоров стали вопросы взаимодействия в экономической, финансовой и энергетической сферах.
«Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях», – заявили в ведомстве.
Встреча прошла в Тяньцзине в рамках работы саммита ШОС, где стороны подтвердили приверженность развитию партнерских отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил важность своей встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.