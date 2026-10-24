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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 00:35 • Новости дня

    Дочь и зять Орбана начали распродавать имущество перед переездом в Лондон

    VSquare: Дочь и зять Виктора Орбана распродают активы ради переезда в Лондон

    Tекст: Денис Тельманов

    Ближайшие родственники бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана избавляются от местных активов и готовятся к переезду в Великобританию на фоне антикоррупционных расследований новой власти.

    Дочь и зять бывшего главы правительства Венгрии Виктора Орбана стараются оставить в стране как можно меньше имущества и планируют переехать на постоянное жительство в Лондон, передает ТАСС со ссылкой на центральноевропейское издание VSquare.

    Бизнес-империя зятя Орбана Иштвана Тиборца процветала благодаря крупным государственным заказам, однако после смены власти эти возможности иссякли.

    Кроме того, правоохранительные органы задержали по подозрению в экономических преступлениях делового партнера Тиборца Даниэля Йеллинека.

    По данным источников издания, бизнесмен готов пойти на сделку со следствием и раскрыть компрометирующую информацию о представителях элиты времен правления Орбана.

    Партия «Тиса» нынешнего премьер-министра Петера Мадьяра одержала победу на выборах под лозунгами борьбы с коррупцией, после чего новое правительство начало операцию «Чистилище».

    За последние недели под стражу были взяты бывший председатель Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи, экс-глава Минкультуры Балаж Ханко и бывший министр национального развития Миклош Шестак.

    Следствие полагает, что каждый из них нанес ущерб государству на десятки миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил бывшего главу правительства Виктора Орбана в подготовке государственного переворота.

    Летом Орбан заявил о праве Венгрии сопротивляться действиям нового премьера.

    В июне Мадьяр призвал установить причастность предшественника к инциденту с перевозившими золото украинцами.

    21 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Суд вернул в СИЗО обвиняемого в хищении служебного топлива генерала МВД Малькова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову, обвиняемому в хищении служебного моторного топлива.

    «Суд удовлетворил ходатайство следователей МВД о том, чтобы Малькова вернули в СИЗО. Он взят под стражу в зале суда», – сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду следствие попросило отправить Малькова в СИЗО.

    В прошлом месяце на подозреваемого в хищении топлива генерала завели новые дела. Обвиняемый обжаловал арест.

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    22 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Директору нацпарка «Куршская коса» Калине продлили арест

    Суд продлил арест директору нацпарка «Куршская коса» Калине до 25 декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинградский районный суд Калининграда продлил срок содержания под стражей директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине до 25 декабря.

    По данным следствия, руководитель учреждения вместе со знакомым организовал две незаконные вырубки деревьев на особо охраняемой природной территории. Ущерб от уничтожения леса оценивается в 11,5 млн рублей, а от повреждения почвы – в 24,3 млн рублей, сообщает Калининградский областной суд в Max.

    Действия фигуранта квалифицированы по статьям о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, нарушении режима охраняемых территорий и злоупотреблении должностными полномочиями.

    В январе 2026 года суд отправил обвиняемого под домашний арест. В июле меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, ограничив общение со свидетелями и использование интернета. Из-за систематических нарушений этих ограничений в сентябре фигуранта снова заключили под стражу.

    Представители силовых структур задержали Калину в начале года.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Росатом опроверг расторжение контракта по АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Росатом не получил от Венгрии уведомлений о разрыве контракта по АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская госкорпорация «Росатом» не получала от венгерской стороны официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по строительству атомной электростанции «Пакш-2».

    «Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт», – передает РИА «Новости» заявление госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о продолжении строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии. В прошлом месяце он выразил готовность к диалогу с венгерскими властями по этому проекту.

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    22 октября 2026, 19:50 • Новости дня
    Суд изъял имущество экс-судьи с Кубани на 228 млн рублей

    Имущество экс-судьи с Кубани на 228 млн рублей обращено в доход государства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинский районный суд Краснодара постановил обратить в доход государства имущество бывшего судьи одного из районов Кубани стоимостью более 228 млн рублей.

    Имущество экс-судьи Темрюкского района Краснодарского края Евгения Метелкина на 228 млн рублей обращено в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    По информации пресс-службы, с 2014 по 2026 год Метелкин использовал свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. Совместно с бизнес-партнером он узаконил самовольно возведенный дом отдыха «Море рядом», который затем был передан его теще. Супруга Метелкина стала администратором дома отдыха, а в 2026 году на нее был переоформлен договор аренды.

    В 2021 году Метелкин лично вынес решение в пользу своего бизнес-партнера об узаконивании других самовольных построек. Доходы от этой деятельности экс-судья использовал для приобретения дорогостоящей недвижимости в регионе, оформляя объекты на доверенных лиц.

    «В собственность Российской Федерации обращены земельный участок и здание гостиничного комплекса, а также несколько нежилых помещений. Рыночная стоимость изъятого имущества составляет более 228 млн рублей. Решение суда обращено к немедленному исполнению», – сообщили в пресс-службе. Ответчиками по иску стали Метелкин и еще пять связанных с ним лиц.

    Ранее Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Метелкина из-за дисциплинарного проступка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов Метелкина.

    Летом суд изъял в пользу государства имущество другой бывшей судьи края Елены Хахалевой и ее родственников.

    В апреле суд постановил обратить в доход Российской Федерации имущество членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

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    21 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Венгерская MOL опровергла сообщения о подписании договора по покупке NIS

    Венгерская MOL опровергла покупку сербской NIS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерская нефтегазовая компания MOL не подтвердила заявления о подписании договора по приобретению контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), заявив об отсутствии изменений в сделке.

    Компания MOL опровергла подписание соглашения о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании NIS, находящейся под санкциями США, передает РИА «Новости».

    «В рамках продолжающейся сделки по NIS не произошло никаких изменений, о которых MOL было бы необходимо информировать рынки капитала. В случае появления новых значимых обстоятельств MOL незамедлительно предоставит соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством», – говорится в заявлении компании на Будапештской бирже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS.

    В начале месяца США разрешили компании продолжить переговоры о покупке.

    Летом президент Сербии Александр Вучич заявил о скорой продаже российской доли.

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    21 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Глава Нацбанка Украины написал заявление об отставке после обысков

    Глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке по собственному желанию на фоне проведения обысков сотрудниками антикоррупционных ведомств.

    Руководитель финансового регулятора объяснил увольнение состоянием здоровья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ранее стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят проверки в Нацбанке и по связанным с руководителем адресам.

    Во время следственных действий силовики изъяли у Пышного два мобильных телефона. В отношении него на Украине уже завели уголовное дело по подозрению в даче ложных показаний парламентской следственной комиссии.

    Расследование касается отмывания средств через Sense Bank, к которому, по версии следствия, причастны украинские депутаты и чиновники. На фоне этого скандала в Верховной раде потребовали отставки Пышного, обвинив его в том, что он не мог не знать о незаконных схемах.

    Политическое положение главы Нацбанка связывали с покровительством бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. После увольнения последнего в финансовом секторе страны ожидали скорой отставки Пышного из-за накопившихся к нему претензий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники антикоррупционного бюро Украины пришли к главе Нацбанка.

    Финансовый регулятор подтвердил проведение следственных действий.

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    21 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Бывшего главу Нацбанка Венгрии заподозрили в ущербе государству на 1,3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший министр экономики и экс-глава Национального банка Венгрии Дьердь Матолчи взят под стражу по подозрению в финансовых преступлениях и нанесении государству ущерба на сумму более 1,3 млн евро.

    «В рамках продолжающегося расследования дела об экономическом мошенничестве, которое нанесло государству особо крупный финансовый ущерб, Центральная следственная прокуратура допросила в качестве подозреваемых бывшего главу Нацбанка Венгрии Дьердя Матолчи и его сообщников, после чего они были взяты под стражу», – приводит ТАСС заявление венгерской прокуратуры.

    В ведомстве пояснили, что масштабная операция прошла при содействии Национального бюро расследований, Главного управления полиции Будапешта и других силовых структур. В ходе обысков по нескольким адресам следователи изъяли вещественные доказательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду венгерские правоохранительные органы задержали бывшего главу центробанка по подозрению в мошенничестве.

    В мае Европейская комиссия решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии.

    Новый премьер-министр страны сообщил о создании специального управления по расследованию коррупции.

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    22 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Бывшего чиновника офиса генпрокурора Украины обвинили в получении взяток

    НАБУ: Экс-главу департамента офиса генпрокурора Украины обвинили в коррупции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бывшему руководителю одного из департаментов офиса генерального прокурора в систематическом получении денежных средств от мошеннических кол-центров.

    Бывший высокопоставленный сотрудник офиса генпрокурора Украины стал подозреваемым по делу о масштабной коррупции и покровительстве мошенническим организациям, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАБУ.

    По данным следствия, экс-чиновник играл ключевую роль в преступной схеме. В его обязанности входило прямое общение с представителями нелегальных кол-центров, обеспечение конспирации и безопасности участников организации, а также регулярный сбор взяток. Задокументированная сумма незаконного вознаграждения превысила 1 млрд гривен, что составляет порядка 22,1 млн долларов.

    Ранее украинские антикоррупционные органы сообщили о проведении масштабной спецоперации «Карфаген» в офисе генерального прокурора. Правоохранители задержали заместителя начальника департамента международного сотрудничества ведомства Сергея Кропиву и предъявили обвинения пятерым участникам схемы. Преступники получали деньги за невмешательство в работу телефонных мошенников, после чего легализовывали средства через покупку недвижимости и ценностей на близких родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский суд сократил сумму залога для бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка.

    В прошлом месяце постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о коррупционных схемах между киевскими властями и немецкими оборонными подрядчиками.

    Летом глава украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил финансового регулятора в намеренном утаивании данных о транзакциях подозреваемых во взяточничестве чиновников.

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    22 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Венгрия приостановила работу госсайтов из-за уязвимости PHP

    Правительство Венгрии временно отключило государственные сайты из-за угрозы

    Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил, что власти страны приостановили работу некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей языка программирования PHP.

    «Мы в качестве меры предосторожности ночью временно отключили сайт magyarorszag.hu и доступ к ряду других правительственных сайтов из-за критической угрозы информационной безопасности (уязвимости PHP2Shell), затронувшей некоторые страны», – написал Танач, передает РИА «Новости».

    По его словам, признаков кибератак не обнаружено, однако для устранения уязвимости работу государственных сервисов приостановили на 48 часов. Министр отметил, что отключения произведены по рекомендации национального института кибербезопасности.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях и призвали пользователей как можно скорее обновить системы, а в противном случае – приостановить работу сайтов. Язык программирования PHP широко используется для создания интернет-сервисов разного масштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    Власти Австралии и Новой Зеландии выпустили предупреждения о возможности утечки конфиденциальной информации.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной угрозы.

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    21 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL подписала договор о выкупе доли России в сербской NIS

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

    Мали заявил, что венгерский концерн MOL заключил договор о приобретении российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС.

    «На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов», – заявил Мали.

    Белград также подписал с венгерскими партнерами письменное соглашение, согласно которому доля Сербии в предприятии увеличится с 30% до 35%. Мали выразил надежду на очень быстрое завершение формальных процедур по закрытию сделки.

    По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    23 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Помощника прокурора Рязанской области задержали по делу о взятке

    Помощника рязанского прокурора задержали за посредничество во взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении помощника прокурора Рязанской области, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки за изменение категории годности к военной службе.

    Следственные органы расследуют дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере в отношении помощника прокурора Рязанской области, сообщает СК России.

    По версии следствия, осенью подозреваемый пообещал жительнице Подмосковья за денежное вознаграждение помочь пересмотреть категорию годности к военной службе. После получения информации о положительном решении он потребовал передать деньги через родственницу.

    Средства предназначались сотрудникам одного из военных комиссариатов Московской области. В ведомстве добавили, что фигурант задержан, а действиям всех соучастников дадут правовую оценку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Тулы заключил под стражу замначальника отдела участковых уполномоченных полиции, которая обвиняется в получении денежного вознаграждения за отказ от возбуждения уголовного дела.

    Ранее в СИЗО отправили бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного, обвиняемого в получении особо крупной взятки.

    В Татарстане за получение взятки задержали заместителя начальника уголовного розыска.


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    23 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Митинг против втягивания Венгрии в конфликт на Украине прошел в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Венгрии проходит митинг против втягивания страны в украинский конфликт, новых миграционных правил Евросоюза и гендерной пропаганды.

    Участники шествия несут венгерский триколор длиной 1848 метров и флаг Секейского края, сообщает РИА «Новости». Марш организован фондом «Пламя 1956 года» и приурочен к годовщине антигабсбургской революции и событий 1956 года в Венгрии.

    Демонстранты выступают с плакатами против пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) среди детей. В середине октября парламент Венгрии принял новый закон о защите детей, исключив из него положения о запрете на пропаганду ЛГБТ-движения и смены пола, которые ранее были приняты правительством Виктора Орбана.

    В завершение митинга планируется выступление главы фракции оппозиционной партии «Фидес» Яноша Боки и бывшего президента Венгрии Яноша Адера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом по центральным улицам Будапешта промаршировали участники акции секс-меньшинств.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пообещала заблокировать процесс присоединения Киева к Евросоюзу.

    В марте тысячи человек приняли участие в акции в венгерской столице против давления со стороны Киева.

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    21 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Бывшего главу центробанка Венгрии задержали по подозрению в мошенничестве

    Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о задержании экс-главы Нацбанка Матолчи

    Tекст: Мария Иванова

    Центральная следственная прокуратура Венгрии задержала бывшего председателя Национального банка Дьердя Матолчи по подозрению в мошенничестве, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

    Венгерские правоохранительные органы задержали экс-главу Национального банка по делу о финансовых махинациях. «Центральная следственная прокуратура задержала бывшего председателя Национального банка Венгрии и бывшего министра Виктора Орбана Дьердя Матолчи», – написал Мадьяр. Об этом передает РИА «Новости».

    Бывшего руководителя регулятора подозревают в мошенничестве, повлекшем крупный финансовый ущерб, а также в использовании поддельных документов, пишет Telex.

    В сентябре Нацбанк Венгрии подал заявление в правоохранительные органы о злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом стало обесценивание пяти объектов недвижимости, принадлежащих банку, при прошлом руководстве.

    Дьердь Матолчи занимал пост министра национальной экономики с 2000 по 2002 год и с 2010 по 2013 год. Затем он возглавлял Национальный банк Венгрии до 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Еврокомиссия решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии.

    В начале мая новый венгерский премьер сообщил о создании управления по расследованию коррупции.

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    23 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    И.о. ректора Донского аграрного университета заподозрили в превышении полномочий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы арестовали исполняющую обязанности ректора Донского государственного аграрного университета по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении контракта.

    В отношении исполняющей обязанности ректора Донского государственного аграрного университета возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

    «Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. По решению суда и.о. ректора ДонГАУ помещена под арест», – рассказал собеседник агентства.

    По версии следствия, руководитель вуза заключила с аффилированным подрядчиком контракт на проведение комплексного обследования здания студенческого общежития по завышенной стоимости. Подозреваемая проигнорировала другие коммерческие предложения о выполнении тех же работ за меньшую сумму, ущерб образовательному учреждению составил 1,5 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева по подозрению в превышении должностных полномочий.

    Ранее силовики задержали ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину по делу о хищении бюджетных средств.

    До этого Следственный комитет завел уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

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    23 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Экс-глава Нацбанка Венгрии арестован на месяц за экономические преступления

    Суд Будапешта арестовал на месяц экс-главу Нацбанка Венгрии Матолчи

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный районный суд Буды постановил заключить под стражу на один месяц бывшего руководителя Национального банка Венгрии Дьердя Матолчи, обвиняемого в нанесении крупного финансового ущерба государству.

    Суд арестовал Матолчи по подозрению в экономических преступлениях, ущерб от которых составил более 1,3 млн евро, передает ТАСС. Пресс-секретарь суда Анна Мадараши пояснила, что мера пресечения обусловлена риском побега подозреваемого, его возможным вмешательством в расследование или совершением новых преступлений.

    По делу также проходят юрист и представитель финансовой компании, участвовавшие в организованных экс-главой Нацбанка незаконных сделках.

    Прокуратура подозревает Матолчи в экономических преступлениях и использовании поддельных документов. Правоохранительные органы задержали его 21 октября, в Будапеште прошли обыски с изъятием вещественных доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшего министра экономики и экс-главу Национального банка Венгрии Дьердя Матолчи взяли под стражу по подозрению в финансовых преступлениях.

    В тот же день премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о задержании бывшего председателя регулятора по подозрению в мошенничестве.

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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