Нацбанк Украины подтвердил обыски НАБУ и САП

Tекст: Вера Басилая

Национальный банк Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на проходящие в его здании следственные действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает ТАСС.

«Национальный банк продолжает работать в штатном режиме», – заявили в пресс-службе регулятора. Там подтвердили факт проведения следственных действий и отметили, что по завершении процессуальных действий будут даны дополнительные пояснения.

Информацию о следственных действиях в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников подтвердили в НАБУ, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что в данный момент никто не задержан, обвинения в рамках расследуемого дела никому не предъявлялись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники антикоррупционного бюро Украины пришли к главе Нацбанка. В августе Андрея Пышного вызвали в Раду из-за «Сенс банка». Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой.