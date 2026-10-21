Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Нацбанк Украины подтвердил обыски НАБУ и САП
Национальный банк Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на проведение обысков в здании регулятора и у главы организации Андрея Пышного, заявили в пресс-службе регулятора.
Национальный банк Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на проходящие в его здании следственные действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает ТАСС.
«Национальный банк продолжает работать в штатном режиме», – заявили в пресс-службе регулятора. Там подтвердили факт проведения следственных действий и отметили, что по завершении процессуальных действий будут даны дополнительные пояснения.
Информацию о следственных действиях в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников подтвердили в НАБУ, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что в данный момент никто не задержан, обвинения в рамках расследуемого дела никому не предъявлялись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники антикоррупционного бюро Украины пришли к главе Нацбанка. В августе Андрея Пышного вызвали в Раду из-за «Сенс банка». Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой.