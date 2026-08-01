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Глава Нацбанка Украины сообщил о проблемах бизнеса из-за ударов по портам
Глава Нацбанка Украины Пышный сообщил о проблемах бизнеса из-за ударов по портам
Участившиеся военные удары по украинским портам и логистическим комплексам вылились в сокращение валютной выручки и давят на курс гривны, пишут украинские СМИ со ссылкой на председателя нацбанка Андрея Пышного.
Эти факторы начали сказываться на финансовой стабильности предприятий и могут негативно повлиять на кредитующую их банковскую систему, сообщает «Страна».
«Систематические атаки России на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру, к сожалению, имеют свои последствия. Мы видим, как еще раз усложнились условия работы украинского бизнеса», – заявил Пышный.
Он отметил, что ограничение морской логистики особенно сильно бьет по реальному сектору. Экспорт продукции задерживается, ухудшаются денежные потоки, нарушаются производственные цепи. В результате растет нагрузка на бизнес, и предприятиям становится сложнее обслуживать кредиты.
Пышный призвал банки поддержать компании, в частности, проводить реструктуризацию долгов и мониторить финансовое состояние клиентов. Также он подчеркнул важность беспрерывного кредитования агропромышленного комплекса. Ожидается, что наибольшему риску подвержены госбанки, на которые приходится более половины корпоративных кредитов.
Напомним, ежедневные убытки украинских компаний от простоя морских портов достигли 70 млн долларов.
Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за российских ударов.
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