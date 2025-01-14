На ректора вуза в Нижнем Новгороде завели уголовное дело

Ректора НИАТУ подозревают в злоупотреблении полномочиями при зачислении иностранцев на бюджет

Tекст: Евгения Караваева

Ректора Нижегородского агротехнологического университета подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при зачислении иностранных студентов, передает РИА «Новости».

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье, касающейся злоупотребления полномочиями. Раннее Министерство науки и высшего образования РФ сообщило о задержании ректора Игоря Воротникова.

В период с 2023 по 2025 год Воротников зачислил на бюджетные места иностранных студентов, которые не планировали учиться и посещать занятия. Эта схема якобы позволила ректору фальсифицировать документы для увеличения показателей эффективности работы университета и получения премий. В результате этих действий бюджету России причинен ущерб на сумму не менее 1 млн рублей.

Противоправные действия Воротникова выявили и пресекли следователи в сотрудничестве с региональными управлениями ФСБ и МВД. Подозреваемого задержали в соответствии со ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ему предъявят обвинение с последующим определением меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД ранее, Михаила Антипова, главного врача Балашихинской больницы, задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Более 15 обысков провели в Главном автобронетанковом управлении Минобороны и по адресам сотрудников в рамках дела о злоупотреблении полномочиями.

