Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

«Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.