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Отец семерых детей вернулся из украинского плена
Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена
Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».
«Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.
Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.
В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.
Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.