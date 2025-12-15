По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Захарова обвинила Запад в соучастии в убийствах российских журналистов
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные структуры должны нести совместную ответственность с Киевом за гибель российских журналистов на Украине.
Запад и его многочисленные структуры должны нести ответственность вместе с Киевом за убийства российских журналистов и военных корреспондентов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, ее слова приводятся на сайте МИД России.
В обращении Захаровой подчеркивается, что ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, сознательно хранящие молчание в отношении этих кровавых преступлений и тем самым подталкивающие украинских неонацистов к новым расправам.
Дипломат также отметила, что российская сторона не намерена скрывать данную ситуацию, в отличие от западных правозащитных организаций, и будет настаивать на том, чтобы международные чиновники выполняли свои обязанности в полном объеме. Все виновные в гибели сотрудников СМИ будут установлены и понесут заслуженное наказание, подчеркнула Захарова.
Кроме того, Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших журналистов, назвав их работу примером исполнения служебного долга до конца. Она закончила обращение словами о скорби и вечной памяти погибшим.
Союз журналистов России учредил День памяти журналистов в 1991 году. Родственники и коллеги погибших журналистов впервые собрались 11 декабря, чтобы вспомнить Виктора Ногина и Геннадия Куренного, которые погибли в Югославии в сентябре 1991 года. Каждый год 15 декабря в Центральном доме журналиста в Москве коллеги и семьи погибших, а также политики и общественные деятели собираются, чтобы почтить их память.