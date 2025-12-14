День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей отмечается 15 декабря

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей отмечается 15 декабря

Tекст: Катерина Туманова

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Тогда родственники и коллеги погибших журналистов собрались впервые 11 декабря, чтобы вспомнить тех, кто сентябре 1991 года погиб в Югославии – корреспондента российского ТВ Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного, напомнило РИА «Новости». Каждый год 15 декабря в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги и члены семей погибших журналистов, политики, общественные деятели.

Также в этот понедельник, 15 декабря, по иронии отмечается День чая, в честь так называемого Бостонского чаепития 16 декабря 1773 года – акции протеста против британского налога на чай, в ходе которой колонисты выбросили в гавань запасы чая.

День антидепрессантов – неофициальная дата в помощь тем, кто никак не может справиться с уже зимней хандрой от скудности солнца за окном. Антидепрессанты имеет право назначать и подбирать только врач, в этом случае они могут помогать и приносить пользу.

В Вооруженных силах России 15 декабря отмечается День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил. В 1951 году Совет министров СССР постановил создать Радиотехнические войска ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) противовоздушной обороны (ПВО) СССР. В 1955 году аббревиатура ВНОС была упразднена.

«В задачу этого рода войск входит радиотехническое обеспечение зенитно-ракетных войск и авиации ПВО. Радиотехнические войска ВКС являются своего рода «глазами и ушами» в системе обороны России», – отметил портал Calend.

При этом в США 15 декабря празднуют День кошачьих пастухов, в Нидерландах – День королевства, на острове Олдерни – День возвращения домой.

А именинники в этот понедельник – Афанасий, Вера, Андрей, Тамара, Мария, Дмитрий и Сергей.