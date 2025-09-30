Глава Минпромторга Алиханов сообщил о выпуске более 20 автобрендов в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в России сейчас выпускаются легковые автомобили более 20 брендов и собираются около 50 моделей, передает ТАСС.

Алиханов добавил, что среди выпускаемых моделей – седаны, кроссоверы, внедорожники и пикапы. В стране также разрабатывают и производят автомобили с двигателями внутреннего сгорания, газомоторные, электромобили и гибриды.

Министр отметил, что на заводах, которые были перезапущены после ухода иностранных инвесторов, за 2024 год собрано более 142 тыс. машин, что в полтора раза превышает показатели 2023 года. Для этого министерство создало комфортные условия для инвестиций и запуска новых производств.

В этом году на конвейер встали новые модели, такие как Lada Iskra, минивэн Sollers SP7, гибриды Voyah, а также несколько машин российского бренда Tenet. До конца 2025 года планируется запуск электромобиля «Атом», проект реализуется согласно плану.

