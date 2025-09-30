  • Новость часаРоссийские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир переживает лучший для золота год за полвека
    Путин заявил о возрождении иконных русских земель Донбасса и Новороссии
    СОМБ предупредило о рисках конфликтов в Африке из-за поставок оружия Киевом
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Трамп предложил план урегулирования в секторе Газа
    Захарова заявила о колоссальном числе нарушений на выборах в Молдавии
    ЕС намерен ускорить вступление Молдавии и Украины в союз
    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну
    Босфор перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию судна
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    13 комментариев
    30 сентября 2025, 08:39 • Новости дня

    Алиханов заявил о росте цен на иномарки за год ниже уровня инфляции

    Глава Минпромторга Алиханов заявил о росте цен на иномарки ниже уровня инфляции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень роста средней стоимости новых иномарок в России за год оказался ниже инфляции, увеличившись всего на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    По его словам, средняя цена новых легковых автомобилей иностранных марок за год выросла на 1,85%, что ниже уровня инфляции, передает ТАСС

    Алиханов уточнил, что сравнивал официальные данные Росстата по ценам на новые легковые иномарки за июль этого года и прошлого. За этот период в рамках долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора прошли два этапа – в октябре 2024 года и январе 2025 года.

    Министр отметил, что любая корректировка утильсбора вызывает прогнозы резкого удорожания популярных моделей, однако фактические цены на ряд востребованных у россиян автомобилей даже снизились. «По данным наших крупнейших автодилеров – «Рольфа» и «Авилона», – цена продажи на ряд действительно популярных в России моделей, наоборот, снизилась. Например, на модели Belgee, Exeed, Omoda цена за год упала на 8-17%», – заявил Алиханов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый утилизационный сбор коснется всех ввозимых в Россию автомобилей, включая грузовые и легковые. Автомаркетолог заявила, что цены на иномарки могут вырасти на 40%. Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных автомобилей для поддержки автопрома.

    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»

    Песков заявил об анализе заявлений о возможных поставках Tomahawk Киеву

    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Комментарии (46)
    29 сентября 2025, 18:37 • Новости дня
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки, сообщили российские десантники.

    Бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии, которые принимали участие в штурме укрепленного района Донбасса, рассказали, что каждый метр продвижения давался с боем. Одни считают, что сложнее вести бой в поле, другие – в многоэтажных зданиях, передает RT.

    Штурмовик с позывным Дема рассказал: «На каждом этаже, в каждом окне – хохлы. А заходить нам надо было как раз там, где сидел пулеметчик за бронированной дверью. А он один мог целое отделение сдержать». После танковой поддержки удалось устранить пулеметчика и зачистить здание. Дема получил тяжелое ранение в бою в частном секторе, но продолжил выполнять задачу несмотря на размолотую ногу и осколки в позвоночнике.

    В ходе другого эпизода группе пришлось самостоятельно защищать занятую позицию две недели, ожидая эвакуации и получая медикаменты с дронов. За этот бой Дему представили к награде медалью «За отвагу». Его однополчанин Буш вспоминал, как неожиданность и маскировка позволили группе занять лес под Часовым Яром незамеченными, обеспечив безопасность для других подразделений, а сам боец был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

    При выполнении задачи они были замечены украинскими дронами. Однако приветственный жест спас им жизни.

    «Мне товарищ говорит: «Закуривай и маши ручками». Ну мы задымили, «птицам» передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было», – вспомнил боец с позывным Буш.

    По его словам, благодаря таким хитростям российским штурмовикам удалось зайти в лес близ Часов Яра так, что противник не знал об этом еще четыре дня.

    Командир батареи Ветлуга отметил, что за два года война изменилась из-за появления беспилотников и систем РЭБ. Теперь артиллеристам приходится тщательно маскироваться, а главными целями становятся группы операторов БПЛА и вражеской артиллерии. По его словам, последние успехи дивизии обеспечиваются постоянной готовностью и слаженностью действий всех подразделений.

    После взятия Часова Яра российские войска смогли вернуть все позиции, утраченные во время украинского контрнаступления 2023 года. Авторы публикации отдельно подчеркивают героизм и стойкость российских десантников, сыгравших ключевую роль в этих событиях.

    В августе Минобороны России сообщили, что штурмовой отряд российского 299-го гвардейского полка провел операцию по захвату и зачистке украинского опорного пункта к западу от города Часов Яр.

    Ранее сообщалось, что десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сообщил Дональду Трампу о завершенности конфликта на Украине, подчеркнув, что Россия одержала победу.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выразил бывшему президенту США Дональду Трампу мнение о победе России в конфликте на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Орбана, Трамп интересовался его позицией относительно ситуации на фронте.

    В эфире программы «Борцовский час» венгерский премьер отметил: «Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт». Таким образом, Орбан подчеркнул, что считает итоги конфликта предрешенными.

    Ранее Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы вернуть свои территории и даже «пойти дальше». Зеленский, в свою очередь, отметил, что был удивлен подобным заявлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию. Орбан также рассказал, что президент США Дональд Трамп неожиданно «ворвался на ужин», когда Орбан с супругой пробовали новое лечо.

    Комментарии (8)
    29 сентября 2025, 10:07 • Новости дня
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Действие и солидарность» потеряла десять мандатов, однако сохранила большинство в парламенте Молдавии, получив 53 места из 101 после выборов.

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) потеряла десять мест в парламенте по итогам прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    После обработки 99,03% бюллетеней Центральная избирательная комиссия сообщила, что партия набрала 49,85% голосов, что позволяет получить 53 депутатских мандата вместо прежних 63.

    На втором месте оказался «Патриотический блок», который получил поддержку 24,36% избирателей и 27 мест в парламенте. Избирательный блок «Альтернатива» набрал 8,02% голосов, что соответствует девяти мандатам, а «Наша партия» и партия «Демократия дома» с примерно равной поддержкой – 6,24% и 5,65% соответственно – получают по шесть мест каждая.

    Таким образом, оппозиция получает 48 мест в парламенте. Срок полномочий депутатов составляет четыре года.

    Отметим, что на избирательных участках внутри Молдавии оппозиция в сумме набрала 49,54% голосов, а партия власти только 44,13%. Оппозиционный «Патриотический блок» в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный «Патриотический блок» набрал более 82% голосов.

    Центризбирком отметил, что явка превысила необходимый порог, голосование признано состоявшимся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Комментарии (13)
    29 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Путин одобрил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    В Министерстве юстиции России подчеркивали, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий или нарушению прав человека внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам.

    На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Объявлена стоимость пенсионного коэффициента с 2026 года

    Стоимость пенсионного коэффициента решили повысить в 2026 году

    Объявлена стоимость пенсионного коэффициента с 2026 года
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Размер одного пенсионного коэффициента в 2026 году определили на уровне 156 рублей, а фиксированная выплата вырастет до 9584 рублей.

    Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составит 156 рублей 76 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет равен 9584 руб. 69 коп., передает ТАСС. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

    В документе отмечается: «С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ, равного 9584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации – 7,6%».

    Таким образом, с 2026 года выплаты вырастут на 7,6% по сравнению с предыдущим периодом. Эти показатели определяют размер будущих пенсий для россиян, которые получают страховую пенсию по старости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индексация страховых пенсий произойдет с первого января 2026 года. Социальные пенсии будут проиндексированы с первого апреля. Бюджет обеспечит выплату всех обязательств по пенсиям.

    Комментарии (6)
    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    Комментарии (8)
    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией из-за случайности

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в Telegram-канале, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

    По его словам, в европейских странах «из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет», однако Москве это не нужно, поскольку подобная война противоречит интересам самой России.

    Медведев подчеркнул, что России «в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой», добавив, что экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура деградирует. Он также отметил, что главная задача россиян – развивать свои территории, включая восстановление недавно вернувшихся земель, и это требует серьезных ресурсов.

    По мнению Медведева, война не может быть развязана Европой, потому что европейские страны уязвимы, разобщены и не смогут выдержать конфликт с Россией. Также он заявил, что лидеры европейских стран не обладают лидерскими качествами и ответственностью, а большинство европейцев не готовы воевать за общие идеалы.

    Тем не менее Медведев предупредил о риске случайности и «факторе гиперактивности отмороженных идиотов», которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий сохраняется, поэтому «нужно быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Лавров также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Глава МИД России подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «страх перед Россией» ведет рядовых европейцев к пацифизму.

    Комментарии (10)
    29 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества
    Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Поскольку 23 февраля считается мужским праздником, стоит выделить для женщин-военнослужащих отдельный день, либо переименовать уже существующий в «День защитников Отечества», сказала газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя идею учредить в России День защитницы Отечества.

    Руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов выступил с инициативой сделать 29 сентября в России сделать Днем защитницы отечества, посвященный женщинам-военнослужащим. Данная дата предложена исходя из того, что 219 лет назад именно в этот день к казачьему полку присоединилась Надежда Дурова, став первой женщиной-офицером Российской имперской армии.

    «Вообще всегда считалось, что 23 февраля – это праздник всех военнослужащих вне зависимости от пола. Я и сама ежегодно поздравляю в этот день женщин, которые причастны к защите Родины. Другой вопрос, что в День защитника Отечества также принято поздравлять абсолютно всех мужчин, наравне с 8 марта, когда поздравляют всех женщин», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что изначально женщин-военнослужащих было не так много, поэтому выделять какой-то отдельный праздник не нужно было. Однако сейчас дамы в армии и других силовых структурах – не редкость. Сюда, по мнению Журовой, смело можно причислить военных женщин-медиков и волонтеров, которые проделывают огромную работу.

    «Возможно, стоит действительно выделить для женщин в погонах отдельный праздник, ведь если вдуматься, то слово «защитник» определенно мужского рода, поэтому и поздравлять женщин в этот день не приходит сразу на ум. Или же стоит переименовать февральский праздник в «День защитников Отечества». Тогда никаких вопросов, касательно пола, возникать не будет, имеются в виду все защитники нашей Родины», – считает депутат.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день – День российской государственности. По его словам, основатель партии Владимир Жириновский при жизни называл таким днем 21 сентября, поскольку эта дата связана сразу с рядом ключевых событий для России.

    Комментарии (21)
    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    Комментарии (5)
    29 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького

    Владимир Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького

    Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Кехман освобожден от должности генерального директора МХАТ имени Максима Горького, который он занимал с 2021 года.

    Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ имени Максима Горького, передает ТАСС.

    «Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», – заявил собеседник агентства. Дополнительные подробности о причинах кадрового решения и о возможном преемнике не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральному директору МХАТ и руководителю компании-подрядчика предъявили обвинение во взятке на сумму 27 млн рублей.

    Комментарии (7)
    29 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов
    Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Екатеринбурге задержан бывший заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

    Информацию о задержании бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова передает ТАСС. О задержании Чемезова сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он заявил: «Чемезов действительно задержан».

    Другие подробности, в том числе обстоятельства задержания или причины, пока не уточняются официальными представителями правоохранительных органов или властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора.

    Чемезов лишился своей должности на фоне судебного разбирательства по делу вокруг энергетической компании «Облкоммунэнерго»

    Владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров был задержан по делу о мошенничестве.


    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился ко гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал высокую оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер Max, подробно разобрав его технологические особенности.

    Эксперт отметил, что Max – не просто альтернатива зарубежным платформам, а фундамент будущей российской цифровой экосистемы, передают «Известия». «Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу – он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», – заявил Шуцман.

    По его мнению, запуск собственного мессенджера для России – вопрос национальной безопасности, и Max уже проявил себя как технологически зрелый продукт. Шуцман обратил внимание на надежную архитектуру платформы, выразив восхищение тем, как приложение выдержало резкий рост аудитории. Он также подчеркнул компактный размер приложения – около 24 мегабайт, что, по мнению эксперта, говорит о высоком качестве инженерных решений.

    Шуцман сравнил развитие Max с китайским WeChat, указав, что интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями создает потенциал для роста до уровня многофункционального суперприложения. Особое внимание специалист уделил цифровому ID, назвав его ключевым конкурентным преимуществом для верифицированного доступа к сервисам. Также к достоинствам платформы он отнес стабильное качество связи, использование опенсорс-технологий и безопасную работу с пользовательскими данными.

    Эксперт выделил интернационализацию как ключевое направление развития, подчеркнув, что встроенный перевод в ядро приложения сделает Max незаменимым для пользователей, говорящих на разных языках. Шуцман отметил, что наличие выделенного Центра безопасности подтверждает серьезное отношение проекта к защите персональных данных.

    В заключение Шуцман советует воспринимать Max не только как мессенджер, а как стратегически важный инструмент для создания защищенного, суверенного цифрового пространства России. По его словам, платформа способна стать масштабируемым центром коммуникаций и цифровых услуг, отражая серьезные намерения страны в построении собственного цифрового будущего.

    Ранее Мax запустил цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (11)
    Главное
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Тело замученного жителя ДНР обнаружили на позициях ВСУ
    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России
    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»
    В Москве появилась первая мусульманская футбольная лига

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Партия Майи Санду проиграла Молдавию

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) выиграла парламентские выборы, набрав чуть более 50% голосов. Однако эта победа оказалась пирровой: партия Майи Санду теряет, предварительно, десять мандатов. Оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях на зарубежных участках и отказывается признавать результаты. Как будут развиваться события в дальнейшем? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации