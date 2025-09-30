Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Алиханов заявил о росте цен на иномарки за год ниже уровня инфляции
Уровень роста средней стоимости новых иномарок в России за год оказался ниже инфляции, увеличившись всего на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
По его словам, средняя цена новых легковых автомобилей иностранных марок за год выросла на 1,85%, что ниже уровня инфляции, передает ТАСС
Алиханов уточнил, что сравнивал официальные данные Росстата по ценам на новые легковые иномарки за июль этого года и прошлого. За этот период в рамках долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора прошли два этапа – в октябре 2024 года и январе 2025 года.
Министр отметил, что любая корректировка утильсбора вызывает прогнозы резкого удорожания популярных моделей, однако фактические цены на ряд востребованных у россиян автомобилей даже снизились. «По данным наших крупнейших автодилеров – «Рольфа» и «Авилона», – цена продажи на ряд действительно популярных в России моделей, наоборот, снизилась. Например, на модели Belgee, Exeed, Omoda цена за год упала на 8-17%», – заявил Алиханов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый утилизационный сбор коснется всех ввозимых в Россию автомобилей, включая грузовые и легковые. Автомаркетолог заявила, что цены на иномарки могут вырасти на 40%. Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных автомобилей для поддержки автопрома.