  • Новость часаИтоги выборов губернаторов и заксобраний утвердили во всех регионах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Российские войска вошли в Ямполь в ДНР
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Стало известно о коррупционном скандале на ведущей военной верфи Европы
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    14 комментариев
    19 сентября 2025, 11:34 • Экономика

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам?

    На прошлой неделе Минпромторг сообщил, что по просьбе ассоциации «Объединение автопроизводителей России» планируется изменить правила утилизационного сбора. С 1 ноября поднимут ставки сбора для импортных автомобилей с двигателем мощностью более 160 л. с. Для новых мощных авто утильсбор может составить 667 тыс. рублей, а для подержанных – более 1,1 млн рублей. За двигатели объемом более трех литров сбор может достигнуть 1,5–2 млн рублей.

    Эти новости взбудоражили россиян, что многие автомобили с ноября снова подорожают. Появились сообщения, что за неделю спрос на иномарки в России вырос на 300%. Россияне раскупают последние стоящие иномарки по параллельному импорту, на паромы и растаможку фиксируются огромные очереди.

    «Рынок уже реагирует на готовящиеся изменения. За неделю спрос на растаможку иномарок вырос втрое, дилеры предупреждают о 10–20% росте по затронутым моделям и сворачивании ввоза корейско-японских кроссоверов», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    В перечень пострадавших моделей с двигателем мощностью свыше 160 л. с., которые ввозили условные физические лица, входят по популярности Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW пятой серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival, Hyundai Santa Fe. Такой список приводит Сергей Целиков, директор «Автостата».

    Несмотря на выросший утильсбор с октября прошлого года, импорт иномарок в 2025 году снова начал развиваться. Причем заработал новый канал – импорт из Китая. Так, за восемь месяцев 2025 года из Китая привезли 38 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает Целиков.

    Из Южной Кореи начали ввозить иномарки сразу еще с 2022 года. За восемь месяцев этого года импорт в Россию легковых авто с пробегом вырос на 88% – до 61,6 тыс. штук, отмечает Целиков.

    Как это удается в условиях высоких утилизационных сборов, которые были введены еще в октябре 2024 года? Все дело в том, что их привозят якобы физические лица для собственных нужд, ведь тогда ставка сбора составляет всего тысячу рублей.

    Из Китая везут в основном японские модели Toyota, на которые приходится более 20% импорта. Это как раз мощный кроссовер RAV4, подержанные Corolla и другие. На втором месте – Honda (12,6%), на третьем – немецкий бренд Volkswagen (11,5%). Далее идут подержанные BMW, Geely, Audi, Hyundai, Changan, Nissan и KIA.

    Из Южной Кореи везут чаще всего автомобили KIA, на них пришлось 28% продаж, на втором месте BMW с 20% поставок, на третьем – снова корейский бренд Hyundai с долей продаж в 15,1%. В топ-10 поставок также входят глобальные Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Porsche.

    С ноября, конечно, ситуация сильно изменится – и импорт снова будет урезан.

    «Не исключаю, что бизнес «доставщиков авто под заказ» сейчас снимет сливки, отдохнет и начнет искать новые «проходные позиции». Возможно что-то и найдет. Китай большой.

    Там много и нового, и подержанного автохлама. Есть еще Корея. Грузия уже навряд ли нам поможет. Там в основном мощные авто из Америки. Япония, как и ранее, продолжит снабжать Дальний Восток», – заявил директор «Автостата» в своем Telegram-канале.

    Стоит понимать, что новый утильсбор ударит в первую очередь по импортным кроссоверам, джипам, фургонам и другим мощным автомобилям – как новым, так и подержанным. А также по электромобилям и гибридным авто.

    Но для автомобилей мощностью до 160 л. с. эти изменения пройдут незаметно, а именно на таких ездят россияне в своем большинстве. «Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет). Согласно данным оператора системы электронных паспортов, такие транспортные средства составляют около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет. Эта тенденция актуальна и для регионов ДФО: более 95% импортированных в прошлом году автомобилей с правым рулем – это модели мощностью до 160 л. с., подпадающие под действие льготного коэффициента с учетом предложенных изменений», – отмечает Минпромторг.

    Таким образом, 88% российского автопарка состоит из автомобилей мощностью менее 160 л. с., и такие машины новый утильсбор не затронет.

    «Для производителей в РФ – «Лада», «Москвич», локальные площадки Haval и другие – действует компенсация утильсбора через промышленные субсидии, зависящие от локализации, поэтому их переплата частично нивелируется. В массовом сегменте рост цен действительно минимален», – говорит Чернов. Об этом говорит и прошлогодний опыт. По данным «Автостата», стоимость локализованных китайских моделей после прошлогодней индексации утильсбора практически не изменилась, тогда как импортные аналоги сразу прибавили десятки и сотни тысяч рублей. В 2025 году ситуация повторится: иномарки станут заметно дороже, а российские и собранные в РФ китайские автомобили сохранят доступный ценовой уровень, считает Чернов.

    По словам эксперта, повышение утильсбора поможет закрыть лазейки для мощных малообъемных моторов, гибридов и электрокаров, которые выпадали из прежней шкалы. Во-вторых, принесет дополнительный доход бюджету. По оценке Минпромторга, речь идет о плюс 40–60 млрд рублей в год. В-третьих, это делается для защиты внутреннего предложения от серого импорта, так как удар приходится прежде всего по дорогим и мощным ввезенным авто, добавляет эксперт.

    Если до 1 ноября люди постараются успеть купить иномарки по старым условиям, то после произойдет резкое сокращение ввоза машин мощнее 160 л. с. «Для рынка это означает дефицит в сегменте кроссоверов и внедорожников средней и высокой мощности. По предварительным оценкам, цены на такие автомобили вырастут на 10–20%, а ассортимент ощутимо сократится. Часть спроса неизбежно сместится в сегмент более слабых моделей, а также в сторону локализованных китайских и отечественных машин, где государство компенсирует утильсбор и где цены останутся более стабильными», – заключает Чернов.

    Главное
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат
    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    Лидер ЛДПР рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    В порту Петербурга нашли полторы тонны кокаина в контейнере с эквадорскими бананами

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без официантов

    На Украине после недавней отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте 18-22 лет более трети работодателей столкнулись с нехваткой рабочей силы. Как выяснили социологи, особо остро проблему ощутили в сфере обслуживания, а также крупные компании. Отток молодежи отмечен и в учебных заведениях. Почему Киев пошел на отмену этих ограничений и как это впоследствии отразится на демографической ситуации и экономике Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      0 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

      5 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Соцсети лишают людей собственной жизни

      Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации