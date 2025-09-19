Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

Tекст: Ольга Самофалова

На прошлой неделе Минпромторг сообщил, что по просьбе ассоциации «Объединение автопроизводителей России» планируется изменить правила утилизационного сбора. С 1 ноября поднимут ставки сбора для импортных автомобилей с двигателем мощностью более 160 л. с. Для новых мощных авто утильсбор может составить 667 тыс. рублей, а для подержанных – более 1,1 млн рублей. За двигатели объемом более трех литров сбор может достигнуть 1,5–2 млн рублей.

Эти новости взбудоражили россиян, что многие автомобили с ноября снова подорожают. Появились сообщения, что за неделю спрос на иномарки в России вырос на 300%. Россияне раскупают последние стоящие иномарки по параллельному импорту, на паромы и растаможку фиксируются огромные очереди.

«Рынок уже реагирует на готовящиеся изменения. За неделю спрос на растаможку иномарок вырос втрое, дилеры предупреждают о 10–20% росте по затронутым моделям и сворачивании ввоза корейско-японских кроссоверов», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В перечень пострадавших моделей с двигателем мощностью свыше 160 л. с., которые ввозили условные физические лица, входят по популярности Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW пятой серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival, Hyundai Santa Fe. Такой список приводит Сергей Целиков, директор «Автостата».

Несмотря на выросший утильсбор с октября прошлого года, импорт иномарок в 2025 году снова начал развиваться. Причем заработал новый канал – импорт из Китая. Так, за восемь месяцев 2025 года из Китая привезли 38 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает Целиков.

Из Южной Кореи начали ввозить иномарки сразу еще с 2022 года. За восемь месяцев этого года импорт в Россию легковых авто с пробегом вырос на 88% – до 61,6 тыс. штук, отмечает Целиков.

Как это удается в условиях высоких утилизационных сборов, которые были введены еще в октябре 2024 года? Все дело в том, что их привозят якобы физические лица для собственных нужд, ведь тогда ставка сбора составляет всего тысячу рублей.

Из Китая везут в основном японские модели Toyota, на которые приходится более 20% импорта. Это как раз мощный кроссовер RAV4, подержанные Corolla и другие. На втором месте – Honda (12,6%), на третьем – немецкий бренд Volkswagen (11,5%). Далее идут подержанные BMW, Geely, Audi, Hyundai, Changan, Nissan и KIA.

Из Южной Кореи везут чаще всего автомобили KIA, на них пришлось 28% продаж, на втором месте BMW с 20% поставок, на третьем – снова корейский бренд Hyundai с долей продаж в 15,1%. В топ-10 поставок также входят глобальные Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Porsche.

С ноября, конечно, ситуация сильно изменится – и импорт снова будет урезан.

«Не исключаю, что бизнес «доставщиков авто под заказ» сейчас снимет сливки, отдохнет и начнет искать новые «проходные позиции». Возможно что-то и найдет. Китай большой.

Там много и нового, и подержанного автохлама. Есть еще Корея. Грузия уже навряд ли нам поможет. Там в основном мощные авто из Америки. Япония, как и ранее, продолжит снабжать Дальний Восток», – заявил директор «Автостата» в своем Telegram-канале.

Стоит понимать, что новый утильсбор ударит в первую очередь по импортным кроссоверам, джипам, фургонам и другим мощным автомобилям – как новым, так и подержанным. А также по электромобилям и гибридным авто.

Но для автомобилей мощностью до 160 л. с. эти изменения пройдут незаметно, а именно на таких ездят россияне в своем большинстве. «Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет). Согласно данным оператора системы электронных паспортов, такие транспортные средства составляют около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет. Эта тенденция актуальна и для регионов ДФО: более 95% импортированных в прошлом году автомобилей с правым рулем – это модели мощностью до 160 л. с., подпадающие под действие льготного коэффициента с учетом предложенных изменений», – отмечает Минпромторг.

Таким образом, 88% российского автопарка состоит из автомобилей мощностью менее 160 л. с., и такие машины новый утильсбор не затронет.

«Для производителей в РФ – «Лада», «Москвич», локальные площадки Haval и другие – действует компенсация утильсбора через промышленные субсидии, зависящие от локализации, поэтому их переплата частично нивелируется. В массовом сегменте рост цен действительно минимален», – говорит Чернов. Об этом говорит и прошлогодний опыт. По данным «Автостата», стоимость локализованных китайских моделей после прошлогодней индексации утильсбора практически не изменилась, тогда как импортные аналоги сразу прибавили десятки и сотни тысяч рублей. В 2025 году ситуация повторится: иномарки станут заметно дороже, а российские и собранные в РФ китайские автомобили сохранят доступный ценовой уровень, считает Чернов.

По словам эксперта, повышение утильсбора поможет закрыть лазейки для мощных малообъемных моторов, гибридов и электрокаров, которые выпадали из прежней шкалы. Во-вторых, принесет дополнительный доход бюджету. По оценке Минпромторга, речь идет о плюс 40–60 млрд рублей в год. В-третьих, это делается для защиты внутреннего предложения от серого импорта, так как удар приходится прежде всего по дорогим и мощным ввезенным авто, добавляет эксперт.

Если до 1 ноября люди постараются успеть купить иномарки по старым условиям, то после произойдет резкое сокращение ввоза машин мощнее 160 л. с. «Для рынка это означает дефицит в сегменте кроссоверов и внедорожников средней и высокой мощности. По предварительным оценкам, цены на такие автомобили вырастут на 10–20%, а ассортимент ощутимо сократится. Часть спроса неизбежно сместится в сегмент более слабых моделей, а также в сторону локализованных китайских и отечественных машин, где государство компенсирует утильсбор и где цены останутся более стабильными», – заключает Чернов.