    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    8 августа 2025, 08:16 • Экономика

    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Впервые за последние шесть лет цены на автомобили в России не растут, а падают. Вызвано это, правда, сильнейшим кризисом перепроизводства в стране. Но даже несмотря на то, что автомобили стали дешеветь – причем, как новые, так и поддержанные – продажи все равно стоят. Почему даже подешевевшие машины не хотят покупать?

    Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России уменьшилась на 2% и составила 3,14 млн рублей, подержанного – на 3% и составила 1,14 млн рублей. Такие данные опубликовало агентство «Автостат» по итогам первого полугодия 2025 года.

    Эксперты Авто.ру также фиксируют устойчивое снижение цен на новые китайские автомобили с начала года – на 3,4%. Причем, наиболее резкое падение показали автомобили параллельного импорта, тогда как как российские бренды остались в целом стабильны, снизившись на десятые доли процента. Среди моделей сильнее всего подешевели Hongqi HS5, Haval Jolion и Tank 400. Тогда как Lixiang L7 и Haval H3 даже немного подорожали из-за более высокого спроса.

    Падение цен на автомобильном рынке – явление необычное и редкое. Как минимум последние пять лет с 2020 по 2024 года средневзвешенные цены на машины только росли, в том числе двузначными темпами.

    Так, в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021 году – сразу на 18%, в 2022 – на 20%, а в 2023 – на 24%. Однако уже в 2024 году рост сильно замедлился – в среднем цены выросла только на 6%. Но даже падение цен в 2025 году не спасает автомобильный рынок от кризиса: россияне по-прежнему не спешат покупать машины. По данным АЕБ, за семь месяцев этого года продажи новых легковых авто сократились на 25% до 670,5 тысяч.

    Одна из проблем заключается в том, что за прошлые пять лет стоимость машин так сильно выросла, что снижения цены на 2-3% уже недостаточно.

    За эти года средняя цены нового автомобиля выросла вдвое – с 1,57 млн рублей в 2019 году до 3,12 млн в 2024 году. В прошлом году она впервые превысила 3 млн рублей, и в 2025 году по-прежнему выше 3 миллионов. При этом на вторичном рынке средневзвешенная цена уже третий год подряд находится выше рубежа в 1 млн рублей.

    За пять прошедших лет она выросла в 2,5 раза – с 490 тыс. рублей в 2019 году до более 1 млн рублей в 2024 году. Здесь динамика роста цен похожая. В 2020 году средняя цена увеличилась на 10%, в 2021 году – на 22%, в 2022 году – на 33%, в 2023 году – на 17%, в 2024 году – на 13%.

    «Период с 2020 по 2024 года был сложным буквально для всех отраслей экономики. На фоне пандемии в 2020 году рубль довольно резко потерял в цене, а через два года Россия оказалась под санкциями, что стало причиной мощных валютных колебаний. Волатильность рубля – один из важнейших факторов, влияющих на цены авто, поскольку значительная часть автокомпонентов и готовых машин импортировалась. Ужесточение санкционного режима с 2022 года привело к разрыву логистических цепочек и осложнило валютные расчеты, что дополнительно увеличило издержки автопроизводителей и дилеров», – указывает Павел Ларин, директор по коммуникациям страхового брокера Mains.

    Одновременно с этим, говорит он, отмечался инфляционный рост цен на металлы, пластики и электронику, что повысило себестоимость производства. Важную роль сыграл и дисбаланс спроса и предложения: массовый уход западных брендов (Renault, Volkswagen, Mercedes и др.) в 2022 году спровоцировал острый дефицит новых автомобилей, что подстегнуло ценовую динамику.

    Поддержанные автомобили следом тоже выросли в цене, так как после ухода западных брендов из России клиенты бросились скупать западные машины на вторичном рынке. «Дефицит новых моделей заставил покупателей обращаться к б/у сектору, что резко повысило цены на поддержанные машины. Дополнительным драйвером роста стало удорожание запчастей и ремонта, сделавшее содержание старых машин менее выгодным. В 2022-2023 годах ажиотажный спрос подогревался опасениями дальнейшего подорожания, а альтернативные каналы поставок не смогли компенсировать дефицит из-за высоких логистических наценок», – объясняет Ларин.

    В результате еще в 2024 году рост цен сильно замедлился, так как кредиты уже тогда подорожали. Часть покупателей еще в прошлом году стала отказываться от покупки машины в кредит. «Еще одним важным фактором стало насыщение рынка после острого дефицита 2022 года. К 2023–2024 годам ситуация стабилизировалась: китайские бренды нарастили присутствие, российские автозаводы увеличили выпуск, а также появились альтернативные каналы ввоза автомобилей из Китая, ОАЭ и Казахстана. Это привело к росту предложения и замедлению роста цен. Кроме того, на динамику цен повлияло снижение покупательной способности населения», – говорит эксперт страхового брокера.

    Продажам помогали также госпрограммы кредитования, но в этом году этот канал заемных средств закрылся: при ключевой ставке в 21% покупка машины в кредит стала настоящим безумием. В итоге рынок охватил кризис.

    «В прошлом году завезли очень много машин в конце лета – в начале осени, до введения нового утильсбора, и продать их не могут до сих пор. По разным данным, порядка 500-700 тыс. ввезенных и произведенных машин 2024 года еще не распроданы, плюс потихоньку продолжают завозить импортные машины, плюс наши заводы продолжают выпускать автомобили. В результате образовался классический кризис перепроизводства, как он был описан Карлом Марксом. Спрос гораздо ниже предложения, и в борьбе за редкого клиента компании вынуждены снижать цены», – говорит автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

    Причем, особенно сильно рынок перенасыщен китайскими автомобилями. «После ухода западных брендов китайские производители резко нарастили поставки, создав избыточное предложение. Это привело к ценовой конкуренции среди дилеров и вынужденным скидкам на многие модели.

    Еще четыре года назад рынок был наполнен доступными иномарками типа Kia Rio и Hyundai Solaris, теперь их почти нет, а новые китайские аналоги - Changan, Haval, Geely – стоят дороже. Львиная доля новых машин – бренды, изначально ориентированные на более дорогой сегмент»,

    – говорит Ларин.

    Важную роль сыграла и динамика валютных курсов – ослабление юаня к рублю позволило дилерам снижать рублевые цены без потери маржи, добавляет эксперт.

    Снижению цен поспособствовало также появление большого числа «серых» дилеров, которые ввозят автомобили через третьи страны, в частности, Казахстан, Армению, ОАЭ, и предлагают их с существенным демпингом, отмечает Ларин.

    «Что касается рынка поддержанных автомобилей, то здесь ситуацию ухудшил массовый вброс машин, купленных в 2021-2022 годах по завышенным ценам – теперь владельцы вынуждены продавать их с большими потерями. При этом на отдельные категории (например, новые LADA или коммерческий транспорт) эти факторы повлияли меньше, благодаря господдержке и устойчивому спросу со стороны бизнеса», – говорит собеседник.

    «Снижение цены – это временно. Сколько это будет продолжаться, не знает никто. Вероятно, ситуация изменится, когда распродадут остатки 2024 года. Потом цены снова пойдут вверх», – заключает Моржаретто.

    Впервые за последние шесть лет цены на автомобили в России не растут, а падают. Вызвано это, правда, сильнейшим кризисом перепроизводства в стране. Но даже несмотря на то, что автомобили стали дешеветь – причем, как новые, так и поддержанные – продажи все равно стоят. Почему даже подешевевшие машины не хотят покупать?

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике?

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами.

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации