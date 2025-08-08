Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен

Tекст: Ольга Самофалова

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России уменьшилась на 2% и составила 3,14 млн рублей, подержанного – на 3% и составила 1,14 млн рублей. Такие данные опубликовало агентство «Автостат» по итогам первого полугодия 2025 года.

Эксперты Авто.ру также фиксируют устойчивое снижение цен на новые китайские автомобили с начала года – на 3,4%. Причем, наиболее резкое падение показали автомобили параллельного импорта, тогда как как российские бренды остались в целом стабильны, снизившись на десятые доли процента. Среди моделей сильнее всего подешевели Hongqi HS5, Haval Jolion и Tank 400. Тогда как Lixiang L7 и Haval H3 даже немного подорожали из-за более высокого спроса.

Падение цен на автомобильном рынке – явление необычное и редкое. Как минимум последние пять лет с 2020 по 2024 года средневзвешенные цены на машины только росли, в том числе двузначными темпами.

Так, в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021 году – сразу на 18%, в 2022 – на 20%, а в 2023 – на 24%. Однако уже в 2024 году рост сильно замедлился – в среднем цены выросла только на 6%. Но даже падение цен в 2025 году не спасает автомобильный рынок от кризиса: россияне по-прежнему не спешат покупать машины. По данным АЕБ, за семь месяцев этого года продажи новых легковых авто сократились на 25% до 670,5 тысяч.

Одна из проблем заключается в том, что за прошлые пять лет стоимость машин так сильно выросла, что снижения цены на 2-3% уже недостаточно.

За эти года средняя цены нового автомобиля выросла вдвое – с 1,57 млн рублей в 2019 году до 3,12 млн в 2024 году. В прошлом году она впервые превысила 3 млн рублей, и в 2025 году по-прежнему выше 3 миллионов. При этом на вторичном рынке средневзвешенная цена уже третий год подряд находится выше рубежа в 1 млн рублей.

За пять прошедших лет она выросла в 2,5 раза – с 490 тыс. рублей в 2019 году до более 1 млн рублей в 2024 году. Здесь динамика роста цен похожая. В 2020 году средняя цена увеличилась на 10%, в 2021 году – на 22%, в 2022 году – на 33%, в 2023 году – на 17%, в 2024 году – на 13%.

«Период с 2020 по 2024 года был сложным буквально для всех отраслей экономики. На фоне пандемии в 2020 году рубль довольно резко потерял в цене, а через два года Россия оказалась под санкциями, что стало причиной мощных валютных колебаний. Волатильность рубля – один из важнейших факторов, влияющих на цены авто, поскольку значительная часть автокомпонентов и готовых машин импортировалась. Ужесточение санкционного режима с 2022 года привело к разрыву логистических цепочек и осложнило валютные расчеты, что дополнительно увеличило издержки автопроизводителей и дилеров», – указывает Павел Ларин, директор по коммуникациям страхового брокера Mains.

Одновременно с этим, говорит он, отмечался инфляционный рост цен на металлы, пластики и электронику, что повысило себестоимость производства. Важную роль сыграл и дисбаланс спроса и предложения: массовый уход западных брендов (Renault, Volkswagen, Mercedes и др.) в 2022 году спровоцировал острый дефицит новых автомобилей, что подстегнуло ценовую динамику.

Поддержанные автомобили следом тоже выросли в цене, так как после ухода западных брендов из России клиенты бросились скупать западные машины на вторичном рынке. «Дефицит новых моделей заставил покупателей обращаться к б/у сектору, что резко повысило цены на поддержанные машины. Дополнительным драйвером роста стало удорожание запчастей и ремонта, сделавшее содержание старых машин менее выгодным. В 2022-2023 годах ажиотажный спрос подогревался опасениями дальнейшего подорожания, а альтернативные каналы поставок не смогли компенсировать дефицит из-за высоких логистических наценок», – объясняет Ларин.

В результате еще в 2024 году рост цен сильно замедлился, так как кредиты уже тогда подорожали. Часть покупателей еще в прошлом году стала отказываться от покупки машины в кредит. «Еще одним важным фактором стало насыщение рынка после острого дефицита 2022 года. К 2023–2024 годам ситуация стабилизировалась: китайские бренды нарастили присутствие, российские автозаводы увеличили выпуск, а также появились альтернативные каналы ввоза автомобилей из Китая, ОАЭ и Казахстана. Это привело к росту предложения и замедлению роста цен. Кроме того, на динамику цен повлияло снижение покупательной способности населения», – говорит эксперт страхового брокера.

Продажам помогали также госпрограммы кредитования, но в этом году этот канал заемных средств закрылся: при ключевой ставке в 21% покупка машины в кредит стала настоящим безумием. В итоге рынок охватил кризис.

«В прошлом году завезли очень много машин в конце лета – в начале осени, до введения нового утильсбора, и продать их не могут до сих пор. По разным данным, порядка 500-700 тыс. ввезенных и произведенных машин 2024 года еще не распроданы, плюс потихоньку продолжают завозить импортные машины, плюс наши заводы продолжают выпускать автомобили. В результате образовался классический кризис перепроизводства, как он был описан Карлом Марксом. Спрос гораздо ниже предложения, и в борьбе за редкого клиента компании вынуждены снижать цены», – говорит автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Причем, особенно сильно рынок перенасыщен китайскими автомобилями. «После ухода западных брендов китайские производители резко нарастили поставки, создав избыточное предложение. Это привело к ценовой конкуренции среди дилеров и вынужденным скидкам на многие модели.

Еще четыре года назад рынок был наполнен доступными иномарками типа Kia Rio и Hyundai Solaris, теперь их почти нет, а новые китайские аналоги - Changan, Haval, Geely – стоят дороже. Львиная доля новых машин – бренды, изначально ориентированные на более дорогой сегмент»,

– говорит Ларин.

Важную роль сыграла и динамика валютных курсов – ослабление юаня к рублю позволило дилерам снижать рублевые цены без потери маржи, добавляет эксперт.

Снижению цен поспособствовало также появление большого числа «серых» дилеров, которые ввозят автомобили через третьи страны, в частности, Казахстан, Армению, ОАЭ, и предлагают их с существенным демпингом, отмечает Ларин.

«Что касается рынка поддержанных автомобилей, то здесь ситуацию ухудшил массовый вброс машин, купленных в 2021-2022 годах по завышенным ценам – теперь владельцы вынуждены продавать их с большими потерями. При этом на отдельные категории (например, новые LADA или коммерческий транспорт) эти факторы повлияли меньше, благодаря господдержке и устойчивому спросу со стороны бизнеса», – говорит собеседник.

«Снижение цены – это временно. Сколько это будет продолжаться, не знает никто. Вероятно, ситуация изменится, когда распродадут остатки 2024 года. Потом цены снова пойдут вверх», – заключает Моржаретто.