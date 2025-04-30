  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    В США арестованы виновные в незаконном голосовании украинцы
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    Осужден пытавшийся отравить курсантов летного военного училища
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    49 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 08:29 • Экономика

    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили
    @ Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная?

    Россия столкнулась с затовариванием автомобильных складов. Целых полмиллиона новых легковых автомобилей скопились на складах автодилеров к концу первого квартала 2025 года. «Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась. Тысяч 300-350 это китайские бренды», – говорит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Остальные 150-200 тыс. автомобилей приходятся на иные иностранные марки и российские бренды, в том числе китайского происхождения, добавляет он.

    По его словам, из-за больших запасов нераспроданных машин покупателей ждут скидки. Считается оптимальным, когда в запасе у дилеров имеется автомобилей на полтора-два месяца продаж. До кризиса это было 200-300 тыс. машин. Но в этом году продажи рухнули, и за три месяца было продано даже менее 250 тыс. машин. В худшем случае по году ожидаются продажи всего 1 млн авто. Получается, что полмиллиона – это полугодовой запас автомобилей, что очень много.

    Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр« Андрей Терлюкевич разделяет запасы на складах у дилеров и у импортеров: у первых сейчас хранится примерно 150-200 тыс. авто, остальной объем скопился у импортеров, и, по оценке эксперты, это у последних затоваривание.

    В любом случае, переизбыток автомобилей налицо. «Полмиллиона автомобилей в запасе – это профицит, поэтому по состоянию на конец апреля многие дилеры уже предлагают специальные условия на автомобили прошлого года. Например, седан Kaiyi E5 в базовой комплектации Standard с механической коробкой передач можно купить более чем на 750 тыс. рублей дешевле, чем в 2024 году, BAIC U5 Plus выгоднее на целых 1,2 млн рублей», – говорит Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh. По его словам, на складах есть запасы автомобилей не только 2024-го, но даже 2023 года.

    «С учетом высоких складских запасов и снижающегося спроса значительные скидки становятся практически неизбежны. В первом квартале 2025 года уже сообщали о скидках в 100-200 тыс. рублей на новые авто у дилеров, но были и отдельные случаи, когда скидки доходили и до 500–900 тыс. рублей. В условиях падающей покупательской активности дилерам выгоднее продать машину с минимальной маржой, чем держать «замороженный« товар месяцами, оплачивая его хранение и обслуживая кредиты», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Некоторые представители авторитейла вынуждены продавать автомобили даже в минус, чтобы хоть как-то покрыть издержки на содержание складов, шоу-румов и штата сотрудников. Особенно трудно приходится брендам, чьи продажи по итогам прошлого года были минимальны. Это марка Kaiy, Zotye и другие представители китайского автопрома»,

    – говорит Житнухин. По его оценке, средняя маржа дилеров составляется 5-15%.

    «Уже нет такого понятия как минимальная маржа – 80% автомобилей продаются в ноль или в минус для дилеров с учетом всех затрат. У каждого игрока своя маржинальность – тут нет общих уровней. Но дистрибьюторы закладывают менее 10% на все расходы дилера в том числе и на стоимость финансирования», – говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

    Обычно скидки привлекают покупателей, и так было, например, прошлой весной, когда распродажа остатков обеспечила уровень продаж в первом квартале почти 400 тыс. машин, хотя ставка по кредитам тоже была высокой – более 28%. Но в этом  году даже скидки не помогают: за три месяца было продано менее 250 тыс. новых авто, и апрельские продажи тоже ожидаются провальными по сравнению с прошлым годом.

    Автокредиты по-прежнему недоступны из-за высокой ключевой ставки. Плюс ситуация осложняется тем, что большинство автомобилистов купили новый автомобиль в прошлом году специально до повышения утилизационного сбора в январе 2025 года, замечает Житнухин. Для многих потенциальных покупателей покупка автомобиля сейчас отложена «до лучших времен», и даже значительная скидка в 200–300 тыс. рублей не всегда способна изменить это решение, согласен Чернов.

    «Кто хотел купить автомобиль, уже купил, и чтобы приобрести новый, нужны основания и мотив. Сейчас нет ни того, ни другого, а просто так менять свой автомобиль на какой-то новый – не очевидный процесс»,

    – говорит Ольховский.

    «Распродажа уже идет полных походом последние полгода, но рынок падает, так как россиян сейчас больше привлекают депозиты», – считает Андрей Терлюкевич.

    Несмотря на кризис и снижение цен на модели прошлых годов, ждать скидок на новые модели 2025 года выпуска россиянам вряд ли стоит. Наоборот, цены могут снова вырасти. «Модели, произведенные в 2025 году и импортируемые в Россию, в мае могут прибавить в цене до 25% из-за новой формулы расчета утилизационного сбора. С 1 мая 2025 года будет учитываться не только базовая ставка утильсбора, но и разница между таможенными пошлинами России и других стран, с территорий которых импортируются авто. В основном, подорожание затронет премиальные авто и модели, ввозимые по параллельному импорту», – говорит Житнухин.

    По мнению Терлюкевича, единственная возможность для дилера сегодня выжить – это продавать меньше машин, но дороже.

    «Текущая ситуация на рынке беспрецедентна для дилеров. Рентабельность отрасли и в лучшие годы не превышала 5-7%, а с текущей ставкой бизнес стал убыточным. При этом высококомпетентный профессиональный персонал ввиду жесткого дефицита стоит очень дорого. У автодилеров сегодня нет маржи, большинство работает в убыток, самые эффективные – в ноль. За первый квартал количество дилеров сократилось примерно на 10%. Это гигантская цифра. Если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, то рынок может потерять компетенции официального сервиса, что приведет к кратному росту стоимости услуг на автосервис с существенной потерей качества», – говорит Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра».

    Кризис может серьезно переформатировать автомобильный рынок.  «Можно прогнозировать уход с российского рынка ряда китайских автомобильных брендов и массовое банкротство автосалонов в 2025 году. Рынок могут покинуть те китайские бренды, которые за три года работы не смогли наладить эффективные продажи, обеспечить надлежащее сервисное обслуживание и поставки запчастей», – говорит Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг».

    По данным исследования «Газпром автолизинг», уже в первом квартале 2025 года в России прекратили работу 213 китайских автосалонов и закрылось 274 шоурума. В тройке лидеров по числу закрытых точек стали бренды Bestune, Kaiyi и DFM. Однако потери понесли также Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

    «Уход некоторых китайских производителей с рынка может существенно изменить расстановку сил. Это приведет к сокращению ассортимента доступных моделей, но одновременно усилит позиции лидеров среди китайских брендов, таких как Chery и Geely. Впрочем, укрепление позиций оставшихся китайских автопроизводителей может привести к снижению конкуренции и, как следствие, к росту цен на их продукцию», – ожидает Байбароша.

    Она рекомендует при покупке прошлогоднего автомобиля со скидкой учитывать, что приобретение автомобиля из старых запасов может сопровождаться рисками получения устаревшей комплектации или возникновения потенциальных проблем с гарантийным обслуживанием, особенно в случаях, когда дилер испытывает финансовые затруднения. Тем, кто рассматривает китайские бренды, разумно отдавать предпочтение крупным производителям с устойчивым положением на рынке, таким как Chery, Geely и Haval, поскольку они с большей вероятностью сохранят свое присутствие в России в долгосрочной перспективе, считает эксперт.

    Главное
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной
    The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    ВС России в Горнале захватили трофейное оружие стран НАТО
    Сенатор рассказал о новых схемах мошенничества перед 9 Мая

    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Президент Финляндии показал Украине свои личные комплексы

    «У президента Финляндии есть личные мотивы комплексовать по этому поводу». Такими словами политологи комментируют опасения Александра Стубба по поводу возможной «финляндизации» Украины и предостережения киевскому режиму от территориальных уступок России. Откуда же эти комплексы, если нейтралитет принес Финляндии настоящее процветание в эпоху холодной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............