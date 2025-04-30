Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

Tекст: Ольга Самофалова

Россия столкнулась с затовариванием автомобильных складов. Целых полмиллиона новых легковых автомобилей скопились на складах автодилеров к концу первого квартала 2025 года. «Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась. Тысяч 300-350 это китайские бренды», – говорит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Остальные 150-200 тыс. автомобилей приходятся на иные иностранные марки и российские бренды, в том числе китайского происхождения, добавляет он.

По его словам, из-за больших запасов нераспроданных машин покупателей ждут скидки. Считается оптимальным, когда в запасе у дилеров имеется автомобилей на полтора-два месяца продаж. До кризиса это было 200-300 тыс. машин. Но в этом году продажи рухнули, и за три месяца было продано даже менее 250 тыс. машин. В худшем случае по году ожидаются продажи всего 1 млн авто. Получается, что полмиллиона – это полугодовой запас автомобилей, что очень много.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр« Андрей Терлюкевич разделяет запасы на складах у дилеров и у импортеров: у первых сейчас хранится примерно 150-200 тыс. авто, остальной объем скопился у импортеров, и, по оценке эксперты, это у последних затоваривание.

В любом случае, переизбыток автомобилей налицо. «Полмиллиона автомобилей в запасе – это профицит, поэтому по состоянию на конец апреля многие дилеры уже предлагают специальные условия на автомобили прошлого года. Например, седан Kaiyi E5 в базовой комплектации Standard с механической коробкой передач можно купить более чем на 750 тыс. рублей дешевле, чем в 2024 году, BAIC U5 Plus выгоднее на целых 1,2 млн рублей», – говорит Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh. По его словам, на складах есть запасы автомобилей не только 2024-го, но даже 2023 года.

«С учетом высоких складских запасов и снижающегося спроса значительные скидки становятся практически неизбежны. В первом квартале 2025 года уже сообщали о скидках в 100-200 тыс. рублей на новые авто у дилеров, но были и отдельные случаи, когда скидки доходили и до 500–900 тыс. рублей. В условиях падающей покупательской активности дилерам выгоднее продать машину с минимальной маржой, чем держать «замороженный« товар месяцами, оплачивая его хранение и обслуживая кредиты», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Некоторые представители авторитейла вынуждены продавать автомобили даже в минус, чтобы хоть как-то покрыть издержки на содержание складов, шоу-румов и штата сотрудников. Особенно трудно приходится брендам, чьи продажи по итогам прошлого года были минимальны. Это марка Kaiy, Zotye и другие представители китайского автопрома»,

– говорит Житнухин. По его оценке, средняя маржа дилеров составляется 5-15%.

«Уже нет такого понятия как минимальная маржа – 80% автомобилей продаются в ноль или в минус для дилеров с учетом всех затрат. У каждого игрока своя маржинальность – тут нет общих уровней. Но дистрибьюторы закладывают менее 10% на все расходы дилера в том числе и на стоимость финансирования», – говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Обычно скидки привлекают покупателей, и так было, например, прошлой весной, когда распродажа остатков обеспечила уровень продаж в первом квартале почти 400 тыс. машин, хотя ставка по кредитам тоже была высокой – более 28%. Но в этом году даже скидки не помогают: за три месяца было продано менее 250 тыс. новых авто, и апрельские продажи тоже ожидаются провальными по сравнению с прошлым годом.

Автокредиты по-прежнему недоступны из-за высокой ключевой ставки. Плюс ситуация осложняется тем, что большинство автомобилистов купили новый автомобиль в прошлом году специально до повышения утилизационного сбора в январе 2025 года, замечает Житнухин. Для многих потенциальных покупателей покупка автомобиля сейчас отложена «до лучших времен», и даже значительная скидка в 200–300 тыс. рублей не всегда способна изменить это решение, согласен Чернов.

«Кто хотел купить автомобиль, уже купил, и чтобы приобрести новый, нужны основания и мотив. Сейчас нет ни того, ни другого, а просто так менять свой автомобиль на какой-то новый – не очевидный процесс»,

– говорит Ольховский.

«Распродажа уже идет полных походом последние полгода, но рынок падает, так как россиян сейчас больше привлекают депозиты», – считает Андрей Терлюкевич.

Несмотря на кризис и снижение цен на модели прошлых годов, ждать скидок на новые модели 2025 года выпуска россиянам вряд ли стоит. Наоборот, цены могут снова вырасти. «Модели, произведенные в 2025 году и импортируемые в Россию, в мае могут прибавить в цене до 25% из-за новой формулы расчета утилизационного сбора. С 1 мая 2025 года будет учитываться не только базовая ставка утильсбора, но и разница между таможенными пошлинами России и других стран, с территорий которых импортируются авто. В основном, подорожание затронет премиальные авто и модели, ввозимые по параллельному импорту», – говорит Житнухин.

По мнению Терлюкевича, единственная возможность для дилера сегодня выжить – это продавать меньше машин, но дороже.

«Текущая ситуация на рынке беспрецедентна для дилеров. Рентабельность отрасли и в лучшие годы не превышала 5-7%, а с текущей ставкой бизнес стал убыточным. При этом высококомпетентный профессиональный персонал ввиду жесткого дефицита стоит очень дорого. У автодилеров сегодня нет маржи, большинство работает в убыток, самые эффективные – в ноль. За первый квартал количество дилеров сократилось примерно на 10%. Это гигантская цифра. Если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, то рынок может потерять компетенции официального сервиса, что приведет к кратному росту стоимости услуг на автосервис с существенной потерей качества», – говорит Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра».

Кризис может серьезно переформатировать автомобильный рынок. «Можно прогнозировать уход с российского рынка ряда китайских автомобильных брендов и массовое банкротство автосалонов в 2025 году. Рынок могут покинуть те китайские бренды, которые за три года работы не смогли наладить эффективные продажи, обеспечить надлежащее сервисное обслуживание и поставки запчастей», – говорит Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг».

По данным исследования «Газпром автолизинг», уже в первом квартале 2025 года в России прекратили работу 213 китайских автосалонов и закрылось 274 шоурума. В тройке лидеров по числу закрытых точек стали бренды Bestune, Kaiyi и DFM. Однако потери понесли также Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

«Уход некоторых китайских производителей с рынка может существенно изменить расстановку сил. Это приведет к сокращению ассортимента доступных моделей, но одновременно усилит позиции лидеров среди китайских брендов, таких как Chery и Geely. Впрочем, укрепление позиций оставшихся китайских автопроизводителей может привести к снижению конкуренции и, как следствие, к росту цен на их продукцию», – ожидает Байбароша.

Она рекомендует при покупке прошлогоднего автомобиля со скидкой учитывать, что приобретение автомобиля из старых запасов может сопровождаться рисками получения устаревшей комплектации или возникновения потенциальных проблем с гарантийным обслуживанием, особенно в случаях, когда дилер испытывает финансовые затруднения. Тем, кто рассматривает китайские бренды, разумно отдавать предпочтение крупным производителям с устойчивым положением на рынке, таким как Chery, Geely и Haval, поскольку они с большей вероятностью сохранят свое присутствие в России в долгосрочной перспективе, считает эксперт.