Авторынок в России ждет шоковый год

Tекст: Ольга Самофалова

Февраль стал для автомобильного рынка провальным. Даже в январе, когда из-за долгих праздников продажи традиционно падают, отмечался рост реализации аж на 9% по сравнению с январем 2024 года. Но в феврале продажи рухнули сразу на четверть – до 80,5 тыс. штук. Тренд на снижение продаж на российском авторынке в ближайшие месяцы сохранится, но по-прежнему сохраняются и надежды на позитив во втором полугодии, заявляют в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Февраль подтвердил прогнозы участников рынка на первое полугодие 2025 года. Такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе привели к сокращению объема продаж на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – прокомментировал ситуацию на авторынке глава комитета производителей АЕБ Алексей Калицев. В ближайшее время тренд на сокращение продаж, по его мнению, сохранится.

При этом он начался еще в прошлом году. В ноябре и декабре продажи просели почти на 30%, посчитали в ассоциации «Российские автодилеры».

«В первую очередь это последствие жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка РФ, что привело к существенному снижению объемов автокредитования. Плюс высокие ставки по депозитам стимулируют переход населения к сберегательной модели поведения», – говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

Ранее каждый второй автомобиль покупался в кредит. Однако теперь ставки по кредитам начинаются от 24%, и многие покупатели обоснованно не готовы заходить в такую долговую кабалу.

«Новости о возможном возвращении ушедших брендов, к сожалению, дезориентируют покупателей, вызывая ложные надежды через ностальгию о возврате «как было раньше». Реальность такова, что без локального производства любой массовый бренд в ближайшее время не сможет быть конкурентным на нашем рынке. Маловероятно, что потребитель будет готов переплатить за свою любовь к «вернувшемуся бренду» 30%, которые составит разница в утильсборе», – говорит Терлюкевич.

Между тем цены на те автомобили, которые имеются на рынке, продолжают расти. «В начале января 2025 года свои прайсы обновили сразу девять автоконцернов: АвтоВАЗ, Chery, EXEED, Great Wall, Haval, JAC, Sollers, TANK и WEY. В среднем автомобили стали стоить дороже на 50–500 тыс. рублей», – говорит Ольга Кириллова, коммерческий директор ГК «Альфа-Лизинг».

Автомобили дорожают не только следом за инфляцией, но и из-за утилизационного сбора, введенного в октябре 2024 года. А с 1 января 2025 года утильсбор увеличился за счет корректировки коэффициентов в зависимости от объема двигателя и типа транспортного средства.

Кириллова считает, что главным стимулом роста цен на новые авто стал рост курса доллара – валюты, в которой производятся расчеты с поставщиками.

Падение продаж привело к тому, что на складах автодилеров наблюдается затоваривание: машин скопилось больше, чем обычно, в несколько раз. Однако даже это может не привести к снижению цен на автомобили,

потому что маржа у дилеров невысокая, порой не превышает и 5%, хотя все же возможны распродажи отдельных моделей.

«В марте мы ждем оживление рынка, но демпинговать ценой – это не самый правильный и не самый лучший вариант, потому что кто-то все равно будет генерить в этом случае убытки», – считает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом».

Ольга Кириллова не исключает, что в апреле–мае 2025 года возможно даже очередное подорожание автомобилей на 10-15%, когда у дилеров подойдут к концу складские запасы моделей, произведенных и поставленных в прошлом году. А машины 2025 года покупают уже по более высоким ценам.

Участники рынка ждут провальное первое полугодие и надеются на улучшение во втором полугодии.

Можно выделить три сценария развития ситуации. Оптимистичный предполагает, что в этом году будет продано столько же новых автомобилей, сколько в 2024 году – 1,6 млн штук. Базовый сценарий предполагает сокращение рынка на 10-20% – до 1,3-1,4 млн штук, то есть меньше на 200-300 тыс. штук. Пессимистичный сценарий означает более глубокое падение на 25-40% – до 1,0-1,2 млн штук, или на 400-600 тыс. штук.

«Ужесточение кредитно-денежной политики сделало недоступным кредитование для некоторых категорий граждан. Плюс рост инфляции и последующее за ним ожидаемое снижение реальных доходов россиян на 1-2% в 2025 году не позволяют дать оптимистичный прогноз по продажам новых автомобилей на этот год. На мой взгляд, уровень реализации в текущем году снизится на 10-15%, или на 184-276 тыс. авто по сравнению с прошлым годом», – считает Ольга Кириллова.

В Ассоциации европейского бизнеса возлагают надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства. Поэтому пока считают возможным сохранить ранее озвученный прогноз в 1,4 млн проданных автомобилей в текущем году.

«Пока мы видим короткий тренд на снижение продаж, который ведет нас на уровень продаж в 1,2 млн штук по итогам 2025 года. Март, скорее всего, будет чуть лучше февраля, но не лучше прогноза в 1,2 млн штук в год. Негативная динамика сохраняется исключительно из-за денежно-кредитной политики. Компании инвестировали кредитные средства в шоу-румы и рассчитывали на какую-то рентабельность, а сейчас я косвенно могу оценивать растущие просрочки в факторинговых портфелях специализированных банков», – говорит Андрей Ольховский.

Оптимистичный сценарий может реализоваться только в случае снижения стоимости новых автомобилей за счет возвращения зарубежных брендов, расширения ассортимента и ценовой конкуренции,

говорит Кириллова.

Однако Ольховский считает, что никто из ушедших брендов, не важно какой юрисдикции, не вернется в 2025 году в РФ, так как для этого нет никаких предпосылок и условий. «Конечно, можно формально поставить галочку – зарегистрирована компания «Бренд 1», но в реальности это будет просто галочка. Пока не снимут большинство санкций на автомобильный бизнес, а не только на сами автомобили, никто из больших игроков не вернется в РФ. А если этот процесс начнется, то, к сожалению, рынок еще больше уйдет в минус. Потому что китайские бренды начнут закрываться, а новые не начнут так быстро открываться, потому что новые бренды будут требовать соблюдения стандартов и новых инвестиций», – заключает собеседник.