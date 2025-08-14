ЕК: Трамп уведомит фон дер Ляйен об итогах переговоров с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

Официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что, по ее мнению, разговор пройдет по телефону, однако точные сроки и формат еще не определены, передает РИА «Новости».

Подеста отметила, что фон дер Ляйен находится в постоянном контакте с лидерами Европы и регулярно общается с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что вопрос переговоров между лидерами США и России имеет для Европы особую важность.

«Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей», – сказала Подеста.

Накануне фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и Трамп в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.