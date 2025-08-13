Politico: Лидеры ЕС не ожидают эффекта от разговора с Трампом перед Аляской

Tекст: Вера Басилая

Европейские лидеры выразили опасения, что их позиция не будет учтена в предстоящем разговоре с Дональдом Трампом по поводу саммита с Владимиром Путиным, передает Politico.

По данным издания, консультации между США и европейскими странами по ситуации на Украине усилились после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным на прошлой неделе.

В последние дни состоялись несколько телефонных переговоров и встреч советников по нацбезопасности, цель которых – координация позиций перед встречей на Аляске.

Европейские чиновники отмечают, что активизация диалога с Вашингтоном – позитивный сигнал, но опасаются, что консультации могут оказаться формальностью. Один из европейских представителей заявил: «Главное – понять, будет ли это реальное обсуждение и приведет ли оно к учету наших позиций, или же речь пойдет лишь о вежливых словах без последствий».

В Европе сохраняется настороженность из-за недавних заявлений Трампа о возможных «территориальных обменах» при поиске мира, что вызвало обеспокоенность относительно его позиции по итогам предстоящих переговоров с Путиным. Второй европейский представитель отметил, что из-за подобных инициатив растут опасения по поводу возможных уступок России и угрозы международному праву.

В то же время администрация Трампа настаивает на необходимости прагматичного подхода со стороны Киева и подчеркивает, что любые решения будут приниматься с учетом возможностей Украины.

Белый дом воздержался от комментариев об ожиданиях от среды, но подтвердил намерение информировать европейцев после встречи Трампа с Путиным.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Напомним, Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине. Европейские представители проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до беседы с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

До этого лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность поддержать дипломатические усилия США по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.