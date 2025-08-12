Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

Tекст: Вера Басилая

Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.