Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США
Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США
Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.
Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.
Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.
Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.
Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.
Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.