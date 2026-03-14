Умерла актриса Людмила Аринина

Актриса Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет в Москве

Tекст: Вера Басилая

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни, передает ТАСС. О ее смерти сообщил театр «Мастерская Петра Фоменко».

В опубликованном сообщении отмечается: «Людмила Михайловна Аринина ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами».

Дата и место прощания с актрисой пока не объявлены.

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодском Воскресенского района Саратовской области. В 1948 году она окончила актерское отделение ГИТИСа, обучалась на курсе Владимира Белокурова.

Кинематографическую карьеру Аринина начала в возрасте 41 года, снявшись более чем в 100 фильмах. В театре отмечают, что ее главным амплуа была роль одинокой женщины с непростой судьбой.

Петр Фоменко сыграл ключевую роль в творческой биографии Арининой – именно он пригласил ее в свой фильм «На всю оставшуюся жизнь» в 1975 году, что стало для нее «звездным часом». С 1999 по 2006 годы Аринина служила в труппе «Мастерской Петра Фоменко», где участвовала в постановках «Варвары», «Война и мир. Начало романа», «Семейное счастие», «Одна абсолютно счастливая деревня» и «Три сестры».