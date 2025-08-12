  • Новость часаРоссийские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР
    12 августа 2025, 08:31 • Новости дня

    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине

    Премьер Венгрии Орбан не поддержал заявление о поддержке евроинтеграции Киева

    @ JOHN THYS/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал совместное заявление, в котором главы Евросоюза выразили поддержку дальнейшей интеграции Украины с Европой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал присоединяться к заявлению по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. В примечании к документу, опубликованному на сайте Европейского совета, указано, что Венгрия не присоединилась к этому заявлению.

    Документ подписали 26 лидеров стран Евросоюза. Европейские руководители заявили, что путь к миру на Украине не может определяться без участия Киева. Кроме того, они подтвердили намерение продолжать санкционную политику против России, а также поддержали политику Киева по евроинтеграции.

    Ранее Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В документе, подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном, страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика изоляции России на Западе привела к изоляции Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    Комментарии (2)
    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    47 комментариев

    Комментарии (7)
    11 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    47 комментариев

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.

    Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается вмешаться в диалог между Россией и США по вопросу Украины.

    Комментарии (9)
    11 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Луначарского в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и сводной бригады МВД Украины около Димитрова, Доброполья, Родинского, Удачного, Артемовки, Красноармейска, Гродовки в ДНР, Новопавловки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Степного, Андреевки, Варачино, Перше Травни, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Синельниково, Новой Казачьей, Хатнем, Крейдянкой и Меловым в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Чернещины, Купянска, Петровского, Боровского, Андреевки в Харьковской области и Шандриголово в ДНР.

    При этом потери противника составили до 225 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro и британскую Snatch, а также два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, станция радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре израильские РЛС RADA RPS-42 и пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Малотарановки, Федоровки, Святогорска, Северска, Миньковки, Васюковки, Червоного, Звановки и Клебан-Быка в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Зеленого Гая, Александрограда в ДНР, Сосновки, Великомихайловки, Тихого, Вороного в Днепропетровской области, Ольговского и Полтавки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 255 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны и теробороны около Приморского, Магдалиновки, Орехова, Новоданиловки в Запорожской области, Никольского, Казацкого и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    FT: Путин и Трамп согласовали встречу по Украине без участия Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского, сообщает Financial Times.

    На саммите в Аляске Путин и Трамп намерены обсудить судьбу Украины без участия Владимира Зеленского. Это вызывает опасения, поскольку подобная ситуация уже происходила во время Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Чехословакия не присутствовала на переговорах о разделе ее территории, сообщает Financial Times.

    В материале подчеркивается, что заявления Дональда Трампа о «территориальных обменах» настораживают Киев и европейских партнеров. По мнению ряда экспертов, худший сценарий – если Трамп и Путин заключат соглашение, согласно которому Украина утратит значительные территории. Как отмечает Александр Габуев из Carnegie Russia Eurasia Center, такой вариант лишит Украину возможности обороны и приведет к внутреннему кризису.

    В украинском руководстве и среди европейских стран надеются на более позитивный исход переговоров – соглашение о прекращении огня с возможностью введения вторичных санкций против России, если боевые действия возобновятся. Обсуждение территорий, по их мнению, должно вестись только после установления перемирия.

    В статье отмечается, что продолжение боевых действий в нынешних условиях может быть выгоднее России, поскольку Украина сталкивается с нарастающими проблемами на фронте.

    Авторы материала делают вывод, что для будущего Украины важнее сохранить независимость и демократию, даже если придется признать де-факто утрату части территорий.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    47 комментариев

    Ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что судьбу урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий.

    Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Военные ВСУ объяснили переход на сторону ВС России желанием защитить Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие военнослужащие ВСУ, по их словам, теперь служат в составе российской армии, объясняя этот шаг стремлением защищать украинский народ и Конституцию страны, заявил организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе.

    Бывшие украинские военные переходят на службу в российскую армию, чтобы, по их словам, защищать украинский народ и государство, передает ТАСС. Данную информацию передал организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе после общения с военнослужащими.

    Он отметил, что встретился с бывшими бойцами ВСУ, которые теперь воюют на стороне России. По словам Какькионе, те заявили, что таким способом они защищают и свою страну, и Конституцию Украины, а также украинский народ. Такой подход оказался для европейских гостей новым, но они подчеркнули, что военные «должны защищать».

    Ранее активисты «Каравана антифашистов» из Италии, Германии и Франции посетили Мелитополь: они возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, исполнили песни «День Победы» и «Катюша», а также передали гуманитарную помощь местной школе-интернату «Гармония». До этого делегация посещала Мариуполь, причем нынешний визит стал уже четвертым по счету.

    Силовики сообщили, что количество украинских военных, которые оказались в плену и хотят остаться в России, заметно увеличилось.

    Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске

    Трамп пообещал проинформировать Европу и Зеленского по итогам встречи с Путиным

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил: «После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам. Я буду говорить с Зеленским», передает ТАСС.

    Трампу был также задан уточняющий вопрос о том, приглашен ли Зеленский на встречу 15 августа. «Он не является частью этого», – заявил президент США.

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, президент США объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.

    В понедельник член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    На Украине рассказали о планах Зеленского отмыть 5 млрд евро во Франции

    Депутат Гончаренко: Зеленский пытался отмыть 5 млрд евро через банк во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие соратники Владимира Зеленского обсуждали схему по легализации 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции, однако сделка была отклонена регулятором, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), информация о попытке легализовать 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции содержится в так называемых «пленках Миндича» – записях с прослушки квартиры Тимура Миндича, близкого партнера Зеленского, которые вело Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает РИА «Новости».

    Гончаренко заявил, что покупку банка во Франции должен был совершить Олег Шурма – родной брат экс-заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурмы.

    Депутат добавил, что французский регулятор не разрешил Олегу Шурме купить банк. Он также отметил, что обыск в доме Ростислава Шурмы в Германии, проведенный немецкими правоохранителями, был связан именно с этим делом.

    По информации украинского издания «Бигус», значительная часть средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через фиктивные компании, предположительно связанные с Миндичем и его окружением. Издание «Украинская правда» сообщило, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, документировал деятельность Миндича.

    Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский якобы приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем миллиард евро.

    Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что прокуратура ФРГ провела обыски у экс-заместителя главы офиса Зеленского Андрея Ермака Ростислава Шурмы в Мюнхене.

    Также сообщалось, что материалы с записями переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, связанного с Зеленским и Ермаком, передали в ФБР. Фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, якобы дали показания против Зеленского.

    Украинские депутаты сообщали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину, их считали «кошельками» Зеленского.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Пушков заявил об изоляции ЕС и Киева от переговоров России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

    Он в своем Telegram-канале отметил, что эта оценка характерна для многих мировых СМИ, ссылаясь на публикацию в одной из ведущих турецких газет.

    Пушков подчеркнул: «Наш вывод: западная политика «изоляции» России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров». Сенатор также опубликовал ссылку на Telegram-канал американского консервативного политического обозревателя, журналиста и телеведущего Такера Карлсона, где приведена цитата из публикации Milliyet: «Путин подойдет к встрече с Трампом на Аляске как победитель. Российский президент уже добился желаемого результата – сидеть за столом переговоров на равных».

    Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл заявил, что объективные публикации о России и конфликте на Украине в американских СМИ способствовали бы улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. По его мнению, сегодня практически никто из журналистов в США не готов говорить правду о ситуации в России.

    В понедельник телеканал CNN сообщил, что американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 00:33 • Новости дня
    Стало известно о фальсификации данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Генштаб ВСУ предоставил искаженную информацию о ситуации в Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 23:13 • Новости дня
    Военкомы до смерти избили пенсионерку в Винницкой области Украины

    На Украине сотрудники ТЦК до смерти забили 72-летнюю пенсионерку

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилая жительница села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.

    Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.

    «Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.

    В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Вэнс поддержал идеи Европы на переговорах по Украине в Британии

    CNN: Вэнс проявил открытость к идеям по Украине в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время переговоров в Британии был открыт их идеям по поводу ситуации на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

    По словам двух европейских представителей, Вэнс активно обсуждал их предложения и проявил заинтересованность в различных точках зрения, сообщил CNN, передает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал, встреча проходила с участием представителей Киева и Европы, где обсуждались возможные пути урегулирования конфликта. «Вэнс был открыт нашим точкам зрения и активно обсуждал наши идеи», – заявил один из собеседников.

    Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к значительному прогрессу в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, а также к сближению позиций сторон.

    Напомним, в резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

    Накануне Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине.

    Комментарии (2)
