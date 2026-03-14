Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии

РИА «Новости»: Румыния и Украина обсудили Приднестровье без Молдавии

Tекст: Вера Басилая

Президент Румынии сообщил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Украиной во время визита Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Документ напрямую затрагивает интересы Молдавии, хотя представители республики не участвовали в обсуждении.

«Стороны соглашения будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», – говорится в тексте документа.

В соглашении также подчеркивается необходимость усиления трехсторонней координации между Бухарестом, Киевом и Кишиневом. К областям взаимного интереса отнесены сферы обороны и эффективного реагирования на угрозы региональной безопасности.

Ранее бывший глава республики Игорь Додон заявил, что весной 2022 года украинские власти обсуждали с президентом Майей Санду различные сценарии давления на Приднестровье.

Также Додон заявил о негативной реакции Евросоюза на идею объединения Молдавии и Румынии.

Румыния отказалась проводить референдум по объединению с Молдавией.

Президент Молдавии Майя Санду назвала вступление страны в Евросоюз стратегией выживания.