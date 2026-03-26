    В Европе началась битва за топливо
    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
    Словакия намерена стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США
    Набиуллина сообщила о миллионе самозапретов на кредиты ежемесячно
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 14:41 • Новости дня

    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральные районы Израиля подверглись новому ракетному обстрелу. Сирены сработали в том числе в Тель-Авиве и его окрестностях, передает источник с места событий.

    Центральные районы Израиля вновь подверглись ракетному обстрелу, сообщает ТАСС.

    По информации корреспондента агентства, сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве и его пригородах.

    Армия Израиля ранее предупредила о пусках ракет с территории Ирана. После объявления тревоги в окрестностях Тель-Авива были слышны взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана.

    В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу после запуска ракет с территории Ирана.

    В густонаселенном районе Тель-Авива обломки ракеты повредили несколько жилых зданий и вызвали пожар.

    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Ирана заявили о применении противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы заставило его изменить расположение.

    Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

    По словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, «мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение». Он отметил, что действия флота были направлены именно на изменение курса американского корабля.

    При этом американская сторона пока не подтверждала информацию о запуске ракет и смене курса USS Abraham Lincoln. Официальных комментариев от Министерства обороны США по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с рядом проблем, по данным управления по испытаниям Пентагона.

    Команда корабля тратила более 30 часов на тушение пожара, который вспыхнул на прошлой неделе.

    25 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Chelsea Arana

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бойцы военизированного формирования «Басидж» сбили американский истребитель F-18.

    В заявлении КСИР, распространенном агентством Fars, подчеркивается, что самолет принадлежал ВВС США, передает ТАСС.

    Вместе с этим агентство не приводит никаких подробностей о месте и времени произошедшего.

    Ранее Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    25 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Росатом объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Росатома сообщило о вывозе группы сотрудников с территории иранской атомной электростанции «Бушер», оставив на объекте часть персонала.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил ТАСС об эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер». По его словам, сегодня утром примерно в 07:20 по московскому времени 163 человека выехали с территории станции в сторону ирано-армянской границы.

    Лихачев подчеркнул, что это не последняя эвакуация сотрудников АЭС. Сейчас на объекте остаются около 300 человек, но на самой площадке планируется оставить не более нескольких десятков работников.

    «Мы оставим несколько десятков человек непосредственно на площадке», – отметил глава Росатома. Он также добавил, что процесс эвакуации продолжится в ближайшее время.

    Ранее в среду Лихачев сообщал, что ситуация на иранской атомной станции «Бушер» ухудшается после повторного удара по территории у действующего энергоблока.

    До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что атаки на инфраструктуру Ирана привели к повреждениям ядерных объектов, но ущерб не признан критическим.

    Напомним, что повторный удар по территории иранской АЭС «Бушер» был нанесен во вторник около 21.00 по московскому времени вблизи действующего энергоблока №1.


    25 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все базы США на Ближнем Востоке уничтожены, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

    По его словам, после ударов американские командиры и военнослужащие были вынуждены покинуть базы и скрываться в убежищах за их пределами, передает ТАСС.

    Зольфагари подчеркнул, что иранские военные продолжают поиск укрывающихся американских сил. Он обратился к жителям стран региона с призывом помогать выявлять места нахождения военнослужащих США и требовать их изгнания для обеспечения безопасности.

    В среду Иран объявил о начале 80-й волны ударов по позициям США и Израиля.

    Газета The Wall Street Journal сообщала о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе.

    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    @ NASA

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    25 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова раскритиковала заявление посла Израиля о позиции Москвы по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту наносят ущерб двусторонним отношениям.

    Заявления посла Израиля в России Одеда Йосефа относительно позиции Москвы по иранскому конфликту не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, неуместными представляются заявления посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что такие оценки не соответствуют действительности, так как российская позиция основана на фактах и тщательном внешнеполитическом анализе.

    Дипломат также добавила, что публичные заявления и подобные оценки подходов страны пребывания со стороны посла не способствуют укреплению дружеских связей между государствами. МИД России призывает к более взвешенному подходу в подобных вопросах.

    Ранее посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России из-за ракетного удара израильских ВВС по югу Ливана, в результате которого пострадали журналисты RT.

    До этого посол заявлял, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара, поскольку приоритетом является противостояние политическому аппарату иранского режима.

    Между тем, как стало известно в среду, ситуация на станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.


    26 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана, сообщили СМИ.

    В результате объявленной воздушной тревоги сирены прозвучали в Тель-Авиве и его окрестностях, передает ТАСС.

    Армия Израиля заранее предупредила граждан о возможной ракетной опасности. Военные сообщили о фиксации запуска ракет с территории Ирана, что стало причиной усиления мер безопасности в регионе.

    На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    26 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    JPost: Командующий ВМС КСИР погиб при ударе в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

    О гибели командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирала Алирезы Тангсири в результате удара на юге Ирана сообщила газета The Jerusalem Post, передает ТАСС.

    По данным издания, удар был нанесен в районе Бендер-Аббаса.

    Газета ссылается на израильского чиновника, который заявил, что обстоятельства произошедшего остаются неясными. По его словам, «пока неизвестно, был ли Тангсири убит в результате удара, нанесенного Израилем или США, и при каких обстоятельствах». Других подробностей источник издания не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim ранее опровергло сообщения об убийстве командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири после взрыва в иранском Бендер-Аббасе.

    Высокопоставленный генерал КСИР Али Мохаммад Наини погиб в результате совместной воздушной атаки США и Израиля на территории Ирана.

    26 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив

    @ REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи объявил о намерении узаконить плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, черновой вариант соответствующего проекта уже подготовлен, однако пока не оформлен в виде полноценного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Кучи отметил, что плата будет необходима для обеспечения безопасности судов, следующих по этому стратегически важному водному маршруту. Он добавил, что работа над проектом продолжится, а затем его вынесут на рассмотрение парламента на открытом заседании.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    Российские войска освободили харьковскую Шевяковку
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

