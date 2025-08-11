В Германии анонсировали онлайн-встречу по Украине перед саммитом России и США

ФРГ назначила онлайн-встречу по Украине перед саммитом США и России на 13 августа

Tекст: Дарья Григоренко

Это мероприятие пройдет в преддверии саммита России и США, который намечен на 15 августа. «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации на Украине в свете запланированной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию», – отметил Корнелиус, передает ТАСС.

По его словам, участники встречи обсудят также вопросы подготовки возможных мирных переговоров, территориальных претензий и безопасности. Ожидается участие глав государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Британии, Италии, Польши, Украины, а также представителей Европейской комиссии, Совета ЕС, НАТО и президента США с его заместителем.

Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков сообщил, что западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.