Bloomberg: США возмутились отказом Японии отправить корабли к Ормузу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в парламенте, что ожидает «крайне сложную» встречу с президентом США, передает Bloomberg.

Причиной стали недавние напряжения после того, как Вашингтон потребовал от Японии направить военные корабли в Ормузский пролив, а затем публично отозвал этот запрос из-за отсутствия поддержки. В результате Такаити оказалась в центре внимания мировых лидеров, которые наблюдают, как она справится с последствиями этого дипломатического инцидента.

Японский премьер исключила возможность отправки военных кораблей в зону конфликта, ссылаясь на конституционные ограничения страны, но не исключила предоставления логистической поддержки или финансовых взносов после стабилизации ситуации. В ходе выступления Такаити подчеркнула: «Я намерена четко донести эти моменты, и уверена, что американская сторона понимает наши законы, учитывая нашу историю».

Ситуация осложняется тем, что глава Белого дома приостановил свой визит в Пекин из-за войны с Ираном и усиливает давление на Японию по тарифам на импорт. Отмечается, что он публично выражал недовольство зависимостью Японии от американской военной поддержки и называл Японию в соцсетях, заявляя, что США «не нужна ничья помощь».

Япония опасается поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана из-за экономической зависимости от ближневосточной нефти и исторических связей с Тегераном. Эксперты отмечают, что Такаити оказалась между конституционными ограничениями Японии и политическими ожиданиями администрации Трампа.

