Трамп и ЕС договорились поддерживать координацию по Украине
Лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она отметила, что разговор прошел вместе с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
В ходе беседы участники обменялись мнениями относительно предстоящего двустороннего саммита России и США на Аляске. «Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию», – написала фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что стороны «усилили общее понимание ситуации на Украине».
Ранее Трамп анонсировал переговоры с лидерами Европы.
Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.
Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.