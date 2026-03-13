ЦАХАЛ сообщил об ударах по складам оружия «Хезболлы» в Ливане

TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВМС США пока не готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, пишет TWZ.

Министр энергетики США Крис Райт заявил CNBC, что миссия по эскорту состоится относительно скоро, но сейчас военные силы сосредоточены на уничтожении наступательных возможностей Ирана и связанных с ними производственных объектов. По его словам, сопровождение танкеров может начаться к концу месяца.

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал продолжать держать пролив закрытым для судоходства, отказавшись от переговоров с другими странами о прекращении атак. На этом фоне рынки выражают обеспокоенность, а аналитики не исключают необходимости наземной операции для полного открытия пролива.

Тем временем, Иран продолжает атаковать коммерческие суда в регионе. В акватории Ирака были подожжены два танкера, один из которых принадлежит американской компании. Ирак временно приостановил работу своих нефтяных портов после нападения. По данным компании Ambrey, оба судна подверглись атаке, один человек погиб, а 38 были спасены.

По заявлению КСИР, танкер Safesea Vishnu был атакован после неоднократных предупреждений. Также был поврежден контейнеровоз под флагом Японии в Персидском заливе, а еще одно судно пострадало вблизи побережья ОАЭ.

Постоянные атаки вызвали скачок цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Международное энергетическое агентство объявило о крупнейшем в истории высвобождении стратегических резервов топлива. Правительство Дании призвало граждан снизить потребление ископаемого топлива.

Президент США Дональд Трамп заверил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия, несмотря на экономические риски. По оценке Reuters, за первые шесть дней войны США потратили не менее 11,3 млрд долларов.

Израиль подтвердил удары по ядерным объектам Ирана, в том числе по комплексу Талеган под Тегераном, а также по другим объектам и фигурантам ракетной программы. В ответ Хезболла нанесла массированные удары по Израилю, выпустив около 200 ракет и 20 беспилотников из Ливана.

По данным Reuters, несмотря на массированные удары, руководство Ирана сохраняет контроль над страной и не собирается сдаваться, а Хаменеи призвал к дальнейшему противостоянию американским военным базам в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Ирака. Два нефтяных танкера попали под обстрел в том же районе. Разведка США получила данные о минировании Ормузского пролива силами Ирана.