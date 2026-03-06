NYT: Атака США на иранский корабль создала дипломатические проблемы для Индии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Индийский премьер-министр Нарендра Моди воздерживался от официальных комментариев непосредственно по поводу инцидента в водах у побережья Шри-Ланки, где был уничтожен иранский фрегат, пишет New York Times.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал уничтоженное судно гостем индийских ВМС. «Американская подлодка совершила зверство против членов его экипажа», – сказал он.

ВМС Индии присоединились к поисково-спасательной операции после получения сигнала бедствия, однако 32 моряка были спасены силами ланкийского флота. Оппозиция обвинила правительство в отказе от защиты национальных интересов и неспособности поддержать гостей страны.

Индия оказалась в затруднительном положении, пытаясь сохранить баланс в отношениях с Ираном, США, Израилем и арабскими монархиями. Руководство страны пока не выразило публичного сочувствия ни одной из сторон, придерживаясь стратегии нейтралитета.

Напомним, Аракчи пообещал Вашингтону неминуемое возмездие за потопление корабля. Заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде назвал уничтоженный фрегат IRIS Dena безоружным судном. Спасатели извлекли из воды тела около 80 погибших моряков.