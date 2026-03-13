Эксперт: «Новые люди» могут закрепить себя в статусе третьей политической силы страны

Политолог Ухов объяснил вхождение «Новых людей» в тройку популярных партий России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Новые люди» – самая молодая парламентская партия и обладатель самой малочисленной фракции в Госдуме. Однако именно они показали наибольшую эффективность по количеству внесенных и принятых законопроектов», – объяснил политолог Илья Ухов.

«Кроме того, партия успешно работает с повесткой регулирования в интернете и построением Россией безопасного цифрового контура. «Новые люди» выступают за поиск правильного баланса в вопросах блокировок и сами ведут это направление», – продолжил спикер.

«В целом партии удалось найти верный тон в диалоге с молодежью, а также с бизнесом, ориентированным на сферу услуг. Это помогло «Новым людям» заслужить доверие у значительной части городского электората», – детализировал аналитик.

«Помимо этого, партия аккумулировала независимых лидеров в регионах. Яркий пример – замруководителя фракции Сардана Авксентьева, которая выстроила правильную рамку взаимодействия с властями Якутии и активно работает над повышением информированности избирателей о деятельности партии», – указал эксперт.

«Важно, что «Новые люди» не являются политической силой «вождистского» толка. Их лидер Алексей Нечаев не стремится замкнуть на себе все вопросы. Партийные структуры, работающие в медиаполе, находят оптимальные инструменты для информирования населения о работе партии», – подчеркнул политолог.

«Все перечисленное позволило «Новым людям» занять третье место в электоральном рейтинге по итогам опроса ВЦИОМ. Думаю, если нынешний тренд сохранится до парламентской кампании, у партии есть реальные шансы стать третьей политической силой в стране», – резюмировал Ухов.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ обнародовал в своем Telegram-канале рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержки политических партий на основе опроса, проведенного со 2 по 8 марта.

«Новые люди» в электоральном рейтинге партий набрали 9,5% и заняли третье место после «Единой России» и ЛДПР. Лидер партии Алексей Нечаев 2,6 п.п. за неделю – больше других, предложенных в опросе политиков.

Ранее участники круглого стола Экспертного института социальных исследований рассказали об итогах, планах и перспективах «Новых людей». По словам спикеров, партия претендует на второе место в Госдуме. Для увеличения поддержки ей необходимо мобилизовывать электорат, усиливать сигналы и мотивацию для голосования.